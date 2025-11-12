https://sarabic.ae/20251112/تحرك-خطير-لتوسيع-رقعة-الصراع-باحث-إحباط-اختطاف-ميغ--31-روسية-يعزز-رصيد-موسكو-الاستراتيجي--1106999467.html

تحرك خطير لتوسيع رقعة الصراع.. باحث: إحباط اختطاف "ميغ -31" روسية يعزز رصيد موسكو الاستراتيجي

سبوتنيك عربي

علق الباحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات، عمار جلو، على إحباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-31"،... 12.11.2025

وأوضح جلو في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدول الأوروبية عموما تلتصق بالجهود الأوكرانية لتوسيع نطاق المواجهة، وجر واشنطن الى تصعيد مباشر مع روسيا"، مشيرا إلى أن "بريطانيا تسعى منذ سنوات إلى استعادة دورها العالمي بعيدا عن المظلة الأميركية، عبر استفزاز روسيا بهجمات قريبة من حدود الناتو، بهدف تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أمس الثلاثاء، أن بريطانيا ستجد صعوبة بالغة في "النتصل من مسؤوليتها" بعد الكشف عن دورها في محاولة اختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-31" من روسيا.وأشار لافروف إلى أن بريطانيا فقدت الآن إمبراطوريتها وقوتها الاقتصادية والعسكرية، لكنها تسعى إلى تعويض ذلك.وقال الجهاز في بيان: "كشفت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي وأحبطت عملية خططت لها مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والأوصياء عليها في بريطانيا، لاختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 31"، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقادرة على حمل صواريخ "كينجال" الفرط صوتية". وأفاد طيار المقاتلة من طراز "ميغ-31"، التي كانت مستهدفة، بأن كييف والغرب حاولا تجنيده لاختطاف المقاتلة الحاملة لصاروخ "كينجال" في خريف عام 2024.الأمن الروسي: استهداف مركز استطلاع أوكراني ومطار بصواريخ "كينجال" ردا على محاولة اختطاف "ميغ-31"

