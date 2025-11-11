https://sarabic.ae/20251111/جدعون-ساعر-إيران-حاولت-اغتيال-سفراء-إسرائيليين-في-عدد-من-الدول-1106979353.html
جدعون ساعر: إيران حاولت اغتيال سفراء إسرائيليين في عدد من الدول
جدعون ساعر: إيران حاولت اغتيال سفراء إسرائيليين في عدد من الدول
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بأن إيران حاولت اغتيال سفراء إسرائيليين في عدد من الدول حول العالم. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T14:43+0000
2025-11-11T14:43+0000
2025-11-11T14:43+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400046_0:0:2128:1197_1920x0_80_0_0_4e3fff1f50ab03fa6af9a042814e00ae.jpg
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات جدعون ساعر، جاءت خلال افتتاحه السفارة الإسرائيلية في عاصمة إستونيا، تالين.وأفاد ساعر بأن افتتاح سفارة بلاده في تالين يعد الثالث هذا العام، بعد افتتاح سفارة لإسرائيل في زامبيا ومولدوفا، موضحا أن "إيران حاولت اغتيال سفراء ودبلوماسيين إسرائيليين حول العالم إلى جانب المكسيك.وقال ساعر: "وردت أنباء مؤخرا عن محاولة إيران اغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك. وهذا ليس المكان الوحيد الذي حاولوا فيه القيام بذلك"، مشددا على أنه "لن يثنينا ذلك بل على العكس، سنواصل توسيع علاقات إسرائيل حول العالم".ويشار إلى أن إيران قد ردت، أسم الاثنين، على الاتهامات الأمريكية التي وجهت لها بالوقوف خلف مخطط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك واصفة تلك الاتهامات بـ"السخيفة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده تعتبر هذا الادعاء "سخيفًا للغاية"، مشيرًا إلى أنه يأتي في سياق محاولات واشنطن لتدمير علاقات إيران الوديّة مع بلدان أخرى، فيما وصفت السفارة الإيرانية لدى المكسيك هذه الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة".وأصدرت وزارتا الخارجية والأمن في المكسيك، يوم الجمعة، بيانًا مشتركًا نفتا فيه علمهما بأيّ تقارير تتعلق بـ"محاولة إيرانية مزعومة" لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي، وذلك ردًّا على إعلان أمريكي إسرائيلي عن إحباط المخطط بمساعدة السلطات المكسيكية.وأوضح مسؤولون أمريكيون أن مخطط اغتيال السفيرة الإسرائيلية، وضع في نهاية العام الماضي، وظل نشطًا حتى منتصف العام الجاري، قبل أن يتم إحباطه، مؤكدين أن "المؤامرة تم احتواؤها بالكامل، ولا تشكل أي تهديد في الوقت الراهن".وأعلنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، أن أجهزة الأمن المكسيكية أحبطت "مخططا إيرانيا" لاستهداف سفيرتها في العاصمة مكسيكو سيتي.
https://sarabic.ae/20251108/إيران-والمكسيك-يردان-على-اتهام-طهران-بمحاولة-اغتيال-سفيرة-إسرائيل-في-مكسيكو-1106858882.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400046_0:0:1892:1419_1920x0_80_0_0_9f15fe79d8dfb8a5be13f5c3eb2eef93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, الأخبار
جدعون ساعر: إيران حاولت اغتيال سفراء إسرائيليين في عدد من الدول
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بأن إيران حاولت اغتيال سفراء إسرائيليين في عدد من الدول حول العالم.
وذكرت صحيفة
"يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات جدعون ساعر، جاءت خلال افتتاحه السفارة الإسرائيلية في عاصمة إستونيا، تالين.
وأفاد ساعر بأن افتتاح سفارة بلاده في تالين يعد الثالث هذا العام، بعد افتتاح سفارة لإسرائيل في زامبيا ومولدوفا، موضحا أن "إيران حاولت اغتيال سفراء ودبلوماسيين إسرائيليين حول العالم إلى جانب المكسيك.
وقال ساعر: "وردت أنباء مؤخرا عن محاولة إيران اغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك. وهذا ليس المكان الوحيد الذي حاولوا فيه القيام بذلك"، مشددا على أنه "لن يثنينا ذلك بل على العكس، سنواصل توسيع علاقات إسرائيل حول العالم".
ويشار إلى أن إيران قد ردت، أسم الاثنين، على الاتهامات الأمريكية التي وجهت لها بالوقوف خلف مخطط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك واصفة تلك الاتهامات بـ"السخيفة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
، إسماعيل بقائي، إن بلاده تعتبر هذا الادعاء "سخيفًا للغاية"، مشيرًا إلى أنه يأتي في سياق محاولات واشنطن لتدمير علاقات إيران الوديّة مع بلدان أخرى، فيما وصفت السفارة الإيرانية لدى المكسيك هذه الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة".
وأصدرت وزارتا الخارجية والأمن في المكسيك
، يوم الجمعة، بيانًا مشتركًا نفتا فيه علمهما بأيّ تقارير تتعلق بـ"محاولة إيرانية مزعومة" لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي، وذلك ردًّا على إعلان أمريكي إسرائيلي عن إحباط المخطط بمساعدة السلطات المكسيكية.
وأوضح مسؤولون أمريكيون أن مخطط اغتيال السفيرة الإسرائيلية، وضع في نهاية العام الماضي، وظل نشطًا حتى منتصف العام الجاري، قبل أن يتم إحباطه، مؤكدين أن "المؤامرة تم احتواؤها بالكامل، ولا تشكل أي تهديد في الوقت الراهن".
وأعلنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، أن أجهزة الأمن المكسيكية أحبطت "مخططا إيرانيا" لاستهداف سفيرتها في العاصمة مكسيكو سيتي.