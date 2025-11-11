https://sarabic.ae/20251111/علماء-روس-يؤكدون-حدوث-أقوى-وهج-شمسي-خلال-العام-بمستوى-أكبر-من-5-إيكس-1106971404.html
علماء روس يؤكدون حدوث أقوى وهج شمسي خلال العام بمستوى أكبر من "5 إيكس"
علماء روس يؤكدون حدوث أقوى وهج شمسي خلال العام بمستوى أكبر من "5 إيكس"
صرح سيرغي بوغاتشوف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي في معهد أبحاث الفضاء، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، بأن توهجًا شمسيًا بلغ قوته 5.2 إكس، وأصبح الأقوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأضاف بوغاتشوف: "تم تحديد قوة التوهج عند 5.2 أكس، وهو آخذ في الانخفاض بالفعل"، وأوضح أن التوهج هو الأقوى منذ 3 أكتوبر 2024.
وأفاد المختبر أن تدفق الإشعاع لهذا الحدث أكبر بثلاث إلى خمس مرات من جميع التوهجات هذا العام، وتقدّر طاقته بما يتراوح بين 10 و20 ضعفًا.
وفي وقت سابق، توقّع مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء، هبوب عواصف مغناطيسية ضعيفة ومتوسطة، اليوم الثلاثاء، وقد تتطور إلى عواصف قوية يوم الأربعاء.
وأضاف: "الطقس الفضائي ليوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025... التوقعات اليومية: أحوال جيومغناطيسية - من المتوقع هبوب عواصف مغناطيسية من الدرجة G1 إلى G2 بنهاية اليوم (بتوقيت موسكو)، وقد تصل ذروتها غدًا، 12 نوفمبر"، حسبما أفادت قناة المختبر على "تلغرا.
وأوضح المختبر أن خطر تكرار التوهجات الشمسية القوية، بما في ذلك الظواهر ذات القدر X، لا يزال قائمًا.