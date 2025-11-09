https://sarabic.ae/20251109/الحكومة-الإسرائيلية-لن-يكون-هناك-قوات-تركية-ضمن-قوة-الاستقرار-الدولية-في-غزة-1106910836.html

الحكومة الإسرائيلية: لن يكون هناك قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية في غزة

ردت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على التقارير التي تحدثت عن نشر جنود أتراك في قطاع غزة. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، إنه "لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض (في قطاع غزة)، وذلك ضمن قوة متعددة الجنسيات من المفترض أن تحل محل الجيش الإسرائيلي".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة قرار لـ"إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين".وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي حصل على نسخة من المسودة، إن "واشنطن أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية تمديد الولاية لاحقًا".كما تشير المسودة إلى أن "دولًا منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادًا للمساهمة بقوات، وأن لجنة فنية فلسطينية تُشرف عليها إدارة انتقالية برئاسة مجلس السلام، ستتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية في غزة، إلى حين إكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المتفق عليه".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

