تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا... فيديو

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا... فيديو
وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية: "طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130" تابعة لسلاحنا الجوي تحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، أثناء عودتها إلى تركيا من أذربيجان، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات الجورجية والأذربيجانية".وفي وقت سابق، أفادت قناة "إيميدي" الجورجية بتحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية، على الحدود بين جورجيا وأذربيجان.وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، مشيرة إلى أن الطائرة المنكوبة كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية: "طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130" تابعة لسلاحنا الجوي تحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، أثناء عودتها إلى تركيا من أذربيجان، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات الجورجية والأذربيجانية".
وفي وقت سابق، أفادت قناة "إيميدي" الجورجية بتحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية، على الحدود بين جورجيا وأذربيجان.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
أردوغان: تركيا لا تطمع بأراضي الدول وتحترم سيادة جيرانها
5 نوفمبر, 18:03 GMT
وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
