https://sarabic.ae/20251110/مقتل-8-أشخاص-بالهند-في-انفجار-ضخم-1106941532.html
مقتل 8 أشخاص بالهند في انفجار ضخم
مقتل 8 أشخاص بالهند في انفجار ضخم
سبوتنيك عربي
لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون، في انفجار سيارة قرب محطة مترو "القلعة الحمراء" بالعاصمة الهندية نيودلهي. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T15:25+0000
2025-11-10T15:25+0000
2025-11-10T15:25+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار الهند اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106941613_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_54d07d1ffe9380103cbb558563e0d9cf.jpg
وأدى الانفجار، الذي وقع اليوم الاثنين، إلى اندلاع حريق التهم عددًا من المركبات القريبة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة تأهب قصوى في العاصمة وولاية أوتار براديش المجاورة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".وأشارت الصحيفة إلى قول مسؤول بشرطة العاصمة الهندية، إنه من السابق لأوانه وضع تفسير لما حدث، بينما نقلت عن شهود عيان قولهم إن الانفجار كان قويا للغاية.
https://sarabic.ae/20250509/4-انفجارات-تهز-مدينة-أمريتسار-الهندية-1100366115.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106941613_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_f1e154aa0dd861a04689e35f09580438.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الهند اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الهند اليوم, الأخبار
مقتل 8 أشخاص بالهند في انفجار ضخم
لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون، في انفجار سيارة قرب محطة مترو "القلعة الحمراء" بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وأدى الانفجار، الذي وقع اليوم الاثنين، إلى اندلاع حريق التهم عددًا من المركبات القريبة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة تأهب قصوى في العاصمة وولاية أوتار براديش المجاورة، بحسب صحيفة
"تايمز أوف إنديا".
ولفتت الصحيفة إلى أن "سيارات الإطفاء سارعت إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق، فيما طوّقت قوات الأمن المنطقة بالكامل وبدأت فرق المتفجرات
التحقيق لتحديد سبب الانفجار وما إذا كان عملًا إرهابيًا أم حادثًا عاديًا".
وأشارت الصحيفة إلى قول مسؤول بشرطة العاصمة الهندية،
إنه من السابق لأوانه وضع تفسير لما حدث، بينما نقلت عن شهود عيان قولهم إن الانفجار كان قويا للغاية.