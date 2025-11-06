https://sarabic.ae/20251106/عراقجي-يتحدث-عن-تناقض-التصريحات-الأمريكية-الإسرائيلية-خلال-أول-وآخر-أيام-حرب-الـ12-يوما-1106785149.html

عراقجي يتحدث عن "تناقض" التصريحات الأمريكية الإسرائيلية خلال أول وآخر أيام حرب الـ12 يوما

عراقجي يتحدث عن "تناقض" التصريحات الأمريكية الإسرائيلية خلال أول وآخر أيام حرب الـ12 يوما

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "قدرات القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك القوة الصاروخية والدفاعية، أصبحت اليوم أقوى مما كانت عليه قبل الحرب". 06.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال عراقجي، إن "العدو فشل في جميع أهدافه خلال حرب الـ 12 يوم"، مشيرا إلى أنه "في اليوم الأول من الحرب كانوا يتحدثون عن الاستسلام غير المشروط، وفي اليوم الأخير باتوا يتحدثون عن وقف إطلاق النار غير المشروط"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وأضاف: "كانوا يقولون: تعالوا للتفاوض من أجل الاستسلام، وفي تلك الفترة، كتب رئيس الولايات المتحدة تغريدة بثلاث كلمات فقط: استسلام غير مشروط"، متابعا: "ظنّوا أنه من خلال المفاجأة والضربات التي وجّهوها، ستستسلم إيران يومين أو ثلاثة، لكن ذلك لم يحدث".وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "في هذه الحرب، كانت سماء إسرائيل، بكل دفاعاته المتعددة الطبقات وبمساعدة الدول الغربية، تحت تصرف الصواريخ الإيرانية"، لافتا إلى أن الصواريخ، التي استُخدمت لأول مرة في حرب حقيقية، تُصيب أهدافها بدقة وثبات أكثر يومًا بعد يوم، بعد أن أصلحت جميع نقاط ضعفها.وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.

