عربي
أردوغان: تركيا لا تطمع بأراضي الدول وتحترم سيادة جيرانها
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أو سيادة أي دولة، مع التشديد على احترام حقوق جميع البلدان، خاصة دول الجوار. 05.11.2025, سبوتنيك عربي
وأدلى أردوغان بهذه التصريحات خلال خطاب ألقاه، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء.وأوضح أن الحفاظ على بقاء تركيا والدفاع عنه في أي ظرف يُعد "خطًا أحمر" بالنسبة لتحالف الجمهور المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.وشكر أردوغان جميع الأحزاب السياسية والنواب الذين صوتوا لصالح مشروع القانون الذي يمدد تفويض إرسال القوات التركية إلى العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن هذا التفويض "يضمن أمن تركيا ويساهم في أمن وسلامة دول الجوار".وأضاف: "جنودنا الضامنين للسلام والأمن والاستقرار في كل منطقة يوجدون فيها ضمن إطار القانون الدولي، سيستمرون في الدفاع عن السلام والتضامن والأخوة في كل مكان يتواجدون فيه".وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على تمديد مهمة الجيش في العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من 30 أكتوبر 2025. وتابع أردوغان: "العلم التركي، كما كان عبر التاريخ، سيواصل منح الثقة لأصدقائه في جميع المناطق التي يرفرف فيها. ولا يجب أن يشك أحد في ذلك". وتطرق أردوغان إلى مسار "تركيا بلا إرهاب"، مؤكدًا أن أنقرة تعمل دون الالتفات إلى "الاستفزازات" ودون إتاحة فرصة لمحاولات تخريب هذا المسار.وأوضح أن حكومته تتخذ "خطوات شجاعة" للتخلص من المشاكل الكبرى التي أثقلت كاهل تركيا لنحو نصف قرن. واستطرد قائلًا: "يبدو أننا وصلنا إلى مفترق جديد في طريق تحقيق هدف 'تركيا بلا إرهاب' وتطهير المنطقة أيضًا من الإرهاب. يجب على الجميع تحمّل المسؤولية ودعم هذا الهدف". ويشار إلى أن حزب العمال الكردستاني قد قرر، في الثاني عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عامًا مع تركيا. وذكر حزب العمال الكردستاني، في بيان، أن "الحزب قرر حل الهيكل التنظيمي له وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسم حزب العمال الكردستاني". وأضاف أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أو سيادة أي دولة، مع التشديد على احترام حقوق جميع البلدان، خاصة دول الجوار.
وأدلى أردوغان بهذه التصريحات خلال خطاب ألقاه، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقال أردوغان: "ليس لدينا أطماع في أراضي أو سيادة أو موارد دول أخرى، ونحترم الحقوق السيادية لجميع الدول الصديقة وعلى رأسها جاراتنا".
وأوضح أن الحفاظ على بقاء تركيا والدفاع عنه في أي ظرف يُعد "خطًا أحمر" بالنسبة لتحالف الجمهور المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
وشكر أردوغان جميع الأحزاب السياسية والنواب الذين صوتوا لصالح مشروع القانون الذي يمدد تفويض إرسال القوات التركية إلى العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن هذا التفويض "يضمن أمن تركيا ويساهم في أمن وسلامة دول الجوار".
وأضاف: "جنودنا الضامنين للسلام والأمن والاستقرار في كل منطقة يوجدون فيها ضمن إطار القانون الدولي، سيستمرون في الدفاع عن السلام والتضامن والأخوة في كل مكان يتواجدون فيه".
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على تمديد مهمة الجيش في العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من 30 أكتوبر 2025.
وتابع أردوغان: "العلم التركي، كما كان عبر التاريخ، سيواصل منح الثقة لأصدقائه في جميع المناطق التي يرفرف فيها. ولا يجب أن يشك أحد في ذلك".
وأكد أن "إخواننا من التركمان والعرب والأكراد والسنة والشيعة يعرفون هذا الواقع التاريخي جيدًا، وهم سعداء بتمركز جنودنا على أراضيهم".
وتطرق أردوغان إلى مسار "تركيا بلا إرهاب"، مؤكدًا أن أنقرة تعمل دون الالتفات إلى "الاستفزازات" ودون إتاحة فرصة لمحاولات تخريب هذا المسار.
وأوضح أن حكومته تتخذ "خطوات شجاعة" للتخلص من المشاكل الكبرى التي أثقلت كاهل تركيا لنحو نصف قرن.
واستطرد قائلًا: "يبدو أننا وصلنا إلى مفترق جديد في طريق تحقيق هدف 'تركيا بلا إرهاب' وتطهير المنطقة أيضًا من الإرهاب. يجب على الجميع تحمّل المسؤولية ودعم هذا الهدف".
وأضاف: "تركيا بلا إرهاب هي تركيا القادرة على كسر قيودها. تركيا بلا إرهاب هي تركيا السعيدة التي تعيش في سلام وأمن. تركيا بلا إرهاب هي علامة على النجاح والازدهار".
ويشار إلى أن حزب العمال الكردستاني قد قرر، في الثاني عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عامًا مع تركيا.
وذكر حزب العمال الكردستاني، في بيان، أن "الحزب قرر حل الهيكل التنظيمي له وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسم حزب العمال الكردستاني".
وأضاف أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".
ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.
