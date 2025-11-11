الأمن الروسي: استهداف مركز استطلاع أوكراني ومطار بصواريخ "كينجال" ردا على محاولة اختطاف "ميغ-31"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "رداً على الاستفزاز، ضربت القوات الجوية الفضائية الروسية يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام مركز الاستخبارات الإلكترونية الرئيسي التابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية في مدينة بروفاري، بمقاطعة كييف، ومطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث تتمركز طائرات "إف-16"، باستخدام صواريخ كينجال الفرط صوتية".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية أوكرانية بريطانية، لاختطاف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية.وكشف الجهاز في البيان أن استخبارات كييف حاولت تجنيد طيارين روس، ووعدتهما بثلاثة ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة "ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال".وجاء في البيان: "لغرض اختطاف الطائرة (المقاتلة الروسية من طراز ميغ - 31)، حاول ضباط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تجنيد طيارين روس، ووعدوهم بدفع مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي".وذكر البيان أن أوكرانيا و بريطانيا كانتا تستعدان لاستفزاز واسع النطاق باستخدام المقاتلة الروسية من طراز"ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال" والتي خططتا لاختطافها.وأفاد طيار مقاتلة من طراز "ميغ-31"، التي كانت مستهدفة، بأن كييف والغرب حاولا تجنيده لاختطاف المقاتلة الحاملة لصاروخ "كينجال" في خريف عام 2024.وقال الطيار على وسائل إعلام روسية: "في خريف عام 2024، اتصل بي شخص مجهول عبر تطبيق "تلغرام"، وقدم نفسه باسم سيرغي لوغوفسكوي، وهو موظف في وكالة الصحافة الدولية "بيلينغسات" (منظمة غير مرغوب فيها في روسيا).وأضاف: "أرسل لي بعد ذلك بطاقة الصحافة الخاصة به، وعرض أيضًا مبلغًا من المال مقابل الاستشارات في الأمور العسكرية".وأضاف الطيار: "أعتقد أن هدف سيرغي من التواصل معي كان لمساومتي ليستخدم هذا لاحقًا في خدمة مصالحه الاستخباراتية".صواريخ "كينجال" تدك مطارا عسكريا ومركز استخبارات أوكرانيين- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تدمر 37 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
الأمن الروسي: استهداف مركز استطلاع أوكراني ومطار بصواريخ "كينجال" ردا على محاولة اختطاف "ميغ-31"

07:08 GMT 11.11.2025 (تم التحديث: 07:37 GMT 11.11.2025)
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "كينجال"
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© وزارة الدفاع الروسية
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت مركز استطلاع للاستخبارات الأوكرانية ومطار ستاروكونستانتينوف بصواريخ "كينجال" ردًا على محاولة اختطاف مقاتلة "ميغ-31".
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "رداً على الاستفزاز، ضربت القوات الجوية الفضائية الروسية يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام مركز الاستخبارات الإلكترونية الرئيسي التابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية في مدينة بروفاري، بمقاطعة كييف، ومطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث تتمركز طائرات "إف-16"، باستخدام صواريخ كينجال الفرط صوتية".
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية أوكرانية بريطانية، لاختطاف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية.

وقال الجهاز في بيان، اليوم الثلاثاء: "كشفت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي وأحبطت عملية خططت لها مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والأوصياء عليها في بريطانيا، لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 31"، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية".

مقاتلات من طراز ميغ-31 خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط عملية بريطانية أوكرانية لاختطاف طائرة "ميغ- 31"
05:01 GMT
وكشف الجهاز في البيان أن استخبارات كييف حاولت تجنيد طيارين روس، ووعدتهما بثلاثة ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة "ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال".
وجاء في البيان: "لغرض اختطاف الطائرة (المقاتلة الروسية من طراز ميغ - 31)، حاول ضباط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تجنيد طيارين روس، ووعدوهم بدفع مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي".
وذكر البيان أن أوكرانيا و بريطانيا كانتا تستعدان لاستفزاز واسع النطاق باستخدام المقاتلة الروسية من طراز"ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال" والتي خططتا لاختطافها.
وأفاد طيار مقاتلة من طراز "ميغ-31"، التي كانت مستهدفة، بأن كييف والغرب حاولا تجنيده لاختطاف المقاتلة الحاملة لصاروخ "كينجال" في خريف عام 2024.
وقال الطيار على وسائل إعلام روسية: "في خريف عام 2024، اتصل بي شخص مجهول عبر تطبيق "تلغرام"، وقدم نفسه باسم سيرغي لوغوفسكوي، وهو موظف في وكالة الصحافة الدولية "بيلينغسات" (منظمة غير مرغوب فيها في روسيا).
وأضاف: "أرسل لي بعد ذلك بطاقة الصحافة الخاصة به، وعرض أيضًا مبلغًا من المال مقابل الاستشارات في الأمور العسكرية".
وأضاف الطيار: "أعتقد أن هدف سيرغي من التواصل معي كان لمساومتي ليستخدم هذا لاحقًا في خدمة مصالحه الاستخباراتية".
صواريخ "كينجال" تدك مطارا عسكريا ومركز استخبارات أوكرانيين- الدفاع الروسية
القوات الروسية تدمر 37 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
