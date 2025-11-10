https://sarabic.ae/20251110/الأمن-الرقمي-حق-لا-امتياز-مؤتمر-بنغازي-يدعو-لحماية-المرأة-الليبية-من-العنف-الإلكتروني-1106955024.html

"الأمن الرقمي حق لا امتياز".. مؤتمر بنغازي يدعو لحماية المرأة الليبية من العنف الإلكتروني

"الأمن الرقمي حق لا امتياز".. مؤتمر بنغازي يدعو لحماية المرأة الليبية من العنف الإلكتروني

سبوتنيك عربي

اختُتمت في مدينة بنغازي الليبية، أعمال المؤتمر الدولي للعنف الرقمي ضد المرأة، والذي انعقد تحت شعار "الأمن الرقمي حق لا امتياز"، وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-10T20:51+0000

2025-11-10T20:51+0000

2025-11-10T20:51+0000

حصري

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106954479_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_13d852cbaf5ba71b6b541d740058a6ea.jpg

وأكدت اللجنة المنظمة أن "هذه التوصيات تمثل خريطة طريق وطنية لمواجهة ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا، وتعزيز سبل الحماية الرقمية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الانتهاكات الإلكترونية، وضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والقانونية والإعلامية لوضع سياسات فعالة تحد من انتشار هذه الظاهرة".وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بحقوق المرأة والإعلام الرقمي، حيث تناولت جلساته محاور عدة تتعلق بالتحديات القانونية والاجتماعية والتقنية المرتبطة بالأمن الرقمي وتمكين المرأة في الفضاء الإلكتروني.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قالت مرفت دومة، رئيسة المؤتمر ومديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بجامعة بنغازي، إن "المؤتمر الدولي الثاني الذي نظمه المكتب تحت شعار "الأمن الرقمي حق وليس امتياز"، اختتم بإعلان مجموعة من التوصيات الهامة، التي خلصت إليها الجلسات العلمية والنقاشات المتخصصة"، مشيرة إلى أن "هذه التوصيات تمثل خريطة طريق وطنية لمواجهة ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا".وأضافت: "كما تضمن الأطر القانونية والحماية القضائية وهي تشكيل لجنة قانونية وطنية لمراجعة وتطوير التشريعات الخاصة بالعنف الرقمي، وإنشاء نيابات متخصصة وقضاء مختص في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى السعي لإعداد قانون وطني موحد وشامل لمكافحة العنف الرقمي ضد المرأة".وأردفت: "كما تضمنت التوصيات الآليات التكنولوجية والأمن السيبراني، التي تساهم في تعزيز الوعي بأهمية حماية الخصوصية الرقمية، وتشجيع التعاون مع شركات التقنية لتطوير أدوات مبسطة لحماية البيانات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المحتوى المسيء، إلى جانب إنشاء منصة وطنية آمنة للإبلاغ وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا".وتابعت دومة: "الدعم المؤسسي وبناء القدرات وتأسيس المرصد الليبي للعنف الرقمي لرصد وتحليل الحالات ووضع الاستراتيجيات المناسبة، وتمكين الجامعات من إنشاء وحدات مختصة بمكافحة التحرش والعنف الرقمي، فضلا عن تدريب أفراد الأمن على التعامل مع ضحايا هذه القضايا باحترام وحساسية عالية".وأكدت مرفت دومة أن "هذه التوصيات التي خرجت من اللجنة العلمية برئاسة الدكتورة فايدة الورفلي تمثل رسالة واضحة بأن الأمان الرقمي حق أساسي للمرأة، ومسؤولية مشتركة تتطلب التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الأكاديمي"، مضيفة: "ما نطمح إليه هو فضاء رقمي آمن يحترم كرامة المرأة ويعزز مشاركتها بثقة في العالم الرقمي".

https://sarabic.ae/20251108/تحت-شعار-مؤشرات--مخاطر--طرق-المواجهة-انطلاق-المؤتمر-العلمي-حول-العنف-الرقمي-ضد-المرأة-في-ليبيا-1106873797.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم