الأمم المتحدة تصف وقف إطلاق النار في غزة بأنه "هش"

2025-11-12T22:32+0000
22:32 GMT 12.11.2025
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، إن نظام وقف إطلاق النار القائم في غزة "هش".
وأوضح غوتيريش للصحفيين أن "وقف إطلاق النار في غزة هش"، مضيفًا أن الهدنة "لا تزال قائمة رغم تسجيل بعض الانتهاكات".
وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن الهدنة في القطاع "هشة إلى حد كبير"، فيما خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه التقديرات، مؤكدًا أنه لا يرى الهدنة "هشة".
وفي السياق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء الماضي، أن إسرائيل تمنع دخول المواد الأساسية إلى قطاع غزة، أهمها لقاحات التطعيم وزجاجات حليب للأطفال.
وذكرت "يونيسف" في بيان لها، أن منع إسرائيل يعيق وصول وكالات الإغاثة إلى المحتاجين في قطاع غزة الذي أنهكته الحرب، موضحة أنها تواجه تحديات كبيرة في إدخال 1.6 مليون محقن وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لحفظ لقاحات الأطفال.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم اليونيسف، ريكاردو بيريس، إن "إسرائيل تعتبر المحاقن والثلاجات من المواد مزدوجة الاستخدام، أي التي يُحتمل استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية في آن واحد، ونواجه صعوبة بالغة في الحصول على التصاريح الجمركية وتجاوز عمليات التفتيش، ومع ذلك فهي ضرورية لإنقاذ حياة الأطفال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
