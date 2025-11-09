https://sarabic.ae/20251109/صحفي-مصري-يوضح-ما-هو-الطريق-الصحيح-للوصول-إلى-الجمهور-في-عصر-الذكاء-الاصطناعي-1106914035.html

صحفي مصري يوضح ما هو الطريق الصحيح للوصول إلى الجمهور في عصر الذكاء الاصطناعي

صحفي مصري يوضح ما هو الطريق الصحيح للوصول إلى الجمهور في عصر الذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

صرح الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، أن الصحفيين والإعلاميين يقومون بدور مهم في... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T18:26+0000

2025-11-09T18:26+0000

2025-11-09T18:26+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

مصر

الأخبار

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106914485_20:0:1279:708_1920x0_80_0_0_a38211a1aa6f322ce65d4f2c95f2e4ea.jpg

جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على هامش النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، قال عمر فيها: "ينبغي أولًا أن نعرف من نحن ثم أن نعرف ما هو الطريق الصحيح لكي ندرك ما إذا كنا على هذا الطريق الصحيح أم لا".وتابع: "إذا وجدنا الوسيلة التي تجعلنا نلعب هذا الدور بأفضل طريقة لنصل إلى الجمهور، فهذا يعني أننا على الطريق الصحيح".وأردف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر: "الصحفي عليه أن يكون ملمًا بقواعد المهنة ومهاراتها وأن يكون ملتزمًا بأخلاقيات المهنة وسلوكياتها وأن يكون قادرا على تعلم الأدوات الجديدة كي يتمكن من أن يلعب هذا الدور".وحول دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والتحديات التي تواجه الصحفيين وما تفرضه أدوات الذكاة الاصطناعي على المجال بشكل عام، قال عمر: "قطعًا التطور الذي يحدث في وسائل الاتصالات والتكنولوجيا تدخلنا يوما بعد الآخر في مراحل جديدة، وكما أشرت مهمتنا أن ندرك حجم هذه التغيرات وأن نتكيّف معها وأن نتعلم ونتدرب على هذه المتغيرات حتى نلعب دورنا الأساسي وهو أن نخبر الجمهور العام بالأخبار والمعلومات ونساهم في توعية المجتمع لكي يكوّن رؤيته التي تمكنه من اتخاذ قرار معين".وتابع: "الذي يهلع أو يخاف لا يتعلم ولا يبدع ولا يكون قادرًا على التكيّف مع أي تجربة إنسانية سواء كان صحفيا أو غير صحفي".ولفت الكاتب والصحفي المصري إلى أن "وسائل الإعلام المصرية وتحديدًا "القاهرة الإخبارية"، حققت انتشارًا واسعًا وحضورًا لافتًا في أزمة غزة، على سبيل المثال، ومشاهدات كبيرة جدا".وتابع: "شعارنا السرعة والدقة ونسعى لأن نكون الأسرع والأدق بين وسائل الإعلام، وأقول لزملائي من الصحفيين في الشركة المتحدة وخارجها إنه يجب أن تتعلموا أصول هذه المهنة النبيلة الرائعة كما يجب أن تتحلوا بسلوكياتها وأخلاقياتها".وختم: "كما أدعوهم إلى تعلم كل ما هو جديد في وسائل التواصل والاتصال والتكنولوجيا لأن حتى لا يخسر المجتمع دوركم المهم في الوعي والمعرفة".

https://sarabic.ae/20251108/سبوتنيك-تستعرض-تجربتها-الخاصة-بالذكاء-الاصطناعي-في-منتدى-مصر-للإعلام-صور-1106885315.html

https://sarabic.ae/20251108/تفاعل-كبير-مع-جلسة-مديرة-سبوتنيك-عربي-بالإنابة-في-منتدى-مصر-للإعلام-حول-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-1106884501.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, الأخبار, حصري