https://sarabic.ae/20251111/وزارة-الدفاع-الهولندية-تعلن-عن-مسابقة-لإيجاد-حلول-لتدمير-الطائرات-المسيرة-1106959023.html

وزارة الدفاع الهولندية تعلن عن مسابقة لإيجاد حلول لتدمير الطائرات المسيرة

وزارة الدفاع الهولندية تعلن عن مسابقة لإيجاد حلول لتدمير الطائرات المسيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، عن مسابقة لإيجاد حلول جديدة لكشف الطائرات المسيرة وتحييدها، بما في ذلك في أراضي العدو. 11.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-11T05:05+0000

2025-11-11T05:05+0000

2025-11-11T05:05+0000

أخبار هولندا

طائرة مسيرة

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:13:1142:655_1920x0_80_0_0_6b1f6d22c2741f65975883c8a6dff3a1.jpg

وصرحت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، "تشجع وزارة الدفاع قطاع الصناعة على تطوير حلول توفر حماية ضد الطائرات المسيرة. ويمكن للشركات التي لديها فكرة جيدة أو منتج مفيد التسجيل رسميًا في مسابقة "تحدي كاونتر سترايك للطائرات المسيرة".وأشار البيان إلى أن مقترحات الشركات يجب أن تحقق هدفًا تشغيليًا محددًا: كشف الطائرات المسيرة وتحديد هويتها أو تحييدها.في أوائل أكتوبر، صرح وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز بأن هولندا بدأت إنتاج منتجاتها الدفاعية الخاصة في مصنع "VDL" في بورن.بالإضافة إلى ذلك، وقّعت البلاد اتفاقيات مع شركة الروبوتات الإستونية "Milrem"، وشركة تصنيع الطائرات المسيرة الهولندية "DeltaQuad"، وشركة تصنيع البطاريات "TulipTech".

https://sarabic.ae/20251013/انطلاق-مناورات-الناتو-النووية-في-هولندا-بمشاركة-أكثر-من-70-طائرة-من-14-دولة-1105922988.html

أخبار هولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار هولندا, طائرة مسيرة, العالم