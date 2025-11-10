https://sarabic.ae/20251110/الخارجية-الإيرانية-تصريحات-ترامب-اعتراف-صريح-بارتكاب-جريمة-دولية-ضد-إيران-1106922584.html

الخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب اعتراف صريح بارتكاب جريمة دولية ضد إيران

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن "اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدور مباشر لأمريكا في الهجوم على إيران خلال...

إيران

أخبار إيران

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

وأكد بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أنه"لم يكن لدى إيران أي شك في أن أمريكا كانت شريكة فعليا، ثم دخلت رسميا بعد ذلك".وأردف: "لكن حين يعترف رئيس أمريكا بصراحة بأنه كان يتولى القيادة الكاملة ويُكذِّب بوضوح ادعاء وزير الخارجية الأمريكي، فإن هذا اعتراف صريح بارتكاب جريمة دولية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الىونة الأخيرة مسؤوليته عن الهجوم الإسرائيلي الأولي على إيران، مناقضا بذلك تأكيدات أمريكية سابقة بأن الحكومة الإسرائيلية تصرفت بشكل منفرد.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، يوم الخميس الماضي: "لقد هاجمت إسرائيل أولا، كان ذلك الهجوم قويا للغاية، وكنت مسؤولا تماما عن ذلك".وأضاف: "عندما هاجمت إسرائيل إيران أولا، كان ذلك يوما عظيما لإسرائيل لأن ذلك الهجوم ألحق أضرارا تفوق ما ألحقته بقية الهجمات مجتمعة".وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد صرح خلال حرب الـ12 يوما: "الليلة، اتخذت إسرائيل إجراء أحادي الجانب ضد إيران، نحن لسنا متورطين في ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة".وينسب ترامب لنفسه بشكل متزايد الفضل في نتيجة الحرب بين إيران وإسرائيل، مدعيا مرارا وتكرارا أن أمريكا "قضت تماما" على البرنامج النووي الإيراني.وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

