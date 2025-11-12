https://sarabic.ae/20251112/برلماني-جزائري-بلادنا-تتابع-بقلق-ما-يحدث-في-مالي-وترفض-التدخل-الأجنبي-1107015169.html

برلماني جزائري: بلادنا تتابع بقلق ما يحدث في مالي وترفض التدخل الأجنبي

أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجزائري، محمد هاني، أن "العلاقات بين بلاده ومالي، تأثرت كثيرا منذ انقلاب الحكم في مالي، حيث تم إعادة النظر في... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

الجزائر

أخبار مالي

العلاقات

تقارير سبوتنيك

حصري

وقال هاني في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "الجزائر ليست خائفة ولكنها تحذر من الانعكاسات السلبية للتدخل الأجنبي على الجزائر ومالي بصفة خاصة، نظرا للحدود الطويلة بين البلدين، وفي ظل حديث عن أزمة إنسانية وشيكة وتدفق للاجئين".وأضاف: "بصفتي نائبا في البرلمان، أعرب عن قلقي الكبير مما يحدث في مالي والتطورات المتسارعة في العاصمة باماكو"، مؤكدا "تمسك الجزائر بموقفها المؤيد لسيادة مالي، ووحدة أراضيها، وهي عن كثب التوترات الأمنية، وتعطل في مسار تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر، وأن الحل الوحيد هو الحوار والاتفاق بين الأشقاء الماليين دون أي تدخل أجنبي.وختم هاني بالقول: "أي تدخل خارجي من شأنه أن يؤثر على الوحدة الوطنية، لذلك فإن الجزائر تدعم وتدعو إلى حل سلمي داخلي، وترفض حسب عقيدتها الدبلوماسية أي تدخل أجنبي في حلحلة الأزمات الداخلية للدول وخاصة دول الساحل، فيما ستبقى طرفا فاعلا في خدمة السلم الأفريقي والاحترام المتبادل بين الدول" .

الجزائر

أخبار مالي

الجزائر, أخبار مالي, العلاقات, تقارير سبوتنيك, حصري