مقتل 8 أشخاص بالهند في انفجار ضخم
مقتل 8 أشخاص بالهند في انفجار ضخم
© AP Photoانفجار في الهند
انفجار في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون، في انفجار سيارة قرب محطة مترو "القلعة الحمراء" بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وأدى الانفجار، الذي وقع اليوم الاثنين، إلى اندلاع حريق التهم عددًا من المركبات القريبة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة تأهب قصوى في العاصمة وولاية أوتار براديش المجاورة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
4 انفجارات تهز مدينة أمريتسار الهندية
9 مايو, 22:13 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن "سيارات الإطفاء سارعت إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق، فيما طوّقت قوات الأمن المنطقة بالكامل وبدأت فرق المتفجرات التحقيق لتحديد سبب الانفجار وما إذا كان عملًا إرهابيًا أم حادثًا عاديًا".
وأشارت الصحيفة إلى قول مسؤول بشرطة العاصمة الهندية، إنه من السابق لأوانه وضع تفسير لما حدث، بينما نقلت عن شهود عيان قولهم إن الانفجار كان قويا للغاية.
