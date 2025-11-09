عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ريبنوي في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
الصين تزيل الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى أمريكا
الصين تزيل الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، تعليق حظر التصدير إلى أمريكا، الذي كان يستهدف 3 معادن أساسية في التكنولوجيا الحديثة، هي الغاليوم والجرمانيوم...
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
ولا تُصنف عناصر الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون ضمن العناصر الأرضية النادرة، ولكنها ضرورية لقطاعات اقتصادية بأكملها.وتُمثل الصين 94% من إنتاج الغاليوم العالمي، المستخدم في الدوائر المتكاملة ومصابيح "LED" والألواح الكهروضوئية، وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي نُشر عام 2024.وبالنسبة للجرمانيوم، الضروري للألياف الضوئية والأشعة تحت الحمراء، تُشكل الصين 83% من إنتاجه.وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان موجز لها أن الحظر، الذي فُرض في ديسمبر 2024، سيتم تعليقه بدءا من اليوم وحتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.كما أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيانها عن تخفيف القيود المفروضة على صادرات المنتجات المتعلقة بالغرافيت، والتي كانت محظورة أيضا بموجب ضوابط السلع ذات الاستخدام المزدوج.وفي مرحلة ما، وصلت الرسوم الجمركية على كلا الجانبين إلى مستويات باهظة من ثلاثة أرقام، مما أعاق التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وأدى إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية.وطوال فترة الحرب التجارية، سعت الصين إلى استغلال نفوذها على المعادن الأساسية، التي تُشكل أساس كل شيء، من الهواتف الذكية إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.وتعد هذه هي أحدث إجراءات تخفيف التصعيد، التي اتخذتها بكين، منذ اجتماع شي وترامب.وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الصين أنها ستمدد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية لمدة عام واحد، مع إبقاءها عند 10%.كما أعلنت أنها ستتوقف عن تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة منذ مارس/ آذار 2025 على فول الصويا وعدد من المنتجات الزراعية الأمريكية الأخرى.وقد أثرت هذه الإجراءات بشدة على مصدر رئيسي للدعم السياسي لترامب، ألا وهم المزارعون.وتشكل المعادن النادرة مجالا استراتيجيا تهيمن عليه الصين، وهي ضرورية للتصنيع في مجالات الدفاع والسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.
https://sarabic.ae/20251107/انخفاض-حجم-التجارة-بين-الصين-والولايات-المتحدة-بنسبة-166-في-الفترة-من-يناير-إلى-أكتوبر-1106824613.html
https://sarabic.ae/20251030/ترامب-الاجتماع-مع-شي-جين-بينغ-أفضى-إلى-اتخاذ-قرارات-مهمة-وآمل-عقد-صفقة-مع-الصين-1106543673.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
09:10 GMT 09.11.2025
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، تعليق حظر التصدير إلى أمريكا، الذي كان يستهدف 3 معادن أساسية في التكنولوجيا الحديثة، هي الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، في خطوة أخرى لتهدئة الحرب التجارية مع واشنطن.
ولا تُصنف عناصر الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون ضمن العناصر الأرضية النادرة، ولكنها ضرورية لقطاعات اقتصادية بأكملها.
وتُمثل الصين 94% من إنتاج الغاليوم العالمي، المستخدم في الدوائر المتكاملة ومصابيح "LED" والألواح الكهروضوئية، وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي نُشر عام 2024.
وبالنسبة للجرمانيوم، الضروري للألياف الضوئية والأشعة تحت الحمراء، تُشكل الصين 83% من إنتاجه.
أما الأنتيمون فيستخدم في كل من تكنولوجيا البطاريات، وفي صناعة الأسلحة لتعزيز صفائح الدروع والذخيرة.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان موجز لها أن الحظر، الذي فُرض في ديسمبر 2024، سيتم تعليقه بدءا من اليوم وحتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
انخفاض حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% في الفترة من يناير إلى أكتوبر
7 نوفمبر, 05:11 GMT
كما أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيانها عن تخفيف القيود المفروضة على صادرات المنتجات المتعلقة بالغرافيت، والتي كانت محظورة أيضا بموجب ضوابط السلع ذات الاستخدام المزدوج.
يأتي هذا الإعلان بعد أن التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في كوريا الجنوبية، واتفقا على التراجع عن بعض الإجراءات العقابية التي فُرضت خلال تصعيدهما للتعريفات الجمركية المتبادلة.
وفي مرحلة ما، وصلت الرسوم الجمركية على كلا الجانبين إلى مستويات باهظة من ثلاثة أرقام، مما أعاق التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وأدى إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية.
وطوال فترة الحرب التجارية، سعت الصين إلى استغلال نفوذها على المعادن الأساسية، التي تُشكل أساس كل شيء، من الهواتف الذكية إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
وتعد هذه هي أحدث إجراءات تخفيف التصعيد، التي اتخذتها بكين، منذ اجتماع شي وترامب.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
ترامب: الاجتماع مع شي جين بينغ أفضى إلى اتخاذ قرارات مهمة وناقشنا الملف الأوكراني
30 أكتوبر, 04:59 GMT
وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الصين أنها ستمدد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية لمدة عام واحد، مع إبقاءها عند 10%.
كما أعلنت أنها ستتوقف عن تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة منذ مارس/ آذار 2025 على فول الصويا وعدد من المنتجات الزراعية الأمريكية الأخرى.
وقد أثرت هذه الإجراءات بشدة على مصدر رئيسي للدعم السياسي لترامب، ألا وهم المزارعون.
وأعلن ترامب في نهاية أكتوبر، أن الصين وافقت على تعليق القيود المفروضة في 9 أكتوبر على تصدير تكنولوجيا المعادن النادرة لمدة عام واحد.
وتشكل المعادن النادرة مجالا استراتيجيا تهيمن عليه الصين، وهي ضرورية للتصنيع في مجالات الدفاع والسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.
