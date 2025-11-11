https://sarabic.ae/20251111/القوات-الروسية-تدمر-37-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1106958777.html
القوات الروسية تدمر 37 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 37 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، باعتراض وتدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها 37 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان: " خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 37 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251111/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تحبط-محاولة-أوكرانية-لاختراق-الدفاعات-قرب-كوبيانسك-1106958487.html
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، باعتراض وتدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها 37 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: " خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 37 طائرة مسيرة أوكرانية".
وحسب البيان: تم إسقاط عشر طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، و8 فوق مقاطعة ساراتوف، و7 فوق مقاطعة أوريول، و3 فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وروستوف، والبحر الأسود، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك، وفورونيج، وكالوغا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.