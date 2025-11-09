عربي
لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة
عراقجي: جائزة نوبل للسلام منحت لـ"داعمة جرائم إسرائيل"
عراقجي: جائزة نوبل للسلام منحت لـ"داعمة جرائم إسرائيل"
ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أنه تم منح جائزة "نوبل للسلام" لماريا كورينا ماتشادو، "لأنها داعمة لجرائم إسرائيل".
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، عن عراقجي تساؤله "لا أعرف لماذا تُمنح جائزة السلام لشخص يؤيد الحرب!!".وقال وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق بدعم الحائزة على جائزة "نوبل للسلام" لعام 2025 لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبلاده: "لا بد أنكم شاهدتم تغريدة [الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو]، التي أجرت مكالمة هاتفية مع نتنياهو وهنأته على الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبها في الشرق الأوسط كعمل من أعمال السلام".وكانت جائزة نوبل للسلام لعام 2025، قد منحت لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، حيث اختارت لجنة نوبل، ماتشادو لجائزة هذا العام، هي ناشطة سياسية معارضة فنزويلية بارزة، ولدت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1967. تعتبر من أبرز وجوه المعارضة في فنزويلا. وتعرف ماتشادو بمواقفها المناهضة المتشددة ضد النظام في فنزويلا، حيث تدعو إلى اقتصاد السوق الحر، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.وقالت لجنة نوبل النرويجية في بيان إن ماتشادو فازت "بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا".تعتمد اللجنة النروجية لجائزة نوبل والمكوّنة من 5 أعضاء على وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل أساساً لقراراتها. وتشكّل الوصية الأساس أيضاً لجوائز نوبل في الأدب والكيمياء والفيزياء والطب.وتقول اللجنة على موقعها الإلكتروني إنه منذ الحرب العالمية الثانية، تم منح الجائزة تقديرا للجهود المبذولة في أربعة مجالات رئيسية، وه ضبط الأسلحة ونزع السلاح، ومفاوضات السلام، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل الهادف إلى خلق عالم منظم بشكل أفضل وأكثر سلاما.
عراقجي: جائزة نوبل للسلام منحت لـ"داعمة جرائم إسرائيل"

ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أنه تم منح جائزة "نوبل للسلام" لماريا كورينا ماتشادو، "لأنها داعمة لجرائم إسرائيل".
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، عن عراقجي تساؤله "لا أعرف لماذا تُمنح جائزة السلام لشخص يؤيد الحرب!!".
وقال وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق بدعم الحائزة على جائزة "نوبل للسلام" لعام 2025 لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبلاده: "لا بد أنكم شاهدتم تغريدة [الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو]، التي أجرت مكالمة هاتفية مع نتنياهو وهنأته على الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبها في الشرق الأوسط كعمل من أعمال السلام".
جائزة نوبل للسلام - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
صحفية فنزويلية: جائزة نوبل للسلام بدأت تمنح لمجرمي الحروب
10 أكتوبر, 18:47 GMT
وأضاف عباس عراقجي: "إنها في اتصالها الهاتفي تدعم خطط نتنياهو للكيان الصهيوني، والتي تتضمن هجوما عسكريا ومواجهات عسكرية ضد بلدها، وتدعو إلى تنفيذ تلك الخطط".
وكانت جائزة نوبل للسلام لعام 2025، قد منحت لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، حيث اختارت لجنة نوبل، ماتشادو لجائزة هذا العام، هي ناشطة سياسية معارضة فنزويلية بارزة، ولدت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1967. تعتبر من أبرز وجوه المعارضة في فنزويلا. وتعرف ماتشادو بمواقفها المناهضة المتشددة ضد النظام في فنزويلا، حيث تدعو إلى اقتصاد السوق الحر، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وقالت لجنة نوبل النرويجية في بيان إن ماتشادو فازت "بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا".
تعتمد اللجنة النروجية لجائزة نوبل والمكوّنة من 5 أعضاء على وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل أساساً لقراراتها. وتشكّل الوصية الأساس أيضاً لجوائز نوبل في الأدب والكيمياء والفيزياء والطب.
وتقول اللجنة على موقعها الإلكتروني إنه منذ الحرب العالمية الثانية، تم منح الجائزة تقديرا للجهود المبذولة في أربعة مجالات رئيسية، وه ضبط الأسلحة ونزع السلاح، ومفاوضات السلام، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل الهادف إلى خلق عالم منظم بشكل أفضل وأكثر سلاما.
