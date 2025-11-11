https://sarabic.ae/20251111/الأمن-الروسي-استهداف-مركز-استطلاع-أوكراني-ومطار--بصواريخ-كينجال-ردًا-على-محاولة-اختطاف-ميغ-31-1106959855.html

الأمن الروسي: استهداف مركز استطلاع أوكراني ومطار بصواريخ "كينجال" ردا على محاولة اختطاف "ميغ-31"

الأمن الروسي: استهداف مركز استطلاع أوكراني ومطار بصواريخ "كينجال" ردا على محاولة اختطاف "ميغ-31"

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "رداً على الاستفزاز، ضربت القوات الجوية الفضائية الروسية يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام مركز الاستخبارات الإلكترونية الرئيسي التابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية في مدينة بروفاري، بمقاطعة كييف، ومطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث تتمركز طائرات "إف-16"، باستخدام صواريخ كينجال الفرط صوتية".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية أوكرانية بريطانية، لاختطاف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية.وكشف الجهاز في البيان أن استخبارات كييف حاولت تجنيد طيارين روس، ووعدتهما بثلاثة ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة "ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال".وجاء في البيان: "لغرض اختطاف الطائرة (المقاتلة الروسية من طراز ميغ - 31)، حاول ضباط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تجنيد طيارين روس، ووعدوهم بدفع مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي".وذكر البيان أن أوكرانيا و بريطانيا كانتا تستعدان لاستفزاز واسع النطاق باستخدام المقاتلة الروسية من طراز"ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال" والتي خططتا لاختطافها.وأفاد طيار مقاتلة من طراز "ميغ-31"، التي كانت مستهدفة، بأن كييف والغرب حاولا تجنيده لاختطاف المقاتلة الحاملة لصاروخ "كينجال" في خريف عام 2024.وقال الطيار على وسائل إعلام روسية: "في خريف عام 2024، اتصل بي شخص مجهول عبر تطبيق "تلغرام"، وقدم نفسه باسم سيرغي لوغوفسكوي، وهو موظف في وكالة الصحافة الدولية "بيلينغسات" (منظمة غير مرغوب فيها في روسيا).وأضاف: "أرسل لي بعد ذلك بطاقة الصحافة الخاصة به، وعرض أيضًا مبلغًا من المال مقابل الاستشارات في الأمور العسكرية".وأضاف الطيار: "أعتقد أن هدف سيرغي من التواصل معي كان لمساومتي ليستخدم هذا لاحقًا في خدمة مصالحه الاستخباراتية".صواريخ "كينجال" تدك مطارا عسكريا ومركز استخبارات أوكرانيين- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تدمر 37 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع

