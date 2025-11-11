https://sarabic.ae/20251111/جدعون-ساعر-إيران-حاولت-اغتيال-سفراء-إسرائيليين-في-عدد-من-الدول-1106979353.html

جدعون ساعر: إيران حاولت اغتيال سفراء إسرائيليين في عدد من الدول

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بأن إيران حاولت اغتيال سفراء إسرائيليين في عدد من الدول حول العالم. 11.11.2025

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات جدعون ساعر، جاءت خلال افتتاحه السفارة الإسرائيلية في عاصمة إستونيا، تالين.وأفاد ساعر بأن افتتاح سفارة بلاده في تالين يعد الثالث هذا العام، بعد افتتاح سفارة لإسرائيل في زامبيا ومولدوفا، موضحا أن "إيران حاولت اغتيال سفراء ودبلوماسيين إسرائيليين حول العالم إلى جانب المكسيك.وقال ساعر: "وردت أنباء مؤخرا عن محاولة إيران اغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك. وهذا ليس المكان الوحيد الذي حاولوا فيه القيام بذلك"، مشددا على أنه "لن يثنينا ذلك بل على العكس، سنواصل توسيع علاقات إسرائيل حول العالم".ويشار إلى أن إيران قد ردت، أسم الاثنين، على الاتهامات الأمريكية التي وجهت لها بالوقوف خلف مخطط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك واصفة تلك الاتهامات بـ"السخيفة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده تعتبر هذا الادعاء "سخيفًا للغاية"، مشيرًا إلى أنه يأتي في سياق محاولات واشنطن لتدمير علاقات إيران الوديّة مع بلدان أخرى، فيما وصفت السفارة الإيرانية لدى المكسيك هذه الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة".وأصدرت وزارتا الخارجية والأمن في المكسيك، يوم الجمعة، بيانًا مشتركًا نفتا فيه علمهما بأيّ تقارير تتعلق بـ"محاولة إيرانية مزعومة" لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي، وذلك ردًّا على إعلان أمريكي إسرائيلي عن إحباط المخطط بمساعدة السلطات المكسيكية.وأوضح مسؤولون أمريكيون أن مخطط اغتيال السفيرة الإسرائيلية، وضع في نهاية العام الماضي، وظل نشطًا حتى منتصف العام الجاري، قبل أن يتم إحباطه، مؤكدين أن "المؤامرة تم احتواؤها بالكامل، ولا تشكل أي تهديد في الوقت الراهن".وأعلنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، أن أجهزة الأمن المكسيكية أحبطت "مخططا إيرانيا" لاستهداف سفيرتها في العاصمة مكسيكو سيتي.

إيران

