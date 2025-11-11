عدسة "سبوتنيك" ترصد سير الانتخابات البرلمانية المصرية في يومها الثاني
13:34 GMT 11.11.2025 (تم التحديث: 13:36 GMT 11.11.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAعدسة "سبوتنيك" ترصد سير الانتخابات البرلمانية المصرية في يومها الثاني
تتواصل عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية المصرية في يومها الثاني، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، التي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" عمليات التصويت في عدد من اللجان، وآلية إدلاء المواطنين بأصواتهم داخل اللجان.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAعدسة "سبوتنيك" ترصد سير الانتخابات البرلمانية المصرية في يومها الثاني
وتعقد الانتخابات البرلمانية بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس/ آب الماضي.
ويبلغ عدد إجمالي الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو 63 مليون مواطن.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAعدسة "سبوتنيك" ترصد سير الانتخابات البرلمانية المصرية في يومها الثاني
وتجرى انتخابات المرحلة الأولى على مدى يومين في 14 محافظة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فيها نحو 35 مليونا، للاختيار بين نحو 1283 مرشحاعلى نظام الفردي يتنافسون على 142 مقعدا.
فيما تخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وهو تحالف يضم 12 حزبا سياسيا، الانتخابات على نظام القائمة للحصول على 142 مقعدا آخر موزعة على "دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم 102 مرشح، وأخرى بدائرة قطاع غرب الدلتا وتضم 40 مرشحا".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAعدسة "سبوتنيك" ترصد سير الانتخابات البرلمانية المصرية في يومها الثاني
وشهدت لجان العديد من المحافظات إقبالا في الساعات الأولى اليوم الاثنين، فيما تتواصل الانتخابات حتى مساء الغد الثلاثاء.
فيما تتواصل الانتخابات حتى مساء الغد الثلاثاء.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAعدسة "سبوتنيك" ترصد سير الانتخابات البرلمانية المصرية في يومها الثاني
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت خطة أمنية متكاملة لتأمين الانتخابات، تشارك فيها كل قطاعات الوزارة، بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، على حد وصفها.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAعدسة "سبوتنيك" ترصد سير الانتخابات البرلمانية المصرية في يومها الثاني
وفق البيان الرسمي تضمن الخطة تسخير كل الطاقات والإمكانات اللوجستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة التي تعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني، وشملت الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية، لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.