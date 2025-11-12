تحرك خطير لتوسيع رقعة الصراع.. باحث: إحباط اختطاف "ميغ -31" روسية يعزز رصيد موسكو الاستراتيجي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251112/تحرك-خطير-لتوسيع-رقعة-الصراع-باحث-إحباط-اختطاف-ميغ--31-روسية-يعزز-رصيد-موسكو-الاستراتيجي--1106999467.html
تحرك خطير لتوسيع رقعة الصراع.. باحث: إحباط اختطاف "ميغ -31" روسية يعزز رصيد موسكو الاستراتيجي
تحرك خطير لتوسيع رقعة الصراع.. باحث: إحباط اختطاف "ميغ -31" روسية يعزز رصيد موسكو الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
علق الباحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات، عمار جلو، على إحباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-31"،... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T08:10+0000
2025-11-12T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/09/1046777914_0:8:1200:683_1920x0_80_0_0_3198a9a1aac4d5df0dc763eba61f7797.jpg
وأوضح جلو في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدول الأوروبية عموما تلتصق بالجهود الأوكرانية لتوسيع نطاق المواجهة، وجر واشنطن الى تصعيد مباشر مع روسيا"، مشيرا إلى أن "بريطانيا تسعى منذ سنوات إلى استعادة دورها العالمي بعيدا عن المظلة الأميركية، عبر استفزاز روسيا بهجمات قريبة من حدود الناتو، بهدف تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أمس الثلاثاء، أن بريطانيا ستجد صعوبة بالغة في "النتصل من مسؤوليتها" بعد الكشف عن دورها في محاولة اختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-31" من روسيا.وأشار لافروف إلى أن بريطانيا فقدت الآن إمبراطوريتها وقوتها الاقتصادية والعسكرية، لكنها تسعى إلى تعويض ذلك.وقال الجهاز في بيان: "كشفت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي وأحبطت عملية خططت لها مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والأوصياء عليها في بريطانيا، لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 31"، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية". وأفاد طيار المقاتلة من طراز "ميغ-31"، التي كانت مستهدفة، بأن كييف والغرب حاولا تجنيده لاختطاف المقاتلة الحاملة لصاروخ "كينجال" في خريف عام 2024.الأمن الروسي: استهداف مركز استطلاع أوكراني ومطار بصواريخ "كينجال" ردا على محاولة اختطاف "ميغ-31"
https://sarabic.ae/20251111/الأمن-الفيدرالي-الروسي-ضلوع-موظف-من-بيلينغكات-في-محاولة-اختطاف-مقاتلة-ميغ-31-1106962051.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/09/1046777914_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_f99a9585d981c7f782a954ea72ac1a57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

تحرك خطير لتوسيع رقعة الصراع.. باحث: إحباط اختطاف "ميغ -31" روسية يعزز رصيد موسكو الاستراتيجي

08:10 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 08:26 GMT 12.11.2025)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationعمليات إقلاع وهبوط طائرات "ميغ-31" الاعتراضية ومقاتلات "سو-35" من الفرقة الجوية المختلطة لجيش إقليم لينينغراد التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية لغرب روسيا خلال تدريبات جوية تكتيكية في منطقة فورونيج، روسيا 9 أكتوبر 2020
عمليات إقلاع وهبوط طائرات ميغ-31 الاعتراضية ومقاتلات سو-35 من الفرقة الجوية المختلطة لجيش إقليم لينينغراد التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية لغرب روسيا خلال تدريبات جوية تكتيكية في منطقة فورونيج، روسيا 9 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات، عمار جلو، على إحباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-31"، مشيرا إلى أن "بريطانيا لم تصدر حتى الساعة أي تعليق رسمي"، معتبرا أن هذا "التحرك يعكس محاولة لتوسيع رقعة الصراع وتحويل العالم الى كتلة ملتهبة".
وأوضح جلو في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدول الأوروبية عموما تلتصق بالجهود الأوكرانية لتوسيع نطاق المواجهة، وجر واشنطن الى تصعيد مباشر مع روسيا"، مشيرا إلى أن "بريطانيا تسعى منذ سنوات إلى استعادة دورها العالمي بعيدا عن المظلة الأميركية، عبر استفزاز روسيا بهجمات قريبة من حدود الناتو، بهدف تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على موسكو لإيقاف الصراع نتيجة الضغط الأوروبي المتزايد على واشنطن، في محاولة لدفع الأطراف نحو استئناف المفاوضات للوصول الى طاولة التفاوض". واعتبر جلو أن "تداعيات الحادثة ستنعكس ميدانيا وأمنيا"، لافتا إلى أن "صحة المعلومات تعزز الرصيد الاستراتيجي لموسكو وتكشف فشل المقاربة الأوروبية في إدارة الصراع".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أمس الثلاثاء، أن بريطانيا ستجد صعوبة بالغة في "النتصل من مسؤوليتها" بعد الكشف عن دورها في محاولة اختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-31" من روسيا.

وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كل شيء بتفصيل كبير، ولا أعلم كيف سيتنصل البريطانيون من مسؤوليتهم. مع أن قدرتهم على التظاهر بالبراءة معروفة للجميع".

الأمن الفيدرالي الروسي: ضلوع “موظف من بيلينغكات” في محاولة اختطاف مقاتلة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
الأمن الفيدرالي الروسي: ضلوع موظف من "بيلينغكات" في محاولة اختطاف مقاتلة "ميغ-31"
أمس, 08:36 GMT
وأشار لافروف إلى أن بريطانيا فقدت الآن إمبراطوريتها وقوتها الاقتصادية والعسكرية، لكنها تسعى إلى تعويض ذلك.

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس، عن إحباط عملية أوكرانية بريطانية، لاختطاف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية.

وقال الجهاز في بيان: "كشفت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي وأحبطت عملية خططت لها مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والأوصياء عليها في بريطانيا، لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 31"، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية".
وكشف جهاز الأمن الفيدرالي في البيان أن استخبارات كييف حاولت تجنيد طيارين روس، ووعدتهما بثلاثة ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة "ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال".
وأفاد طيار المقاتلة من طراز "ميغ-31"، التي كانت مستهدفة، بأن كييف والغرب حاولا تجنيده لاختطاف المقاتلة الحاملة لصاروخ "كينجال" في خريف عام 2024.
الأمن الروسي: استهداف مركز استطلاع أوكراني ومطار بصواريخ "كينجال" ردا على محاولة اختطاف "ميغ-31"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала