عربي
لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة
إعلام إسرائيلي: نقل المدعية العسكرية السابقة إلى المستشفى بعد إنذار بأنها حاولت الانتحار
إعلام إسرائيلي: نقل المدعية العسكرية السابقة إلى المستشفى بعد إنذار بأنها حاولت الانتحار
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم نقل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي إلى المستشفى بعد إنذار بأنها حاولت الانتحار. 09.11.2025
إعلام إسرائيلي: نقل المدعية العسكرية السابقة إلى المستشفى بعد إنذار بأنها حاولت الانتحار

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم نقل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي إلى المستشفى بعد إنذار بأنها حاولت الانتحار.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن فريقا من "نجمة داوود الحمراء" الإسرئيلية توجه إلى منزل يروشالمي، وأخذها إلى المستشفى بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من زوجها يفيد بمرضها.
وأوضحت القناة أنه يبدو أن توعكها الصحي جاء نتيجة لتناولها جبوب منومة، والاشتباه في محاولة انتحار، ما استدعى نقلها على الفور على مستسفى "إيخيلوف" الإسرائيلي في تل أبيب.
عنصر من قوات الأمن الإسرائيلية يحرس سجن جلبوع في شمال إسرائيل، 18 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
تقرير: خلافات إسرائيلية داخلية بشأن إساءة جنود لأسير من "حماس" في معتقل "سدي تيمان"
9 أغسطس 2024, 12:49 GMT
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن يروشالمي قد استعادت وعيها وأصبحت في حالة مطمئنة.
ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن في الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، إقالة المدعية العامة العسكرية، اللواء يفعات تومر - يروشالمي، من منصبها بعد الاشتباه في تورطها بتسريب فيديو مراقبة من مركز احتجاز "سديه تيمان"، يظهر جنودا يعتدون بعنف على معتقل فلسطيني العام الماضي.
وأوضح كاتس في بيان أن "تومر-يروشالمي لن تعود إلى منصبها نظرا لخطورة الشبهات وحساسية موقعها المسؤول عن إنفاذ القانون داخل الجيش"، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين مدعيا عاما عسكريا بالإنابة، تمهيدا لاختيار خلف دائم لها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
يأتي القرار بينما تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا جنائيا في التسريب الذي تم بثه عبر القناة 12 الإسرائيلية في أغسطس/ آب 2024، ويُعتقد أن تومر- يروشالمي كانت على علم بالفيديو، وربما أمرت بتسريبه.
وأظهرت اللقطات جنودا في معتقل "سدي تيمان"، وهم يسحبون أسيرا فلسطينيا من "حماس"، اعتقل في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي واقتيد إلى قاعدة ميدانية، ثم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع في حالة خطيرة، بعد أن تعرض للضرب وتعرض لاعتداء جنسي، وخضع لعملية جراحية منقذة للحياة، وبعد ذلك بدأت الشرطة العسكرية التحقيق تحت إشراف المدعي العام العسكري.
أسرى فلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
بسبب "تعذيب" الأسرى الفلسطينيين.. محتجون يقتحمون سجن "سديه تيمان" الإسرائيلي
29 يوليو 2024, 15:05 GMT
وفي أغسطس/ آب 2024، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود خلافات إسرائيلية داخلية بشأن إساءة جنود لأسير من حركة "حماس" في معتقل "سديه تيمان".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في ذلك الوقت، أن خلافات كبيرة وقعت بين الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ووزراء آخرين حول ما جرى في معتقل "سدي تيمان" الواقع في صحراء النقب، جنوبي إسرائيل.
