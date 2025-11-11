وزارة الدفاع الهولندية تعلن عن مسابقة لإيجاد حلول لتدمير الطائرات المسيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251111/وزارة-الدفاع-الهولندية-تعلن-عن-مسابقة-لإيجاد-حلول-لتدمير-الطائرات-المسيرة-1106959023.html
وزارة الدفاع الهولندية تعلن عن مسابقة لإيجاد حلول لتدمير الطائرات المسيرة
وزارة الدفاع الهولندية تعلن عن مسابقة لإيجاد حلول لتدمير الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، عن مسابقة لإيجاد حلول جديدة لكشف الطائرات المسيرة وتحييدها، بما في ذلك في أراضي العدو. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T05:05+0000
2025-11-11T05:05+0000
أخبار هولندا
طائرة مسيرة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:13:1142:655_1920x0_80_0_0_6b1f6d22c2741f65975883c8a6dff3a1.jpg
وصرحت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، "تشجع وزارة الدفاع قطاع الصناعة على تطوير حلول توفر حماية ضد الطائرات المسيرة. ويمكن للشركات التي لديها فكرة جيدة أو منتج مفيد التسجيل رسميًا في مسابقة "تحدي كاونتر سترايك للطائرات المسيرة".وأشار البيان إلى أن مقترحات الشركات يجب أن تحقق هدفًا تشغيليًا محددًا: كشف الطائرات المسيرة وتحديد هويتها أو تحييدها.في أوائل أكتوبر، صرح وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز بأن هولندا بدأت إنتاج منتجاتها الدفاعية الخاصة في مصنع "VDL" في بورن.بالإضافة إلى ذلك، وقّعت البلاد اتفاقيات مع شركة الروبوتات الإستونية "Milrem"، وشركة تصنيع الطائرات المسيرة الهولندية "DeltaQuad"، وشركة تصنيع البطاريات "TulipTech".
https://sarabic.ae/20251013/انطلاق-مناورات-الناتو-النووية-في-هولندا-بمشاركة-أكثر-من-70-طائرة-من-14-دولة-1105922988.html
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:0:1016:761_1920x0_80_0_0_b5861401bb0b3553f93912074ae0349e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار هولندا, طائرة مسيرة, العالم
أخبار هولندا, طائرة مسيرة, العالم

وزارة الدفاع الهولندية تعلن عن مسابقة لإيجاد حلول لتدمير الطائرات المسيرة

05:05 GMT 11.11.2025
© AP Photo / Bilal Husseinطائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت، لبنان، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت، لبنان، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، عن مسابقة لإيجاد حلول جديدة لكشف الطائرات المسيرة وتحييدها، بما في ذلك في أراضي العدو.
وصرحت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، "تشجع وزارة الدفاع قطاع الصناعة على تطوير حلول توفر حماية ضد الطائرات المسيرة. ويمكن للشركات التي لديها فكرة جيدة أو منتج مفيد التسجيل رسميًا في مسابقة "تحدي كاونتر سترايك للطائرات المسيرة".
وأشار البيان إلى أن مقترحات الشركات يجب أن تحقق هدفًا تشغيليًا محددًا: كشف الطائرات المسيرة وتحديد هويتها أو تحييدها.
إف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
انطلاق مناورات الناتو النووية في هولندا بمشاركة أكثر من 70 طائرة من 14 دولة
13 أكتوبر, 03:20 GMT
في أوائل أكتوبر، صرح وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز بأن هولندا بدأت إنتاج منتجاتها الدفاعية الخاصة في مصنع "VDL" في بورن.
بالإضافة إلى ذلك، وقّعت البلاد اتفاقيات مع شركة الروبوتات الإستونية "Milrem"، وشركة تصنيع الطائرات المسيرة الهولندية "DeltaQuad"، وشركة تصنيع البطاريات "TulipTech".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала