عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار البسيط لن يحل الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا

04:05 GMT 11.11.2025
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© Sputnik . Нэнси Сисель
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه لا يمكن حل الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا بمجرد وقف إطلاق النار على طول خط التماس.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وصرح نيبينزيا قائلاً: "إن وقف إطلاق النار البسيط، الذي يطالب به [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي والأوروبيون الآن بإلحاح، ليس سوى انعكاس لوضعهم المتردي في ساحة المعركة، ونقص الموارد البشرية، ورغبتهم في أخذ قسط من الراحة، وتزويد أوكرانيا بالأسلحة بالكامل، وهو ما لا يزال يحدث من الجانب الأوروبي، من أجل مواصلة ذلك بقوة متجددة".
وأضاف: "لكن وقف إطلاق النار البسيط وتجميد الصراع على طول خط التماس لا يحلان القضايا التي أدت إلى اندلاع هذا الصراع في المقام الأول".
في يونيو/حزيران 2024، طرح بوتين مبادراتٍ لحل النزاع في أوكرانيا: ستوقف موسكو إطلاق النار فورًا وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة.
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نيبينزيا: لا أرى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية
أمس, 03:05 GMT
وأضاف الرئيس الروسي أنه يجب على كييف أن تعلن تراجعها عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن تُجري عملية نزع السلاح والنازية، وأن تقبل أيضًا وضع الحياد وعدم الانحياز وعدم التسلح النووي. كما أشار بوتين في هذا السياق إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
