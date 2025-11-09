الأردن يرسل قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251109/الأردن-يرسل-قافلة-مساعدات-إلى-سوريا-تضم-16-شاحنة-صور-1106907024.html
الأردن يرسل قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة.. صور
الأردن يرسل قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة.. صور
سبوتنيك عربي
أرسل الأردن، اليوم الأحد، قافلة مساعدات إنسانية تضم 16 شاحنة إلى محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T12:32+0000
2025-11-09T12:32+0000
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0f/1073553847_40:0:1064:576_1920x0_80_0_0_13fc5aa39a8f9e8b856d600fa29b9609.jpg
وقامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والجيش الأردني، بتسيير قافلة المساعدات، المحمّلة بالبيوت الجاهزة والمواد الطبية والأدوية، لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في عدد من المناطق.ولفت الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إلى أنه "تم التعاون مع كل من منظمة يد العون وميد غلوبال وشركة أدوية الحكمة الأردن لتأمين هذه التبرعات، وتوزيعها على مستحقيها من قبل الهلال الأحمر السوري في محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا، ممن تضرروا من جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الأحداث المؤسفة التي كانت شهدتها محافظة السويداء"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).يشار إلى أن الأردن سيّر مع قطر في 11 سبتمبر/ أيلول 2025، قافلة مساعدات إنسانية في إطار جهد عربي مشترك لإسناد سوريا في مواجهة الظروف التي خلفتها الأحداث المؤسفة في المحافظة.وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز 2025، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
https://sarabic.ae/20251027/الولايات-المتحدة-تعلن-تقديم-مساعدات-إنسانية-لسكان-السويداء-جنوبي-سوريا-1106449893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0f/1073553847_168:0:936:576_1920x0_80_0_0_605ad21342c218c41feebd4352f1bb1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأردن يرسل قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة.. صور

12:32 GMT 09.11.2025
© Sputnik . Firas Al Ahmadقافلة إغاثية أردنية تعبر الحدود باتجاه المحافظات السورية المنكوبة
قافلة إغاثية أردنية تعبر الحدود باتجاه المحافظات السورية المنكوبة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© Sputnik . Firas Al Ahmad
تابعنا عبر
أرسل الأردن، اليوم الأحد، قافلة مساعدات إنسانية تضم 16 شاحنة إلى محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا.
وقامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والجيش الأردني، بتسيير قافلة المساعدات، المحمّلة بالبيوت الجاهزة والمواد الطبية والأدوية، لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في عدد من المناطق.
ولفت الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إلى أنه "تم التعاون مع كل من منظمة يد العون وميد غلوبال وشركة أدوية الحكمة الأردن لتأمين هذه التبرعات، وتوزيعها على مستحقيها من قبل الهلال الأحمر السوري في محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا، ممن تضرروا من جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الأحداث المؤسفة التي كانت شهدتها محافظة السويداء"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
يشار إلى أن الأردن سيّر مع قطر في 11 سبتمبر/ أيلول 2025، قافلة مساعدات إنسانية في إطار جهد عربي مشترك لإسناد سوريا في مواجهة الظروف التي خلفتها الأحداث المؤسفة في المحافظة.
الجيش السوري في بادية السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إنسانية لسكان السويداء جنوبي سوريا
27 أكتوبر, 15:22 GMT
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز 2025، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала