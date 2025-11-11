https://sarabic.ae/20251111/مندوب-روسيا-بالأمم-المتحدة-وقف-إطلاق-النار-البسيط-لن-يحل-الأسباب-الجذرية-للصراع-في-أوكرانيا-1106958358.html

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار البسيط لن يحل الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار البسيط لن يحل الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا

الأمم المتحدة –سبوتنيك. وصرح نيبينزيا قائلاً: "إن وقف إطلاق النار البسيط، الذي يطالب به [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي والأوروبيون الآن بإلحاح، ليس سوى انعكاس لوضعهم المتردي في ساحة المعركة، ونقص الموارد البشرية، ورغبتهم في أخذ قسط من الراحة، وتزويد أوكرانيا بالأسلحة بالكامل، وهو ما لا يزال يحدث من الجانب الأوروبي، من أجل مواصلة ذلك بقوة متجددة".في يونيو/حزيران 2024، طرح بوتين مبادراتٍ لحل النزاع في أوكرانيا: ستوقف موسكو إطلاق النار فورًا وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة.وأضاف الرئيس الروسي أنه يجب على كييف أن تعلن تراجعها عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن تُجري عملية نزع السلاح والنازية، وأن تقبل أيضًا وضع الحياد وعدم الانحياز وعدم التسلح النووي. كما أشار بوتين في هذا السياق إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

