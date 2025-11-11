عربي
رئيس فريق الدفاع عن هانيبال القذافي يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل هامة بشأن الخطوات اللاحقة للإفراج عنه
رئيس فريق الدفاع عن هانيبال القذافي يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل هامة بشأن الخطوات اللاحقة للإفراج عنه

هانيبال القذافي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال الدكتور عقيلة دلهوم رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عن هانيبال معمر القذافي، إن قرار الإفراج عن هانيبال القذافي خطوة قانونية وإنسانية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الفريق" يرحب بقرار الإفراج عن هانيبال القذافي، ويعتبره خطوة قانونية وإنسانية في الاتجاه الصحيح".

وتابع: "تمت الإجراءات النهائية التي أفضت إلى الإفراج الكامل ورفع قيد السفر، وبات هانيبال حرًّا في تنقلاته وفق ما يراه مناسباً".

وحول تفاصيل الأيام الأخيرة قال: "جرت الإجراءات خلال الأيام الأخيرة في إطار القانون اللبناني، وبمتابعة دقيقة من فريق الدفاع".
هانيبال القذافي، ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
"هانيبال" من ملف قضائي إلى تقارب دبلوماسي… هل يبدأ مسار جديد بين طرابلس وبيروت؟
7 نوفمبر, 13:49 GMT
وأشار إلى أن فريق الدفاع قام بدوره على أكمل وجه، وسيواصل عمله حتى استيفاء جميع الجوانب القانونية والوصول إلى إعلان البراءة الكاملة، وما يتصل بها، بصورة واضحة.
وشدد على أن عملية الإفراج تمثل انتصاراً للعدالة واحتراماً للحقوق الأساسية للإنسان.
وكان القضاء اللبناني قد قرر، أمس الإثنين، الإفراج الرسمي عن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من السجن، بعد سداد كفالة مالية قدرها 893 ألف دولار أميركي.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام بأن "إطلاق سراح هانيبال معمر القذافي من سجن قوي الأمن الداخلي تم مساء أمس الإثنين، حيث قضى 10 سنوات موقوفاً بتهمة كتم معلومات في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه".
هانيبال القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
تطورات جديدة في قضية احتجاز هانيبال القذافي بلبنان
3 نوفمبر, 18:10 GMT
وأوضحت الوكالة أن "إخلاء سبيل القذافي جاء بعدما سدد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أميركي، وتوجهوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، أسوة بكل الأجانب الموقوفين"، مشيرة إلى أنه "بعدها تم تسليم قرار إخلاء سبيله لآمر السجن وأطلق سراحه".
وكان فريق الدفاع القانوني عن هانيبال القذافي، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه "من المقرر دفع الكفالة المطلوبة للإفراج عن هانيبال البالغة 900 ألف دولار، خلال اليومين المقبلين".

وقال العضو بفريق الدفاع عن هانيبال القذافي، المحامي شربل ميلاد الخوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "السلطات الليبية لم تطالب نظيرها اللبنانية بتسليم القذافي، وأنه سيقرر وجهته المقبلة بنفسه".

ولفت الخوري، إلى أن "هانيبال القذافي يعتزم مغادرة لبنان عقب دفع الكفالة والتوجه إلى بلد محدد، لكن لا يمكن الإفصاح عن وجهته "لأسباب أمنية".
ووافق المحقق العدلي في قضية اختطاف الإمام موسى الصدر، الخميس الماضي، على "خفض كفالة، هنيبال القذافي، من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار لإخلاء سبيله".
كما تقرر إلغاء قرار من القذافي سفره، والسماح له بمغادرة لبنان فور تسديد قيمة الكفالة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
هانيبال القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: السلطات اللبنانية تفرج عن هانيبال القذافي وتلغي كفالته
6 نوفمبر, 17:18 GMT
يأتي هذا بعدما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن السلطات اللبنانية قررت الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي وإلغاء الكفالة المفروضة عليه.
وأعربت الحكومة في بيان لها عن تقديرها للرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في الملف، مؤكدة أن القرار يعكس روح الأخوّة والعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
وأكدت أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود دبلوماسية ليبية مستمرة لمعالجة الملف بطريقة قانونية وإنسانية تحفظ كرامة المواطن الليبي وتعزز التعاون القضائي بين البلدين".
كما رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بما "أبدته القيادة اللبنانية من نوايا لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، معتبرة أن ذلك يخدم المصلحة المشتركة للشعبين".
وجددت "التزامها بالحوار والتعاون البناء مع لبنان، انطلاقا من إيمانها بـ وحدة المصير العربي وأهمية العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.
