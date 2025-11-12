https://sarabic.ae/20251112/ترامب-كل-واحد-من-أبنائي-قد-يصبح-رئيسا-للولايات-المتحدة-مستقبلا-1106997202.html
ترامب: كل واحد من أبنائي قد يصبح رئيسا للولايات المتحدة مستقبلا
ترامب: كل واحد من أبنائي قد يصبح رئيسا للولايات المتحدة مستقبلا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أيًا من أبنائه قد يتولى رئاسة الولايات المتحدة في المستقبل، معتبرًا أنهم يمتلكون المؤهلات لذلك. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T03:08+0000
2025-11-12T03:08+0000
2025-11-12T03:08+0000
العالم
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وأضاف ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، ردًا على سؤال حول أي من أبنائه يمكن أن يخوض سباق الرئاسة مستقبلًا: "لا أعلم… أعتقد أن كل واحدٍ منهم يمكنه ذلك بطريقة ما".ولدى ترامب خمسة أبناء، شغلت ابنته إيفانكا خلال ولايته الأولى منصب مستشارة رسمية في البيت الأبيض، لكنها ابتعدت عن العمل السياسي لاحقًا.كما لعب نجلاه، إريك ودونالد ترامب الابن، دورًا بارزًا في حملته الانتخابية الأخيرة، بينما لديه ابنة أخرى هي تيفاني، وابن يُدعى بارون، الذي يدرس حاليًا في جامعة نيويورك.
https://sarabic.ae/20251112/ترامب-يعتزم-مقاضاة-بي-بي-سي-بتهمة-تشويه-تصريحاته-1106997058.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_52c3f3caad899f986cd6fb7ce1a3d1f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: كل واحد من أبنائي قد يصبح رئيسا للولايات المتحدة مستقبلا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أيًا من أبنائه قد يتولى رئاسة الولايات المتحدة في المستقبل، معتبرًا أنهم يمتلكون المؤهلات لذلك.
وأضاف ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، ردًا على سؤال حول أي من أبنائه يمكن أن يخوض سباق الرئاسة مستقبلًا: "لا أعلم… أعتقد أن كل واحدٍ منهم يمكنه ذلك بطريقة ما".
ولدى ترامب خمسة أبناء، شغلت ابنته إيفانكا خلال ولايته الأولى
منصب مستشارة رسمية في البيت الأبيض، لكنها ابتعدت عن العمل السياسي لاحقًا.
كما لعب نجلاه، إريك ودونالد ترامب الابن، دورًا بارزًا في حملته الانتخابية الأخيرة، بينما لديه ابنة أخرى هي تيفاني، وابن يُدعى بارون، الذي يدرس حاليًا في جامعة نيويورك.