https://sarabic.ae/20251112/المغرب-يستأنف-الرحلات-الجوية-مع-إسرائيل-اعتبارا-من-الخميس-1107057834.html
المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس
المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب قرر استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل اعتبارا من يوم غد الخميس، بعد أكثر من عامين على تعليقها منذ اندلاع الحرب... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T21:12+0000
2025-11-12T21:12+0000
2025-11-12T21:12+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg
أفادت القناة الإسرائيلية "i24NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، بأن المملكة المغربية ستستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس لأول مرة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.وأوضحت القناة أن "المغرب سيسمح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى البلاد، حيث ستستأنف الرحلات الجوية اعتبارا من يوم غد الخميس وتعتبر المغرب الدولة الإسلامية الأولى التي تستأنف الرحلات الجوية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب".ولفتت القناة إلى أن هذا القرار جاء بعد محادثات بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، ووزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح، وبتصريح رسمي من الهيئات المختصة للطيران المدني في كلا البلدين.ويشار إلى أن الرحلات المباشرة بين الجانبين قد توقفت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة نتيجة رفع مستوى تحذير السفر إلى المغرب، ما دفع شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية إلى تعليق تشغيل الخط.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
https://sarabic.ae/20250501/علم-إسرائيل-يثير-الغضب-في-المغرب-1100087451.html
أخبار المغرب اليوم
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4df113256ab457da94ed12ccbbc6ba3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة
المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب قرر استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل اعتبارا من يوم غد الخميس، بعد أكثر من عامين على تعليقها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
أفادت القناة
الإسرائيلية "i24NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، بأن المملكة المغربية ستستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس لأول مرة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضحت القناة أن "المغرب سيسمح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى البلاد، حيث ستستأنف الرحلات الجوية اعتبارا من يوم غد الخميس وتعتبر المغرب الدولة الإسلامية الأولى التي تستأنف الرحلات الجوية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب".
ولفتت القناة إلى أن هذا القرار جاء بعد محادثات بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، ووزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح، وبتصريح رسمي من الهيئات المختصة للطيران المدني في كلا البلدين.
ويشار إلى أن الرحلات المباشرة بين الجانبين قد توقفت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة نتيجة رفع مستوى تحذير السفر إلى المغرب، ما دفع شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية إلى تعليق تشغيل الخط.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس
" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.