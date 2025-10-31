عربي
أمساليوم
بث مباشر
"كيف تكون بريئة"... أردوغان يرد على الروايات المدافعة عن إسرائيل
"كيف تكون بريئة"... أردوغان يرد على الروايات المدافعة عن إسرائيل

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وانتقد فشل المجتمع الدولي في إعلاء قيم العدالة والسلام والأخلاق.
وتساءل أردوغان عن الروايات التي تدافع عن إسرائيل، قائلا: "تمتلك إسرائيل أسلحة نووية وقدرة على ضرب غزة، كيفما تشاء ومتى تشاء؛ فكيف تكون بريئة؟".
واتهم أردوغان إسرائيل باستخدام الجوع كسلاح، لا سيما استهداف الأطفال في خضم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وقال: "تستخدم إسرائيل الجوع كسلاح فتاك، لا سيما ضد الأطفال".
وأردف: "في غزة، بالكاد بقي مبنى واحد سليما، لقد قُصفت المدارس والكنائس والمساجد والمستشفيات، يقولون: 'إسرائيل بريئة'، كيف ذلك؟".
كما أدان الرئيس التركي "آلة الدعاية الإسرائيلية القائمة على الأكاذيب" وفق قوله، كاشفا عن الخسائر التي ألحقتها في صفوف الصحفيين.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه "في مواجهة آلة الدعاية الإسرائيلية، قُتل 270 صحفيا سعوا إلى كشف الحقيقة على الأرض وكشف أكاذيب تل أبيب"، مشددا على المسؤولية الأخلاقية لوسائل الإعلام في الوقوف إلى جانب العدالة.
وانتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كذلك المؤسسات العالمية المكلفة بالحفاظ على السلام والاستقرار، متهما إياها بغض الطرف عن المجازر والفشل في منع الإبادة الجماعية.
وقال أردوغان: "لقد فشل المسؤولون عن حماية السلام العالمي في وقف المجازر ومنع الإبادة الجماعية وإنقاذ أرواح الأطفال".

وفي معرض حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة الذي تم توقيعه خلال الشهر الجاري، قال أردوغان إن حركة "حماس" الفلسطينية أظهرت حرصا على الالتزام بالشروط، بينما اتهم إسرائيل بالبحث عن ذرائع لانتهاك الاتفاق واستئناف هجماتها.

وأضاف: "الجميع يعلم سجل إسرائيل السيئ في الوفاء بوعودها".
كما أعرب أردوغان عن تفاؤله بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن تركيا تعتقد أنه "سيتم إيجاد حل وسط قريبا" يسمح للدولتين "بالعيش جنبا إلى جنب في سلام من جديد".
وأكد أردوغان مجددا على السياسة الخارجية التركية المبدئية، قائلا إن أنقرة "تدين بشدة الفظائع المرتكبة ضد المدنيين" في مدينة الفاشر السودانية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف.
