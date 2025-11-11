https://sarabic.ae/20251111/الأمن-الفيدرالي-الروسي-ضلوع-موظف-من-بيلينغكات-في-محاولة-اختطاف-مقاتلة-ميغ-31-1106962051.html
الأمن الفيدرالي الروسي: ضلوع موظف من "بيلينغكات" في محاولة اختطاف مقاتلة "ميغ-31"
الأمن الفيدرالي الروسي: ضلوع موظف من "بيلينغكات" في محاولة اختطاف مقاتلة "ميغ-31"
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن موظفًا تابعًا لمنصة "بيلينغكات" (المحظورة في روسيا) شارك في العملية التي قادتها الاستخبارات الأوكرانية لمحاولة اختطاف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106961895_0:288:586:618_1920x0_80_0_0_bca7889d5d936527bc69e27a34040010.png
وصرح أحد الطيارين، الذين تعرضوا لمحاولة تجنيدهم، بأن شخصًا باسم سيرغي لوغوفسكي تواصل معه، طالبًا منه استشارات عسكرية بشكل غير معلن، مقابل مكافآت مالية مباشرة.من جهته، ذكّر جهاز الأمن الفيدرالي بأن منصة "بيلينغكات" ورئيسها السابق خريستو غروزيف كانا قد تورطا سابقًا في محاولة اختطاف طائرة عسكرية روسية عام 2022.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية أوكرانية بريطانية، لاختطاف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية.وقال الجهاز في بيان: "كشفت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي وأحبطت عملية خططت لها مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والأوصياء عليها في بريطانيا، لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 31"، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية".وأفاد طيار المقاتلة من طراز "ميغ-31"، التي كانت مستهدفة، بأن كييف والغرب حاولا تجنيده لاختطاف المقاتلة الحاملة لصاروخ "كينجال" في خريف عام 2024.الأمن الروسي: استهداف مركز استطلاع أوكراني ومطار بصواريخ "كينجال" ردا على محاولة اختطاف "ميغ-31"
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن موظفًا تابعًا لمنصة "بيلينغكات" (المحظورة في روسيا) شارك في العملية التي قادتها الاستخبارات الأوكرانية لمحاولة اختطاف مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31"، مشيرًا إلى أن المنصة كانت على صلة بحوادث مماثلة في السابق.
وصرح أحد الطيارين، الذين تعرضوا لمحاولة تجنيدهم، بأن شخصًا باسم سيرغي لوغوفسكي تواصل معه، طالبًا منه استشارات عسكرية بشكل غير معلن، مقابل مكافآت مالية مباشرة.
من جهته، ذكّر جهاز الأمن الفيدرالي بأن منصة "بيلينغكات" ورئيسها السابق خريستو غروزيف كانا قد تورطا سابقًا في محاولة اختطاف طائرة عسكرية روسية عام 2022.
وأكدت موسكو أن التحقيقات مستمرة لكشف كامل تفاصيل العملية والجهات المتورطة فيها.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية أوكرانية بريطانية، لاختطاف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية.
وقال الجهاز في بيان: "كشفت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي وأحبطت عملية خططت لها مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والأوصياء عليها في بريطانيا، لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 31"، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية".
وكشف الجهاز في البيان أن استخبارات كييف حاولت تجنيد طيارين روس، ووعدتهما بثلاثة ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة "ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال".
وأفاد طيار المقاتلة من طراز "ميغ-31"، التي كانت مستهدفة، بأن كييف والغرب حاولا تجنيده لاختطاف المقاتلة الحاملة لصاروخ "كينجال" في خريف عام 2024.