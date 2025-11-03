https://sarabic.ae/20251103/أردوغان-يعلن-إطلاق-برنامج-دعم-خاص-لسوريا-تحت-مظلة-الـكومسيك-1106678132.html

أردوغان يعلن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا تحت مظلة الـ"كومسيك"

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن سعادته البالغة لقيام سوريا بتمثيل نفسها من جديد في لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وأعلن الرئيس التركي، في أعمال الدورة الـ41 لـ"كومسيك"، بمدينة إسطنبول، عن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا، لتعزيز قدراتها البشرية والمؤسساتية.وقال أردوغان: "لحسن الحظ أنه يتم تدريجيًا رفع العقوبات، التي أعاقت التنمية الاقتصادية في سوريا، بشكل كبير بفضل جهودنا، واليوم، تحت مظلة "كومسيك"، نطلق برنامج دعم خاص لسوريا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع موضحًا أنه "من خلال برنامج "كومسيك" للشركات الصغيرة والمتوسطة، نبني شبكات تعاون قوية بين شركاتنا الصغيرة والمتوسطة، وندعو الدول التي لم تنضم بعد إلى هذا البرنامج للانضمام".وأردف الرئيس التركي: "خلال العام الحالي، نضيف 8 مشاريع أخرى إلى المشاريع الـ20، التي نفذناها في إطار برنامج "كومسيك" للقدس".وفي حديثه عن الأوضاع بالسودان، قال أردوغان: "لا يمكن لأي قلب إنساني، ناهيك عن الحجر، أن يتجاهل المجازر الأخيرة، التي استهدفت المدنيين في الفاشر. يجب أن نحمي وحدة أراضي السودان وسيادته واستقلاله، وأن نقف إلى جانب الشعب السوداني".

