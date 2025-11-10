https://sarabic.ae/20251110/1106926175.html
صور جميلة لتساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لتساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك، التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر نهارَا وليلًا. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
ثلوج
روسيا
نوفوسيبيرسك
صور
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لتساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك، التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر نهارَا وليلًا.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
شابة في شارع كراسني بروسبكت في نوفوسيبيرسك التي انخفضت فيها درجة الحرارة دون الصفر.
شابة في شارع كراسني بروسبكت في نوفوسيبيرسك التي انخفضت فيها درجة الحرارة دون الصفر.
صورة توثق تراكم الثلوج على الطرقات في نوفوسيبيرسك.
© Sputnik . Vladimir Nikolaev / الانتقال إلى بنك الصور
مجموعة من الأشخاص يتوجهون إلى أعمالهم أثناء تساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك.
مجموعة من الأشخاص يتوجهون إلى أعمالهم أثناء تساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
حركة مرور السيارات طبيعية في نوفوسيبيرسك التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج.
حركة مرور السيارات طبيعية في نوفوسيبيرسك التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
فتاتان في أحد شوارع نوفوسيبيرسك أثناء تساقط الثلوج، وقيام الاَليات بإزالة الثلوج المتراكمة على الطريق.
فتاتان في أحد شوارع نوفوسيبيرسك أثناء تساقط الثلوج، وقيام الاَليات بإزالة الثلوج المتراكمة على الطريق.
© Sputnik . Vladimir Nikolaev / الانتقال إلى بنك الصور
حركة مارة وسيارات طبيعية وسط نوفوسيبيرسك رغم الأحوال الجوية.
حركة مارة وسيارات طبيعية وسط نوفوسيبيرسك رغم الأحوال الجوية.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
فتاتان تلتقطان الصور في ساحة بيرفومايسكي أثناء تساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك.
فتاتان تلتقطان الصور في ساحة بيرفومايسكي أثناء تساقط الثلوج في نوفوسيبيرسك.
عامل يقوم بإزالة الثلوج من فناء منزل في نوفوسيبيرسك.