ترامب يعتزم مقاضاة "بي بي سي" بتهمة تشويه تصريحاته

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يرى نفسه ملزماً برفع دعوى تشهير ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، متهماً إياها بتحريف تصريحاته.

وصرح ترامب لقناة فوكس نيوز الثلاثاء "أعتقد أنني مُلزم بفعل ذلك، لأنك لا تستطيع أن تسمح للناس بالقيام بمثل هذا الشيء".وبحسب تقارير، قدّم كل من المدير العام لـ"بي بي سي"، تيم ديفي، والمديرة التنفيذية ديبورا تورنيس استقالتهما يوم الأحد، وسط انتقادات واسعة تتعلق بإعادة صياغة مضلِّلة لخطاب ترامب لعام 2021.وذكرت صحيفة ذا تليغراف أن فيلماً وثائقياً أنتجته "بي بي سي" عام 2024 شوّه تصريحات ترامب، ما أوحى ـ على نحو غير صحيح ـ بأنه حرّض على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.في المقابل، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت القناة بأنها "أخبار كاذبة بنسبة 100%".واتهم ترامب صحفيي الشبكة بالفساد، وقياداتها بعدم النزاهة.ووفقاً لتقرير نشرته فوكس نيوز، الاثنين، فإن إدارة ترامب منحت "بي بي سي" خيارين:إما الاعتذار العلني عن التلاعب بخطاب الرئيس، أو مواجهة دعوى قضائية قد تصل قيمتها إلى مليار دولار.

