أردوغان: دبابة "ألطاي" تفتح عهدا جديدا في تكنولوجيا الدفاع التركية
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن دبابة "ألطاي" المحلية الصنع فتحت آفاقًا جديدة في تكنولوجيا الدبابات، مشيرا إلى قابليتها للتكيف مع مختلف ظروف القتال. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
وأكد خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في حفل افتتاح منشأة شركة "بي إم سي" بالعاصمة أنقرة، أن الدبابة مزوَّدة بمنظومات حديثة تمكنها من التكيف مع أصعب ظروف المعارك.وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أن خط الإنتاج التسلسلي سيصنع شهريا 8 دبابات "ألطاي"، و10 مدرعات "ألطوغ"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وشدد على أن "تركيا تتقدم بخطى ثابتة نحو الاستقلال التام في صناعاتها الدفاعية، ومواصلة كتابة التاريخ بمركباتها الجوية والبرية والبحرية المزودة بأحدث التقنيات".وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأولى إلى أنقرة اليوم، وفقا للحكومة البريطانية.
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن دبابة "ألطاي" المحلية الصنع فتحت آفاقًا جديدة في تكنولوجيا الدبابات، مشيرا إلى قابليتها للتكيف مع مختلف ظروف القتال.
وأكد خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في حفل افتتاح منشأة شركة "بي إم سي" بالعاصمة أنقرة، أن الدبابة مزوَّدة بمنظومات حديثة تمكنها من التكيف مع أصعب ظروف المعارك.
وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أن خط الإنتاج التسلسلي سيصنع شهريا 8 دبابات "ألطاي"، و10 مدرعات "ألطوغ"، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وشدد على أن "تركيا تتقدم بخطى ثابتة نحو الاستقلال التام في صناعاتها الدفاعية، ومواصلة كتابة التاريخ بمركباتها الجوية والبرية والبحرية المزودة بأحدث التقنيات".
وعقدت كل من تركيا وبريطانيا، أمس الاثنين، صفقة دفاعية بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، تنص على توريد 20 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" البريطانية إلى تركيا.
وقال موقع الحكومة البريطانية الرسمي، في بيان، إن "المملكة المتحدة وتركيا توقعان صفقة بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني "نحو 10.6 مليار دولار أمريكي" لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" البريطانية، وهي أكبر صفقة لتصدير الطائرات المقاتلة منذ جيل".
وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأولى إلى أنقرة اليوم، وفقا للحكومة البريطانية.