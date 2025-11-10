https://sarabic.ae/20251110/إيران-تطرح-بطاقة-السائح-لتعزيز-أمن-الزوار-الأجانب-1106931903.html
إيران تطرح "بطاقة السائح" لتعزيز أمن الزوار الأجانب
إيران تطرح "بطاقة السائح" لتعزيز أمن الزوار الأجانب
أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، صالح أميري، عن بدء العمل بنظام "بطاقة السائح" في المطارات، موضحًا أنه يهدف إلى تعزيز أمان السياح الأجانب، وتسهيل عمليات صرف العملات والمدفوعات.
وأوضح أميري، اليوم الاثنين، في تصريحات لوكالة "إيسنا" الإيرانية، بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن التحدي الأساسي في تنفيذ النظام تمثل في تحديد سعر الصرف، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي الإيراني على تحديده يوميا بشكل متبادل.وأضاف أن "سعر الصرف المعتمد في البطاقة أقل قليلا من سعر السوق الحرة، لكنه يوفر للسياح مزيدا من الأمان، إذ لم يعد لزاما عليهم حمل مبالغ نقدية كبيرة".وبيّن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، صالح أميري، أن "النظام يتم تطبيقه حاليا في المطارات الدولية الإيرانية، مع خطط لتوسيعه ليشمل المعابر البرية قريبا".وكان البنك المركزي الإيراني أعلن، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدء المرحلة التجريبية لـ"بطاقة السائح" في المطارات الدولية، ما يتيح للزوار الأجانب وغير المقيمين شراء العملات لاستخدامها الرسمي داخل البلاد.
إيران تطرح "بطاقة السائح" لتعزيز أمن الزوار الأجانب
أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، صالح أميري، عن بدء العمل بنظام "بطاقة السائح" في المطارات، موضحًا أنه يهدف إلى تعزيز أمان السياح الأجانب، وتسهيل عمليات صرف العملات والمدفوعات.
وأوضح أميري، اليوم الاثنين، في تصريحات لوكالة
"إيسنا" الإيرانية، بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن التحدي الأساسي في تنفيذ النظام تمثل في تحديد سعر الصرف، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي الإيراني على تحديده يوميا بشكل متبادل.
وأضاف أن "سعر الصرف المعتمد في البطاقة أقل قليلا من سعر السوق الحرة، لكنه يوفر للسياح مزيدا من الأمان، إذ لم يعد لزاما عليهم حمل مبالغ نقدية كبيرة".
وبيّن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، صالح أميري، أن "النظام يتم تطبيقه حاليا في المطارات الدولية الإيرانية، مع خطط لتوسيعه ليشمل المعابر البرية قريبا".
وكان البنك المركزي الإيراني أعلن، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدء المرحلة التجريبية لـ"بطاقة السائح" في المطارات الدولية، ما يتيح للزوار الأجانب وغير المقيمين شراء العملات لاستخدامها الرسمي داخل البلاد.