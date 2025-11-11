الأمن الفيدرالي الروسي: ضلوع موظف من "بيلينغكات" في محاولة اختطاف مقاتلة "ميغ-31"

عربي
القوات الروسية تحرر الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك بالكامل- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251111/الأمن-الفيدرالي-الروسي-ضلوع-موظف-من-بيلينغكات-في-محاولة-اختطاف-مقاتلة-ميغ-31-1106962051.html
الأمن الفيدرالي الروسي: ضلوع موظف من "بيلينغكات" في محاولة اختطاف مقاتلة "ميغ-31"
الأمن الفيدرالي الروسي: ضلوع موظف من "بيلينغكات" في محاولة اختطاف مقاتلة "ميغ-31"
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن موظفًا تابعًا لمنصة "بيلينغكات" (المحظورة في روسيا) شارك في العملية التي قادتها الاستخبارات الأوكرانية لمحاولة اختطاف... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T08:36+0000
2025-11-11T08:36+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106961895_0:288:586:618_1920x0_80_0_0_bca7889d5d936527bc69e27a34040010.png
وصرح أحد الطيارين، الذين تعرضوا لمحاولة تجنيدهم، بأن شخصًا باسم سيرغي لوغوفسكي تواصل معه، طالبًا منه استشارات عسكرية بشكل غير معلن، مقابل مكافآت مالية مباشرة.من جهته، ذكّر جهاز الأمن الفيدرالي بأن منصة "بيلينغكات" ورئيسها السابق خريستو غروزيف كانا قد تورطا سابقًا في محاولة اختطاف طائرة عسكرية روسية عام 2022.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية أوكرانية بريطانية، لاختطاف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية.وقال الجهاز في بيان: "كشفت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي وأحبطت عملية خططت لها مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والأوصياء عليها في بريطانيا، لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 31"، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية".وأفاد طيار المقاتلة من طراز "ميغ-31"، التي كانت مستهدفة، بأن كييف والغرب حاولا تجنيده لاختطاف المقاتلة الحاملة لصاروخ "كينجال" في خريف عام 2024.الأمن الروسي: استهداف مركز استطلاع أوكراني ومطار بصواريخ "كينجال" ردا على محاولة اختطاف "ميغ-31"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106961895_0:233:586:673_1920x0_80_0_0_dff71f89a44997c580dc33fc788b2112.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

الأمن الفيدرالي الروسي: ضلوع موظف من "بيلينغكات" في محاولة اختطاف مقاتلة "ميغ-31"

08:36 GMT 11.11.2025
© Sputnikالأمن الفيدرالي الروسي: ضلوع “موظف من "بيلينغكات” في محاولة اختطاف مقاتلة ميغ-31
الأمن الفيدرالي الروسي: ضلوع “موظف من بيلينغكات” في محاولة اختطاف مقاتلة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن موظفًا تابعًا لمنصة "بيلينغكات" (المحظورة في روسيا) شارك في العملية التي قادتها الاستخبارات الأوكرانية لمحاولة اختطاف مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31"، مشيرًا إلى أن المنصة كانت على صلة بحوادث مماثلة في السابق.
وصرح أحد الطيارين، الذين تعرضوا لمحاولة تجنيدهم، بأن شخصًا باسم سيرغي لوغوفسكي تواصل معه، طالبًا منه استشارات عسكرية بشكل غير معلن، مقابل مكافآت مالية مباشرة.
من جهته، ذكّر جهاز الأمن الفيدرالي بأن منصة "بيلينغكات" ورئيسها السابق خريستو غروزيف كانا قد تورطا سابقًا في محاولة اختطاف طائرة عسكرية روسية عام 2022.
وأكدت موسكو أن التحقيقات مستمرة لكشف كامل تفاصيل العملية والجهات المتورطة فيها.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية أوكرانية بريطانية، لاختطاف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية.
وقال الجهاز في بيان: "كشفت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي وأحبطت عملية خططت لها مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والأوصياء عليها في بريطانيا، لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 31"، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية".
وكشف الجهاز في البيان أن استخبارات كييف حاولت تجنيد طيارين روس، ووعدتهما بثلاثة ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة "ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال".
وأفاد طيار المقاتلة من طراز "ميغ-31"، التي كانت مستهدفة، بأن كييف والغرب حاولا تجنيده لاختطاف المقاتلة الحاملة لصاروخ "كينجال" في خريف عام 2024.
الأمن الروسي: استهداف مركز استطلاع أوكراني ومطار بصواريخ "كينجال" ردا على محاولة اختطاف "ميغ-31"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала