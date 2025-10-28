أردوغان: دبابة "ألطاي" تفتح عهدا جديدا في تكنولوجيا الدفاع التركية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/أردوغان-دبابة-ألطاي-تفتح-عهدا-جديدا-في-تكنولوجيا-الدفاع-التركية-1106482584.html
أردوغان: دبابة "ألطاي" تفتح عهدا جديدا في تكنولوجيا الدفاع التركية
أردوغان: دبابة "ألطاي" تفتح عهدا جديدا في تكنولوجيا الدفاع التركية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن دبابة "ألطاي" المحلية الصنع فتحت آفاقًا جديدة في تكنولوجيا الدبابات، مشيرا إلى قابليتها للتكيف مع مختلف ظروف القتال. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T13:53+0000
2025-10-28T13:53+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100591566_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_811a04381494aa554e1f0f876422b190.jpg
وأكد خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في حفل افتتاح منشأة شركة "بي إم سي" بالعاصمة أنقرة، أن الدبابة مزوَّدة بمنظومات حديثة تمكنها من التكيف مع أصعب ظروف المعارك.وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أن خط الإنتاج التسلسلي سيصنع شهريا 8 دبابات "ألطاي"، و10 مدرعات "ألطوغ"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وشدد على أن "تركيا تتقدم بخطى ثابتة نحو الاستقلال التام في صناعاتها الدفاعية، ومواصلة كتابة التاريخ بمركباتها الجوية والبرية والبحرية المزودة بأحدث التقنيات".وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأولى إلى أنقرة اليوم، وفقا للحكومة البريطانية.
https://sarabic.ae/20251009/أردوغان-تركيا-ستكون-ضمن-قوة-المراقبة-في-غزة-1105805349.html
https://sarabic.ae/20251020/أردوغان-يجري-زيارة-إلى-3-دول-خليجية-بهدف-ترسيخ-أرضية-للعلاقات-الثنائية-1106196474.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100591566_9:0:1020:758_1920x0_80_0_0_1094dbe3956f9a436309061e3f8f3791.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أردوغان: دبابة "ألطاي" تفتح عهدا جديدا في تكنولوجيا الدفاع التركية

13:53 GMT 28.10.2025
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن دبابة "ألطاي" المحلية الصنع فتحت آفاقًا جديدة في تكنولوجيا الدبابات، مشيرا إلى قابليتها للتكيف مع مختلف ظروف القتال.
وأكد خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في حفل افتتاح منشأة شركة "بي إم سي" بالعاصمة أنقرة، أن الدبابة مزوَّدة بمنظومات حديثة تمكنها من التكيف مع أصعب ظروف المعارك.
وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أن خط الإنتاج التسلسلي سيصنع شهريا 8 دبابات "ألطاي"، و10 مدرعات "ألطوغ"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
أردوغان: تركيا ستكون ضمن قوة المراقبة في غزة
9 أكتوبر, 14:39 GMT
وشدد على أن "تركيا تتقدم بخطى ثابتة نحو الاستقلال التام في صناعاتها الدفاعية، ومواصلة كتابة التاريخ بمركباتها الجوية والبرية والبحرية المزودة بأحدث التقنيات".
وعقدت كل من تركيا وبريطانيا، أمس الاثنين، صفقة دفاعية بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، تنص على توريد 20 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" البريطانية إلى تركيا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
أردوغان يجري زيارة إلى 3 دول خليجية "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية"
20 أكتوبر, 09:13 GMT
وقال موقع الحكومة البريطانية الرسمي، في بيان، إن "المملكة المتحدة وتركيا توقعان صفقة بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني "نحو 10.6 مليار دولار أمريكي" لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" البريطانية، وهي أكبر صفقة لتصدير الطائرات المقاتلة منذ جيل".
وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأولى إلى أنقرة اليوم، وفقا للحكومة البريطانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала