تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا... فيديو
تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، مشيرة إلى أن الطائرة المنكوبة كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية: "طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130" تابعة لسلاحنا الجوي تحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، أثناء عودتها إلى تركيا من أذربيجان، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات الجورجية والأذربيجانية".
وفي وقت سابق، أفادت قناة "إيميدي" الجورجية بتحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية، على الحدود بين جورجيا وأذربيجان.
وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.