أردوغان يعلن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا تحت مظلة الـ"كومسيك"

عربي
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251103/أردوغان-يعلن-إطلاق-برنامج-دعم-خاص-لسوريا-تحت-مظلة-الـكومسيك-1106678132.html
أردوغان يعلن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا تحت مظلة الـ"كومسيك"
أردوغان يعلن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا تحت مظلة الـ"كومسيك"
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن سعادته البالغة لقيام سوريا بتمثيل نفسها من جديد في لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T09:17+0000
2025-11-03T09:17+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100591566_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_811a04381494aa554e1f0f876422b190.jpg
وأعلن الرئيس التركي، في أعمال الدورة الـ41 لـ"كومسيك"، بمدينة إسطنبول، عن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا، لتعزيز قدراتها البشرية والمؤسساتية.وقال أردوغان: "لحسن الحظ أنه يتم تدريجيًا رفع العقوبات، التي أعاقت التنمية الاقتصادية في سوريا، بشكل كبير بفضل جهودنا، واليوم، تحت مظلة "كومسيك"، نطلق برنامج دعم خاص لسوريا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع موضحًا أنه "من خلال برنامج "كومسيك" للشركات الصغيرة والمتوسطة، نبني شبكات تعاون قوية بين شركاتنا الصغيرة والمتوسطة، وندعو الدول التي لم تنضم بعد إلى هذا البرنامج للانضمام".وأردف الرئيس التركي: "خلال العام الحالي، نضيف 8 مشاريع أخرى إلى المشاريع الـ20، التي نفذناها في إطار برنامج "كومسيك" للقدس".وفي حديثه عن الأوضاع بالسودان، قال أردوغان: "لا يمكن لأي قلب إنساني، ناهيك عن الحجر، أن يتجاهل المجازر الأخيرة، التي استهدفت المدنيين في الفاشر. يجب أن نحمي وحدة أراضي السودان وسيادته واستقلاله، وأن نقف إلى جانب الشعب السوداني".
https://sarabic.ae/20251008/أردوغان-يكشف-عن-مفتاح-السلام-في-المنطقة-ويوجه-رسالة-لـقوات-سوريا-الديمقراطية-1105750558.html
https://sarabic.ae/20251102/شبكة-أطباء-السودان-الدعم-السريع-لا-تزال-تحتجز-الآلاف-من-المدنيين-داخل-مدينة-الفاشر-1106663312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100591566_9:0:1020:758_1920x0_80_0_0_1094dbe3956f9a436309061e3f8f3791.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, حركة حماس
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, حركة حماس

أردوغان يعلن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا تحت مظلة الـ"كومسيك"

09:17 GMT 03.11.2025
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبر
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن سعادته البالغة لقيام سوريا بتمثيل نفسها من جديد في لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، وفق تعبيره.
وأعلن الرئيس التركي، في أعمال الدورة الـ41 لـ"كومسيك"، بمدينة إسطنبول، عن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا، لتعزيز قدراتها البشرية والمؤسساتية.
وقال أردوغان: "لحسن الحظ أنه يتم تدريجيًا رفع العقوبات، التي أعاقت التنمية الاقتصادية في سوريا، بشكل كبير بفضل جهودنا، واليوم، تحت مظلة "كومسيك"، نطلق برنامج دعم خاص لسوريا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وتابع موضحًا أنه "من خلال برنامج "كومسيك" للشركات الصغيرة والمتوسطة، نبني شبكات تعاون قوية بين شركاتنا الصغيرة والمتوسطة، وندعو الدول التي لم تنضم بعد إلى هذا البرنامج للانضمام".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
أردوغان يكشف عن "مفتاح السلام" في المنطقة ويوجه رسالة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"
8 أكتوبر, 09:29 GMT
وأردف الرئيس التركي: "خلال العام الحالي، نضيف 8 مشاريع أخرى إلى المشاريع الـ20، التي نفذناها في إطار برنامج "كومسيك" للقدس".

من ناحية أخرى، أشار أردوغان، في كلمته بأعمال الدورة الـ41 لـ"كومسيك"، إلى أن "حركة حماس الفلسطينية، تبدو ملتزمة تماما بالاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن سجل إسرائيل في هذا المجال سيئ للغاية، فقد قتلت أكثر من 200 مدني، منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتواصل احتلالها وشن هجماتها على الضفة الغربية، ولا يمكننا السماح بضم الضفة أو تغيير وضع القدس أو المساس بحرمة المسجد الأقصى".

قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع لا تزال تحتجز الآلاف من المدنيين داخل مدينة الفاشر
أمس, 15:56 GMT
وفي حديثه عن الأوضاع بالسودان، قال أردوغان: "لا يمكن لأي قلب إنساني، ناهيك عن الحجر، أن يتجاهل المجازر الأخيرة، التي استهدفت المدنيين في الفاشر. يجب أن نحمي وحدة أراضي السودان وسيادته واستقلاله، وأن نقف إلى جانب الشعب السوداني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала