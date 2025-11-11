https://sarabic.ae/20251111/عدسة-سبوتنيك-ترصد-سير-الانتخابات-البرلمانية-المصرية-في-يومها-الثاني-1106973434.html

عدسة "سبوتنيك" ترصد سير الانتخابات البرلمانية المصرية في يومها الثاني

عدسة "سبوتنيك" ترصد سير الانتخابات البرلمانية المصرية في يومها الثاني

تتواصل عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية المصرية في يومها الثاني، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، التي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة. 11.11.2025, سبوتنيك عربي

ورصدت عدسة "سبوتنيك" عمليات التصويت في عدد من اللجان، وآلية إدلاء المواطنين بأصواتهم داخل اللجان.وتعقد الانتخابات البرلمانية بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس/ آب الماضي.ويبلغ عدد إجمالي الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو 63 مليون مواطن.وتجرى انتخابات المرحلة الأولى على مدى يومين في 14 محافظة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فيها نحو 35 مليونا، للاختيار بين نحو 1283 مرشحاعلى نظام الفردي يتنافسون على 142 مقعدا.فيما تخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وهو تحالف يضم 12 حزبا سياسيا، الانتخابات على نظام القائمة للحصول على 142 مقعدا آخر موزعة على "دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم 102 مرشح، وأخرى بدائرة قطاع غرب الدلتا وتضم 40 مرشحا".وشهدت لجان العديد من المحافظات إقبالا في الساعات الأولى اليوم الاثنين، فيما تتواصل الانتخابات حتى مساء الغد الثلاثاء.فيما يبلغ عدد إجمالي الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو 63 مليون مواطن، ما يجعل هذه الانتخابات واحدة من أضخم العمليات الانتخابية من ناحية عدد المشاركين وحجم الإجراءات التنظيمية والأمنية المصاحبة لها في المنطقة.وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت خطة أمنية متكاملة لتأمين الانتخابات، تشارك فيها كل قطاعات الوزارة، بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، على حد وصفها.وفق البيان الرسمي تضمن الخطة تسخير كل الطاقات والإمكانات اللوجستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة التي تعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني، وشملت الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية، لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

