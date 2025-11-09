https://sarabic.ae/20251109/الصين-تزيل-الحظر-عن-تصدير-3-معادن-أساسية-إلى-أمريكا-1106899686.html

الصين تزيل الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى أمريكا

الصين تزيل الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى أمريكا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، تعليق حظر التصدير إلى أمريكا، الذي كان يستهدف 3 معادن أساسية في التكنولوجيا الحديثة، هي الغاليوم والجرمانيوم... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T09:10+0000

2025-11-09T09:10+0000

2025-11-09T09:10+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106899400_0:51:1417:848_1920x0_80_0_0_d2cf9bcde3347a1e82a1273be90e44b3.jpg

ولا تُصنف عناصر الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون ضمن العناصر الأرضية النادرة، ولكنها ضرورية لقطاعات اقتصادية بأكملها.وتُمثل الصين 94% من إنتاج الغاليوم العالمي، المستخدم في الدوائر المتكاملة ومصابيح "LED" والألواح الكهروضوئية، وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي نُشر عام 2024.وبالنسبة للجرمانيوم، الضروري للألياف الضوئية والأشعة تحت الحمراء، تُشكل الصين 83% من إنتاجه.وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان موجز لها أن الحظر، الذي فُرض في ديسمبر 2024، سيتم تعليقه بدءا من اليوم وحتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.كما أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيانها عن تخفيف القيود المفروضة على صادرات المنتجات المتعلقة بالغرافيت، والتي كانت محظورة أيضا بموجب ضوابط السلع ذات الاستخدام المزدوج.وفي مرحلة ما، وصلت الرسوم الجمركية على كلا الجانبين إلى مستويات باهظة من ثلاثة أرقام، مما أعاق التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وأدى إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية.وطوال فترة الحرب التجارية، سعت الصين إلى استغلال نفوذها على المعادن الأساسية، التي تُشكل أساس كل شيء، من الهواتف الذكية إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.وتعد هذه هي أحدث إجراءات تخفيف التصعيد، التي اتخذتها بكين، منذ اجتماع شي وترامب.وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الصين أنها ستمدد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية لمدة عام واحد، مع إبقاءها عند 10%.كما أعلنت أنها ستتوقف عن تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة منذ مارس/ آذار 2025 على فول الصويا وعدد من المنتجات الزراعية الأمريكية الأخرى.وقد أثرت هذه الإجراءات بشدة على مصدر رئيسي للدعم السياسي لترامب، ألا وهم المزارعون.وتشكل المعادن النادرة مجالا استراتيجيا تهيمن عليه الصين، وهي ضرورية للتصنيع في مجالات الدفاع والسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.

https://sarabic.ae/20251107/انخفاض-حجم-التجارة-بين-الصين-والولايات-المتحدة-بنسبة-166-في-الفترة-من-يناير-إلى-أكتوبر-1106824613.html

https://sarabic.ae/20251030/ترامب-الاجتماع-مع-شي-جين-بينغ-أفضى-إلى-اتخاذ-قرارات-مهمة-وآمل-عقد-صفقة-مع-الصين-1106543673.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار