https://sarabic.ae/20251109/الأردن-يرسل-قافلة-مساعدات-إلى-سوريا-تضم-16-شاحنة-صور-1106907024.html
الأردن يرسل قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة.. صور
الأردن يرسل قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة.. صور
سبوتنيك عربي
أرسل الأردن، اليوم الأحد، قافلة مساعدات إنسانية تضم 16 شاحنة إلى محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T12:32+0000
2025-11-09T12:32+0000
2025-11-09T12:32+0000
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0f/1073553847_40:0:1064:576_1920x0_80_0_0_13fc5aa39a8f9e8b856d600fa29b9609.jpg
وقامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والجيش الأردني، بتسيير قافلة المساعدات، المحمّلة بالبيوت الجاهزة والمواد الطبية والأدوية، لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في عدد من المناطق.ولفت الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إلى أنه "تم التعاون مع كل من منظمة يد العون وميد غلوبال وشركة أدوية الحكمة الأردن لتأمين هذه التبرعات، وتوزيعها على مستحقيها من قبل الهلال الأحمر السوري في محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا، ممن تضرروا من جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الأحداث المؤسفة التي كانت شهدتها محافظة السويداء"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).يشار إلى أن الأردن سيّر مع قطر في 11 سبتمبر/ أيلول 2025، قافلة مساعدات إنسانية في إطار جهد عربي مشترك لإسناد سوريا في مواجهة الظروف التي خلفتها الأحداث المؤسفة في المحافظة.وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز 2025، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
https://sarabic.ae/20251027/الولايات-المتحدة-تعلن-تقديم-مساعدات-إنسانية-لسكان-السويداء-جنوبي-سوريا-1106449893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0f/1073553847_168:0:936:576_1920x0_80_0_0_605ad21342c218c41feebd4352f1bb1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الأردن يرسل قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة.. صور
أرسل الأردن، اليوم الأحد، قافلة مساعدات إنسانية تضم 16 شاحنة إلى محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا.
وقامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والجيش الأردني، بتسيير قافلة المساعدات، المحمّلة بالبيوت الجاهزة والمواد الطبية والأدوية، لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في عدد من المناطق.
ولفت الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إلى أنه "تم التعاون مع كل من منظمة يد العون وميد غلوبال وشركة أدوية الحكمة الأردن لتأمين هذه التبرعات، وتوزيعها على مستحقيها من قبل الهلال الأحمر السوري في محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا، ممن تضرروا من جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الأحداث المؤسفة التي كانت شهدتها محافظة السويداء"، وفقا لوكالة
الأنباء الأردنية (بترا).
يشار إلى أن الأردن سيّر مع قطر في 11 سبتمبر/ أيلول 2025، قافلة مساعدات إنسانية في إطار جهد عربي مشترك لإسناد سوريا في مواجهة الظروف التي خلفتها الأحداث المؤسفة في المحافظة.
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز 2025، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة
، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.