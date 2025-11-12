عربي
المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب قرر استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل اعتبارا من يوم غد الخميس، بعد أكثر من عامين على تعليقها منذ اندلاع الحرب... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
أفادت القناة الإسرائيلية "i24NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، بأن المملكة المغربية ستستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس لأول مرة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.وأوضحت القناة أن "المغرب سيسمح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى البلاد، حيث ستستأنف الرحلات الجوية اعتبارا من يوم غد الخميس وتعتبر المغرب الدولة الإسلامية الأولى التي تستأنف الرحلات الجوية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب".ولفتت القناة إلى أن هذا القرار جاء بعد محادثات بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، ووزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح، وبتصريح رسمي من الهيئات المختصة للطيران المدني في كلا البلدين.ويشار إلى أن الرحلات المباشرة بين الجانبين قد توقفت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة نتيجة رفع مستوى تحذير السفر إلى المغرب، ما دفع شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية إلى تعليق تشغيل الخط.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
21:12 GMT 12.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب قرر استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل اعتبارا من يوم غد الخميس، بعد أكثر من عامين على تعليقها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
أفادت القناة الإسرائيلية "i24NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، بأن المملكة المغربية ستستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس لأول مرة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الرباط، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
علم إسرائيل يثير الغضب في المغرب
1 مايو, 15:32 GMT
وأوضحت القناة أن "المغرب سيسمح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى البلاد، حيث ستستأنف الرحلات الجوية اعتبارا من يوم غد الخميس وتعتبر المغرب الدولة الإسلامية الأولى التي تستأنف الرحلات الجوية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب".
ولفتت القناة إلى أن هذا القرار جاء بعد محادثات بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، ووزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح، وبتصريح رسمي من الهيئات المختصة للطيران المدني في كلا البلدين.
ويشار إلى أن الرحلات المباشرة بين الجانبين قد توقفت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة نتيجة رفع مستوى تحذير السفر إلى المغرب، ما دفع شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية إلى تعليق تشغيل الخط.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
