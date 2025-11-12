بينهما مصر والمغرب... هذه الدول ستشهد أطول كسوف شمسي في العامين المقبلين
© AP Photo / Natacha Pisarenkoالقمر يمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس في بويرتو سان جوليان، الأرجنتين
لا شيء يضاهي لحظة انحجاب الشمس خلف القمر، حين تتبدل الألوان، ويصمت الكون، ويتحول النهار إلى ليل في غضون دقائق معدودة.
هذه اللحظة النادرة، التي كانت تُثير الرهبة في نفوس القدماء، أصبحت اليوم هدفاً لعشرات الآلاف من المسافرين حول العالم، ممن يطاردون “ظل القمر” أينما حل، في ظاهرة باتت تُعرف بـ سياحة الكسوف.
في 8 أبريل/نيسان 2024، جلستُ على تلة خضراء في بلدة إمبريال بولاية ميزوري الأمريكية، أرتدي نظارتي الشمسية المخصصة، أرقب بلهفة اقتراب القمر من قرص الشمس.
شيئاً فشيئاً بدأ الضوء يتراجع، والهواء يبرد، والطيور تصمت، حتى عم ظلام غامض استمر لدقائق معدودة، لكنها بدت كالأبدية. وحين انقشع الظل، شعرت أنني لم أعد كما كنت.
تلك التجربة الشخصية ليست استثناءً، بل جزء من شغف عالمي متنامٍ، جعل من متابعة الكسوف الشمسي الكلي رحلة فريدة تجمع بين العلم والمغامرة والتأمل في عظمة الكون.
سياحة الكسوف... من مراقبة السماء إلى صناعة بمليارات الدولارات
منذ آلاف السنين، كانت الشعوب القديمة ترصد الكسوف باعتباره نذيراً غامضاً، لكن مع تطور العلم، تحوّلت هذه الظاهرة إلى مناسبة علمية وسياحية تجذب الزوار من كل مكان.
ويشير المؤرخون إلى أن كسوف عام 1970 الذي عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أعاد إحياء الاهتمام العالمي بهذه الظاهرة، لتبدأ بعدها أولى الرحلات المخصصة لمطاردة الكسوف في عرض البحر.
واليوم، تُقدّر صناعة سياحة الكسوف بمليارات الدولارات سنوياً. فقد أعلنت وكالة ناسا أن أكثر من 300 ألف شخص شاركوا في أنشطة مخصصة لمتابعة الكسوف في أمريكا الشمالية عام 2024، فيما تُباع برامج الجولات الخاصة خلال أيام معدودة من طرحها.
ويؤكد كيفن كيري، مدير شركة New Scientist Discovery Tours، أن “الحجز المبكر هو المفتاح”، مضيفاً أن “أفضل مواقع المشاهدة تُحجز سريعاً، سواء على الجبال أو الشواطئ أو في أعالي السفن.”
أما الفلكي مارتن غريفيث، فيرى أن الاهتمام المتزايد بالكسوف بعد جائحة كورونا “مرتبط بحاجة الناس إلى reconnect مع الطبيعة والسماء، بعد سنوات من الانعزال”.
موعدنا مع السماء: أين ومتى يمكن رؤية الكسوف القادم؟
سيكون عشّاق الفلك على موعد مع كسوف شمسي كلي في 12 أغسطس/ آب 2026، يمرّ فوق غرينلاند وآيسلندا وشمال إسبانيا.
في إسبانيا، سيُغطي الكسوف جزر مايوركا وإيبيزا ومينوركا، حيث تمتد فترة الظلام الكامل لنحو دقيقتين، وتُعد المناطق الجبلية في بورغوس وسوريا من أبرز النقاط لمشاهدته.
في آيسلندا، سيبلغ الكسوف ذروته لمدة دقيقتين و18 ثانية فوق خليج بريدافيوورد، ويمكن للزوار متابعته من قمم الأنهار الجليدية أو الشواطئ السوداء الخلابة.
أما غرينلاند، فستكون المشاهدة الأفضل عبر الرحلات البحرية التي تمرّ عبر مضيق سكورسبي، حيث تتقاطع الأنهار الجليدية مع ظل القمر في مشهد لا يُنسى.
لكن الفرصة الأكبر ستأتي بعد عام واحد فقط، في 2 أغسطس/آب 2027، عندما يشهد العالم أطول كسوف شمسي في القرن الحادي والعشرين — يستمر أكثر من ست دقائق، ويمتد عبر جنوب إسبانيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
مصر ستكون في قلب الحدث، إذ يمر خط الكسوف عبر الأقصر وسيوة وأسيوط، حيث تُنظم رحلات نهرية على النيل تجمع بين الفلك والتاريخ في أجواء مهيبة.
المغرب بدوره سيشهد الظاهرة في طنجة لمدة تقارب خمس دقائق، مع عروض سياحية تجمع بين الصحراء والبحر والمشهد الكوني النادر.
جنوب إسبانيا، وخصوصاً مالقة وقادش، ستمنح المشاهدين دقائق من السحر الفلكي، تُختتم بجولات بحرية تنطلق على سواحل الأطلسي والبحر المتوسط.
تجربة تتجاوز المشاهدة
يقول علماء الفلك إن من يرى الكسوف الشمسي الكلي مرة، يبحث عنه دوماً. فالمشهد ليس مجرد اختفاء مؤقت للشمس، بل تجربة حسية وروحية نادرة.
تصف ستيفاني ديراميليار، مديرة مرصد روبرت فيرغسون في كاليفورنيا، الظاهرة بأنها “مزيج فريد من العلم والجمال والمغامرة، يعيد إلى الإنسان إحساسه الصافي بالدهشة أمام الكون.”
أما غريفيث فيختصر التجربة بقوله: “إن لم تشهد كسوفاً شمسياً من قبل، فلا تفوّت الفرصة. إنها لحظة سترافقك ما حييت.”