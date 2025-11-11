https://sarabic.ae/20251111/وزارة-الدفاع-الهولندية-تعلن-عن-مسابقة-لإيجاد-حلول-لتدمير-الطائرات-المسيرة-1106959023.html
وزارة الدفاع الهولندية تعلن عن مسابقة لإيجاد حلول لتدمير الطائرات المسيرة
وزارة الدفاع الهولندية تعلن عن مسابقة لإيجاد حلول لتدمير الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، عن مسابقة لإيجاد حلول جديدة لكشف الطائرات المسيرة وتحييدها، بما في ذلك في أراضي العدو. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T05:05+0000
2025-11-11T05:05+0000
2025-11-11T05:05+0000
أخبار هولندا
طائرة مسيرة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:13:1142:655_1920x0_80_0_0_6b1f6d22c2741f65975883c8a6dff3a1.jpg
وصرحت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، "تشجع وزارة الدفاع قطاع الصناعة على تطوير حلول توفر حماية ضد الطائرات المسيرة. ويمكن للشركات التي لديها فكرة جيدة أو منتج مفيد التسجيل رسميًا في مسابقة "تحدي كاونتر سترايك للطائرات المسيرة".وأشار البيان إلى أن مقترحات الشركات يجب أن تحقق هدفًا تشغيليًا محددًا: كشف الطائرات المسيرة وتحديد هويتها أو تحييدها.في أوائل أكتوبر، صرح وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز بأن هولندا بدأت إنتاج منتجاتها الدفاعية الخاصة في مصنع "VDL" في بورن.بالإضافة إلى ذلك، وقّعت البلاد اتفاقيات مع شركة الروبوتات الإستونية "Milrem"، وشركة تصنيع الطائرات المسيرة الهولندية "DeltaQuad"، وشركة تصنيع البطاريات "TulipTech".
https://sarabic.ae/20251013/انطلاق-مناورات-الناتو-النووية-في-هولندا-بمشاركة-أكثر-من-70-طائرة-من-14-دولة-1105922988.html
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:0:1016:761_1920x0_80_0_0_b5861401bb0b3553f93912074ae0349e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار هولندا, طائرة مسيرة, العالم
أخبار هولندا, طائرة مسيرة, العالم
وزارة الدفاع الهولندية تعلن عن مسابقة لإيجاد حلول لتدمير الطائرات المسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، عن مسابقة لإيجاد حلول جديدة لكشف الطائرات المسيرة وتحييدها، بما في ذلك في أراضي العدو.
وصرحت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، "تشجع وزارة الدفاع قطاع الصناعة على تطوير حلول توفر حماية ضد الطائرات المسيرة. ويمكن للشركات التي لديها فكرة جيدة أو منتج مفيد التسجيل رسميًا في مسابقة "تحدي كاونتر سترايك للطائرات المسيرة".
وأشار البيان إلى أن مقترحات الشركات يجب أن تحقق هدفًا تشغيليًا محددً
ا: كشف الطائرات المسيرة وتحديد هويتها أو تحييدها.
في أوائل أكتوبر، صرح وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز بأن هولندا بدأت إنتاج منتجاتها الدفاعية الخاصة في مصنع "VDL" في بورن.
بالإضافة إلى ذلك، وقّعت البلاد اتفاقيات مع شركة الروبوتات الإستونية "Milrem"، وشركة تصنيع الطائرات المسيرة الهولندية "DeltaQuad"، وشركة تصنيع البطاريات "TulipTech".