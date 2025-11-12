عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: كل واحد من أبنائي قد يصبح رئيسا للولايات المتحدة مستقبلا
ترامب يعتزم مقاضاة بي بي سي بتهمة تشويه تصريحاته
ترامب: كل واحد من أبنائي قد يصبح رئيسا للولايات المتحدة مستقبلا

03:08 GMT 12.11.2025
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أيًا من أبنائه قد يتولى رئاسة الولايات المتحدة في المستقبل، معتبرًا أنهم يمتلكون المؤهلات لذلك.
وأضاف ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، ردًا على سؤال حول أي من أبنائه يمكن أن يخوض سباق الرئاسة مستقبلًا: "لا أعلم… أعتقد أن كل واحدٍ منهم يمكنه ذلك بطريقة ما".
ولدى ترامب خمسة أبناء، شغلت ابنته إيفانكا خلال ولايته الأولى منصب مستشارة رسمية في البيت الأبيض، لكنها ابتعدت عن العمل السياسي لاحقًا.
كما لعب نجلاه، إريك ودونالد ترامب الابن، دورًا بارزًا في حملته الانتخابية الأخيرة، بينما لديه ابنة أخرى هي تيفاني، وابن يُدعى بارون، الذي يدرس حاليًا في جامعة نيويورك.
