صور جميلة لتساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251110/1106926175.html
صور جميلة لتساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك
صور جميلة لتساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لتساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك، التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر نهارَا وليلًا. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T10:01+0000
2025-11-10T10:01+0000
ثلوج
روسيا
نوفوسيبيرسك
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106926348_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0454d914938c94a716eba8bdcb9b2f3b.jpg
نوفوسيبيرسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106926348_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30a7b29a689a4308b70321262557b597.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, ثلوج, روسيا, نوفوسيبيرسك, صور
фото, ثلوج, روسيا, نوفوسيبيرسك, صور

صور جميلة لتساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك

10:01 GMT 10.11.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لتساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك، التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر نهارَا وليلًا.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

شابة في شارع كراسني بروسبكت في نوفوسيبيرسك التي انخفضت فيها درجة الحرارة دون الصفر.

شابة في شارع كراسني بروسبكت في نوفوسيبيرسك التي انخفضت فيها درجة الحرارة دون الصفر. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

شابة في شارع كراسني بروسبكت في نوفوسيبيرسك التي انخفضت فيها درجة الحرارة دون الصفر.

© Sputnik . Vladimir Nikolaev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة توثق تراكم الثلوج على الطرقات في نوفوسيبيرسك.

صورة توثق تراكم الثلوج على الطرقات في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Vladimir Nikolaev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة توثق تراكم الثلوج على الطرقات في نوفوسيبيرسك.

© Sputnik . Vladimir Nikolaev / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الأشخاص يتوجهون إلى أعمالهم أثناء تساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك.

مجموعة من الأشخاص يتوجهون إلى أعمالهم أثناء تساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Vladimir Nikolaev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الأشخاص يتوجهون إلى أعمالهم أثناء تساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

حركة مرور السيارات طبيعية في نوفوسيبيرسك التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج.

حركة مرور السيارات طبيعية في نوفوسيبيرسك التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

حركة مرور السيارات طبيعية في نوفوسيبيرسك التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان في أحد شوارع نوفوسيبيرسك أثناء تساقط الثلوج، وقيام الاَليات بإزالة الثلوج المتراكمة على الطريق.

فتاتان في أحد شوارع نوفوسيبيرسك أثناء تساقط الثلوج، وقيام الاَليات بإزالة الثلوج المتراكمة على الطريق. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان في أحد شوارع نوفوسيبيرسك أثناء تساقط الثلوج، وقيام الاَليات بإزالة الثلوج المتراكمة على الطريق.

© Sputnik . Vladimir Nikolaev / الانتقال إلى بنك الصور

حركة مارة وسيارات طبيعية وسط نوفوسيبيرسك رغم الأحوال الجوية.

حركة مارة وسيارات طبيعية وسط نوفوسيبيرسك رغم الأحوال الجوية. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Vladimir Nikolaev
/
الانتقال إلى بنك الصور

حركة مارة وسيارات طبيعية وسط نوفوسيبيرسك رغم الأحوال الجوية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان تلتقطان الصور في ساحة بيرفومايسكي أثناء تساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك.

فتاتان تلتقطان الصور في ساحة بيرفومايسكي أثناء تساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان تلتقطان الصور في ساحة بيرفومايسكي أثناء تساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

عامل يقوم بإزالة الثلوج من فناء منزل في نوفوسيبيرسك.

عامل يقوم بإزالة الثلوج من فناء منزل في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

عامل يقوم بإزالة الثلوج من فناء منزل في نوفوسيبيرسك.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала