برلماني جزائري: بلادنا تتابع بقلق ما يحدث في مالي وترفض التدخل الأجنبي
© Photo / Algerian MP Mohamed Haniعضو لجنة الشؤون الخارجية والحالية في مجلس النواب الجزائري، محمد هاني
حصري
أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجزائري، محمد هاني، أن "العلاقات بين بلاده ومالي، تأثرت كثيرا منذ انقلاب الحكم في مالي، حيث تم إعادة النظر في الاتفاقية التي وقعت في الجزائر لمصلحة الشعب المالي والوحدة الوطنية المالية"، مشيرا إلى تحذير الجزائر من "أن أي تدخل أجنبي سيؤثر سلبا على السلام في مالي والمنطقة".
وقال هاني في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "الجزائر ليست خائفة ولكنها تحذر من الانعكاسات السلبية للتدخل الأجنبي على الجزائر ومالي بصفة خاصة، نظرا للحدود الطويلة بين البلدين، وفي ظل حديث عن أزمة إنسانية وشيكة وتدفق للاجئين".
وأكد هاني أنه "في حال حدث أي نزوح للاجئين من مالي إلى الحدود الجنوبية للجزائر، فإن الأخيرة مستعدة لاستيعاب اللاجئين، مثلما تصرفت دائما مع الأزمات في منطقة الساحل كالنيجر ومالي وغيرهما"، مستدركا: "رغم ذلك لا يوجد حل للأزمة في مالي، سوى الحوار السياسي والسلمي، وستسعى الجزائر لذلك من موقعها في القارة وتأثيرها الإقليمي".
28 سبتمبر, 19:26 GMT
وأضاف: "بصفتي نائبا في البرلمان، أعرب عن قلقي الكبير مما يحدث في مالي والتطورات المتسارعة في العاصمة باماكو"، مؤكدا "تمسك الجزائر بموقفها المؤيد لسيادة مالي، ووحدة أراضيها، وهي عن كثب التوترات الأمنية، وتعطل في مسار تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر، وأن الحل الوحيد هو الحوار والاتفاق بين الأشقاء الماليين دون أي تدخل أجنبي.
وختم هاني بالقول: "أي تدخل خارجي من شأنه أن يؤثر على الوحدة الوطنية، لذلك فإن الجزائر تدعم وتدعو إلى حل سلمي داخلي، وترفض حسب عقيدتها الدبلوماسية أي تدخل أجنبي في حلحلة الأزمات الداخلية للدول وخاصة دول الساحل، فيما ستبقى طرفا فاعلا في خدمة السلم الأفريقي والاحترام المتبادل بين الدول" .