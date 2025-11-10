عربي
"الأمن الرقمي حق لا امتياز".. مؤتمر بنغازي يدعو لحماية المرأة الليبية من العنف الإلكتروني
اختُتمت في مدينة بنغازي الليبية، أعمال المؤتمر الدولي للعنف الرقمي ضد المرأة، والذي انعقد تحت شعار "الأمن الرقمي حق لا امتياز"، وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من التوصيات التي خُلصت إليها الجلسات العلمية والنقاشات المتخصصة.
وأكدت اللجنة المنظمة أن "هذه التوصيات تمثل خريطة طريق وطنية لمواجهة ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا، وتعزيز سبل الحماية الرقمية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الانتهاكات الإلكترونية، وضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والقانونية والإعلامية لوضع سياسات فعالة تحد من انتشار هذه الظاهرة".
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بحقوق المرأة والإعلام الرقمي، حيث تناولت جلساته محاور عدة تتعلق بالتحديات القانونية والاجتماعية والتقنية المرتبطة بالأمن الرقمي وتمكين المرأة في الفضاء الإلكتروني.
المؤتمر العلمي الدولي حول العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
تحت شعار "مؤشرات- مخاطر- طرق المواجهة".. انطلاق المؤتمر العلمي حول العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا
8 نوفمبر, 14:44 GMT
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قالت مرفت دومة، رئيسة المؤتمر ومديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بجامعة بنغازي، إن "المؤتمر الدولي الثاني الذي نظمه المكتب تحت شعار "الأمن الرقمي حق وليس امتياز"، اختتم بإعلان مجموعة من التوصيات الهامة، التي خلصت إليها الجلسات العلمية والنقاشات المتخصصة"، مشيرة إلى أن "هذه التوصيات تمثل خريطة طريق وطنية لمواجهة ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا".

وأوضحت دومة أن "التوصيات جاءت ضمن خمسة محاور رئيسية شملت الجوانب التوعوية والقانونية والتقنية والنفسية والمؤسسية التي تشمل التوعية والتربية الإعلامية، المتمثلة في تطوير حملات توعوية عبر المنصات الرقمية لرفع مستوى الوعي بأشكال العنف الرقمي وطرق الإبلاغ عنه، إلى جانب إدراج مفاهيم الأمان الرقمي والتربية الإعلامية في المناهج الدراسية، وتمكين المؤسسات الإعلامية من تناول قضايا المرأة رقميا بمهنية ومسؤولية".

وأضافت: "كما تضمن الأطر القانونية والحماية القضائية وهي تشكيل لجنة قانونية وطنية لمراجعة وتطوير التشريعات الخاصة بالعنف الرقمي، وإنشاء نيابات متخصصة وقضاء مختص في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى السعي لإعداد قانون وطني موحد وشامل لمكافحة العنف الرقمي ضد المرأة".
وأردفت: "كما تضمنت التوصيات الآليات التكنولوجية والأمن السيبراني، التي تساهم في تعزيز الوعي بأهمية حماية الخصوصية الرقمية، وتشجيع التعاون مع شركات التقنية لتطوير أدوات مبسطة لحماية البيانات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المحتوى المسيء، إلى جانب إنشاء منصة وطنية آمنة للإبلاغ وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا".
© Sputnik . MAHER ALSHAERY المؤتمر الدولي للعنف الرقمي ضد المرأة الذي انعقد في بنغازي الليبية تحت شعار الأمن الرقمي حق لا امتياز
 المؤتمر الدولي للعنف الرقمي ضد المرأة الذي انعقد في بنغازي الليبية تحت شعار الأمن الرقمي حق لا امتياز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
المؤتمر الدولي للعنف الرقمي ضد المرأة الذي انعقد في بنغازي الليبية تحت شعار الأمن الرقمي حق لا امتياز
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتابعت دومة: "الدعم المؤسسي وبناء القدرات وتأسيس المرصد الليبي للعنف الرقمي لرصد وتحليل الحالات ووضع الاستراتيجيات المناسبة، وتمكين الجامعات من إنشاء وحدات مختصة بمكافحة التحرش والعنف الرقمي، فضلا عن تدريب أفراد الأمن على التعامل مع ضحايا هذه القضايا باحترام وحساسية عالية".

وأردفت: "يضاف إلى ذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي بمجانية وسرية للنساء المتضررات من العنف الرقمي، وتنفيذ برامج تمكين اقتصادي واجتماعي للنساء المتأثرات، إلى جانب إطلاق حملات إلكترونية ومجتمعية لمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح".

وأكدت مرفت دومة أن "هذه التوصيات التي خرجت من اللجنة العلمية برئاسة الدكتورة فايدة الورفلي تمثل رسالة واضحة بأن الأمان الرقمي حق أساسي للمرأة، ومسؤولية مشتركة تتطلب التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الأكاديمي"، مضيفة: "ما نطمح إليه هو فضاء رقمي آمن يحترم كرامة المرأة ويعزز مشاركتها بثقة في العالم الرقمي".
