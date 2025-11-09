صحفي مصري يوضح ما هو الطريق الصحيح للوصول إلى الجمهور في عصر الذكاء الاصطناعي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
صحفي مصري يوضح ما هو الطريق الصحيح للوصول إلى الجمهور في عصر الذكاء الاصطناعي
صحفي مصري يوضح ما هو الطريق الصحيح للوصول إلى الجمهور في عصر الذكاء الاصطناعي
صحفي مصري يوضح ما هو الطريق الصحيح للوصول إلى الجمهور في عصر الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
صرح الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، أن الصحفيين والإعلاميين يقومون بدور مهم في... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
الأخبار
حصري
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على هامش النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، قال عمر فيها: "ينبغي أولًا أن نعرف من نحن ثم أن نعرف ما هو الطريق الصحيح لكي ندرك ما إذا كنا على هذا الطريق الصحيح أم لا".وتابع: "إذا وجدنا الوسيلة التي تجعلنا نلعب هذا الدور بأفضل طريقة لنصل إلى الجمهور، فهذا يعني أننا على الطريق الصحيح".وأردف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر: "الصحفي عليه أن يكون ملمًا بقواعد المهنة ومهاراتها وأن يكون ملتزمًا بأخلاقيات المهنة وسلوكياتها وأن يكون قادرا على تعلم الأدوات الجديدة كي يتمكن من أن يلعب هذا الدور".وحول دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والتحديات التي تواجه الصحفيين وما تفرضه أدوات الذكاة الاصطناعي على المجال بشكل عام، قال عمر: "قطعًا التطور الذي يحدث في وسائل الاتصالات والتكنولوجيا تدخلنا يوما بعد الآخر في مراحل جديدة، وكما أشرت مهمتنا أن ندرك حجم هذه التغيرات وأن نتكيّف معها وأن نتعلم ونتدرب على هذه المتغيرات حتى نلعب دورنا الأساسي وهو أن نخبر الجمهور العام بالأخبار والمعلومات ونساهم في توعية المجتمع لكي يكوّن رؤيته التي تمكنه من اتخاذ قرار معين".وتابع: "الذي يهلع أو يخاف لا يتعلم ولا يبدع ولا يكون قادرًا على التكيّف مع أي تجربة إنسانية سواء كان صحفيا أو غير صحفي".ولفت الكاتب والصحفي المصري إلى أن "وسائل الإعلام المصرية وتحديدًا "القاهرة الإخبارية"، حققت انتشارًا واسعًا وحضورًا لافتًا في أزمة غزة، على سبيل المثال، ومشاهدات كبيرة جدا".وتابع: "شعارنا السرعة والدقة ونسعى لأن نكون الأسرع والأدق بين وسائل الإعلام، وأقول لزملائي من الصحفيين في الشركة المتحدة وخارجها إنه يجب أن تتعلموا أصول هذه المهنة النبيلة الرائعة كما يجب أن تتحلوا بسلوكياتها وأخلاقياتها".وختم: "كما أدعوهم إلى تعلم كل ما هو جديد في وسائل التواصل والاتصال والتكنولوجيا لأن حتى لا يخسر المجتمع دوركم المهم في الوعي والمعرفة".
https://sarabic.ae/20251108/سبوتنيك-تستعرض-تجربتها-الخاصة-بالذكاء-الاصطناعي-في-منتدى-مصر-للإعلام-صور-1106885315.html
https://sarabic.ae/20251108/تفاعل-كبير-مع-جلسة-مديرة-سبوتنيك-عربي-بالإنابة-في-منتدى-مصر-للإعلام-حول-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-1106884501.html
مصر
صحفي مصري يوضح ما هو الطريق الصحيح للوصول إلى الجمهور في عصر الذكاء الاصطناعي

18:26 GMT 09.11.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر في مقابلة مع سبوتنيك
الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر في مقابلة مع سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
صرح الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، أن الصحفيين والإعلاميين يقومون بدور مهم في المجتمعات فهم يخبرون المجتمع بالأخبار، التي تساعده على تكوين رأيه تجاه قضية معينة، مضيفا: "هذه مهمتنا الأساسية".
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على هامش النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، قال عمر فيها: "ينبغي أولًا أن نعرف من نحن ثم أن نعرف ما هو الطريق الصحيح لكي ندرك ما إذا كنا على هذا الطريق الصحيح أم لا".
وتابع: "إذا وجدنا الوسيلة التي تجعلنا نلعب هذا الدور بأفضل طريقة لنصل إلى الجمهور، فهذا يعني أننا على الطريق الصحيح".
تفاعل كبير مع جلسة مديرة سبوتنيك عربي بالإنابة في منتدى مصر للإعلام حول تجربة الوكالة في استخدام الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
"سبوتنيك" تستعرض تجربتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منتدى مصر للإعلام... صور وفيديو
أمس, 18:26 GMT
وأردف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر: "الصحفي عليه أن يكون ملمًا بقواعد المهنة ومهاراتها وأن يكون ملتزمًا بأخلاقيات المهنة وسلوكياتها وأن يكون قادرا على تعلم الأدوات الجديدة كي يتمكن من أن يلعب هذا الدور".
وأضاف: "الصحفي الذي يمتلك هذه المهارات الثلاث هو قطعا على الطريق الصحيح، والذي يمتلك إحداها دون الأخرى، فهو يحتاج إلى أن يكمل مهاراته لكي يكون على الطريق الصحيح".
وحول دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والتحديات التي تواجه الصحفيين وما تفرضه أدوات الذكاة الاصطناعي على المجال بشكل عام، قال عمر: "قطعًا التطور الذي يحدث في وسائل الاتصالات والتكنولوجيا تدخلنا يوما بعد الآخر في مراحل جديدة، وكما أشرت مهمتنا أن ندرك حجم هذه التغيرات وأن نتكيّف معها وأن نتعلم ونتدرب على هذه المتغيرات حتى نلعب دورنا الأساسي وهو أن نخبر الجمهور العام بالأخبار والمعلومات ونساهم في توعية المجتمع لكي يكوّن رؤيته التي تمكنه من اتخاذ قرار معين".
وتابع: "الذي يهلع أو يخاف لا يتعلم ولا يبدع ولا يكون قادرًا على التكيّف مع أي تجربة إنسانية سواء كان صحفيا أو غير صحفي".
سبوتنيك تستعرض تجربتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منتدى مصر للإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
تفاعل كبير مع جلسة مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة في منتدى مصر للإعلام حول استخدام الذكاء الاصطناعي
أمس, 18:04 GMT
ولفت الكاتب والصحفي المصري إلى أن "وسائل الإعلام المصرية وتحديدًا "القاهرة الإخبارية"، حققت انتشارًا واسعًا وحضورًا لافتًا في أزمة غزة، على سبيل المثال، ومشاهدات كبيرة جدا".

وأردف: "القاهرة الإخبارية" لاقت قبولًا كبيرًا لدى قطاع عريض من الجمهور وهذا الجهد يُرد بالأساس إلى زميلات وزملاء رائعين كانوا يريدون أن يقدموا عملًا إيجابيًا ويقدموا خدمة إخبارية جديرة بالمتابعة"، مضيفًا: "نحن بفضل الله أحرزنا تقدمًا ولكن الطريق لا يزال طويلًا".

وتابع: "شعارنا السرعة والدقة ونسعى لأن نكون الأسرع والأدق بين وسائل الإعلام، وأقول لزملائي من الصحفيين في الشركة المتحدة وخارجها إنه يجب أن تتعلموا أصول هذه المهنة النبيلة الرائعة كما يجب أن تتحلوا بسلوكياتها وأخلاقياتها".
وختم: "كما أدعوهم إلى تعلم كل ما هو جديد في وسائل التواصل والاتصال والتكنولوجيا لأن حتى لا يخسر المجتمع دوركم المهم في الوعي والمعرفة".
