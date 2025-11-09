https://sarabic.ae/20251109/إعلام-إسرائيلي-نقل-المدعية-العسكرية-السابقة-إلى-المستشفى-بعد-إنذار-بأنها-حاولت-الانتحار-1106897936.html

إعلام إسرائيلي: نقل المدعية العسكرية السابقة إلى المستشفى بعد إنذار بأنها حاولت الانتحار

إعلام إسرائيلي: نقل المدعية العسكرية السابقة إلى المستشفى بعد إنذار بأنها حاولت الانتحار

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم نقل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي إلى المستشفى بعد إنذار بأنها حاولت الانتحار. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T07:26+0000

2025-11-09T07:26+0000

2025-11-09T07:26+0000

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103598/93/1035989311_0:275:5363:3292_1920x0_80_0_0_c2bf1c4a1c077f39682216ec99b07cac.jpg

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن فريقا من "نجمة داوود الحمراء" الإسرئيلية توجه إلى منزل يروشالمي، وأخذها إلى المستشفى بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من زوجها يفيد بمرضها.وأوضحت القناة أنه يبدو أن توعكها الصحي جاء نتيجة لتناولها جبوب منومة، والاشتباه في محاولة انتحار، ما استدعى نقلها على الفور على مستسفى "إيخيلوف" الإسرائيلي في تل أبيب.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن يروشالمي قد استعادت وعيها وأصبحت في حالة مطمئنة.ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن في الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، إقالة المدعية العامة العسكرية، اللواء يفعات تومر - يروشالمي، من منصبها بعد الاشتباه في تورطها بتسريب فيديو مراقبة من مركز احتجاز "سديه تيمان"، يظهر جنودا يعتدون بعنف على معتقل فلسطيني العام الماضي.وأوضح كاتس في بيان أن "تومر-يروشالمي لن تعود إلى منصبها نظرا لخطورة الشبهات وحساسية موقعها المسؤول عن إنفاذ القانون داخل الجيش"، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين مدعيا عاما عسكريا بالإنابة، تمهيدا لاختيار خلف دائم لها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأظهرت اللقطات جنودا في معتقل "سدي تيمان"، وهم يسحبون أسيرا فلسطينيا من "حماس"، اعتقل في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي واقتيد إلى قاعدة ميدانية، ثم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع في حالة خطيرة، بعد أن تعرض للضرب وتعرض لاعتداء جنسي، وخضع لعملية جراحية منقذة للحياة، وبعد ذلك بدأت الشرطة العسكرية التحقيق تحت إشراف المدعي العام العسكري.وفي أغسطس/ آب 2024، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود خلافات إسرائيلية داخلية بشأن إساءة جنود لأسير من حركة "حماس" في معتقل "سديه تيمان".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في ذلك الوقت، أن خلافات كبيرة وقعت بين الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ووزراء آخرين حول ما جرى في معتقل "سدي تيمان" الواقع في صحراء النقب، جنوبي إسرائيل.

https://sarabic.ae/20240809/تقرير-خلافات-إسرائيلية-داخلية-بشأن-إساءة-جنود-لأسير-من-حماس-بمعتقل-سديه-تيمان-1091574197.html

https://sarabic.ae/20240729/بسبب-تعذيب-الأسرى-الفلسطينيين-محتجون-يقتحمون-سجن-سديه-تيمان-الإسرائيلي-1091227314.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار