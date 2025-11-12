https://sarabic.ae/20251112/المغرب-يستأنف-الرحلات-الجوية-مع-إسرائيل-اعتبارا-من-الخميس-1107057834.html

المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس

المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب قرر استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل اعتبارا من يوم غد الخميس، بعد أكثر من عامين على تعليقها منذ اندلاع الحرب... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-12T21:12+0000

2025-11-12T21:12+0000

2025-11-12T21:12+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

الأخبار

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg

أفادت القناة الإسرائيلية "i24NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، بأن المملكة المغربية ستستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس لأول مرة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.وأوضحت القناة أن "المغرب سيسمح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى البلاد، حيث ستستأنف الرحلات الجوية اعتبارا من يوم غد الخميس وتعتبر المغرب الدولة الإسلامية الأولى التي تستأنف الرحلات الجوية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب".ولفتت القناة إلى أن هذا القرار جاء بعد محادثات بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، ووزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح، وبتصريح رسمي من الهيئات المختصة للطيران المدني في كلا البلدين.ويشار إلى أن الرحلات المباشرة بين الجانبين قد توقفت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة نتيجة رفع مستوى تحذير السفر إلى المغرب، ما دفع شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية إلى تعليق تشغيل الخط.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.

https://sarabic.ae/20250501/علم-إسرائيل-يثير-الغضب-في-المغرب-1100087451.html

أخبار المغرب اليوم

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة