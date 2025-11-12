عربي
ترامب يعتزم مقاضاة "بي بي سي" بتهمة تشويه تصريحاته
ترامب يعتزم مقاضاة "بي بي سي" بتهمة تشويه تصريحاته
ترامب يعتزم مقاضاة "بي بي سي" بتهمة تشويه تصريحاته
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يرى نفسه ملزماً برفع دعوى تشهير ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، متهماً إياها بتحريف تصريحاته.
2025-11-12T02:11+0000
2025-11-12T02:11+0000
ترامب
بي بي سي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وصرح ترامب لقناة فوكس نيوز الثلاثاء "أعتقد أنني مُلزم بفعل ذلك، لأنك لا تستطيع أن تسمح للناس بالقيام بمثل هذا الشيء".وبحسب تقارير، قدّم كل من المدير العام لـ"بي بي سي"، تيم ديفي، والمديرة التنفيذية ديبورا تورنيس استقالتهما يوم الأحد، وسط انتقادات واسعة تتعلق بإعادة صياغة مضلِّلة لخطاب ترامب لعام 2021.وذكرت صحيفة ذا تليغراف أن فيلماً وثائقياً أنتجته "بي بي سي" عام 2024 شوّه تصريحات ترامب، ما أوحى ـ على نحو غير صحيح ـ بأنه حرّض على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.في المقابل، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت القناة بأنها "أخبار كاذبة بنسبة 100%".واتهم ترامب صحفيي الشبكة بالفساد، وقياداتها بعدم النزاهة.ووفقاً لتقرير نشرته فوكس نيوز، الاثنين، فإن إدارة ترامب منحت "بي بي سي" خيارين:إما الاعتذار العلني عن التلاعب بخطاب الرئيس، أو مواجهة دعوى قضائية قد تصل قيمتها إلى مليار دولار.
https://sarabic.ae/20251110/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تحريف-خطاب-ترامب-من-قبل-الـبي-بي-سي-1106948941.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, بي بي سي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, بي بي سي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يعتزم مقاضاة "بي بي سي" بتهمة تشويه تصريحاته

02:11 GMT 12.11.2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يرى نفسه ملزماً برفع دعوى تشهير ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، متهماً إياها بتحريف تصريحاته.
وصرح ترامب لقناة فوكس نيوز الثلاثاء "أعتقد أنني مُلزم بفعل ذلك، لأنك لا تستطيع أن تسمح للناس بالقيام بمثل هذا الشيء".
وبحسب تقارير، قدّم كل من المدير العام لـ"بي بي سي"، تيم ديفي، والمديرة التنفيذية ديبورا تورنيس استقالتهما يوم الأحد، وسط انتقادات واسعة تتعلق بإعادة صياغة مضلِّلة لخطاب ترامب لعام 2021.
وذكرت صحيفة ذا تليغراف أن فيلماً وثائقياً أنتجته "بي بي سي" عام 2024 شوّه تصريحات ترامب، ما أوحى ـ على نحو غير صحيح ـ بأنه حرّض على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.
في المقابل، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت القناة بأنها "أخبار كاذبة بنسبة 100%".
واتهم ترامب صحفيي الشبكة بالفساد، وقياداتها بعدم النزاهة.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
الخارجية الروسية تعلق على تحريف خطاب ترامب من قبل الـ"بي بي سي"
10 نوفمبر, 19:19 GMT
ووفقاً لتقرير نشرته فوكس نيوز، الاثنين، فإن إدارة ترامب منحت "بي بي سي" خيارين:
إما الاعتذار العلني عن التلاعب بخطاب الرئيس، أو مواجهة دعوى قضائية قد تصل قيمتها إلى مليار دولار.
