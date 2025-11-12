https://sarabic.ae/20251112/فيدان-تركيا-تعتزم-العمل-على-تعزيز-التعاون-العسكري-مع-مصر-1107047678.html
فيدان: تركيا تعتزم العمل على تعزيز التعاون العسكري مع مصر
فيدان: تركيا تعتزم العمل على تعزيز التعاون العسكري مع مصر
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن التعاون العسكري بين تركيا ومصر شهد زيادة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على تعزيز هذا...
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، في أنقرة: "يزداد تعاوننا العسكري مع مصر في الفترة الأخيرة. سنعمل على تعزيز تعاوننا مع مصر".وكشف فيدان عن العمل على تجهيز عدد كبير من الاتفاقيات لتكون جاهزة للتوقيع من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي المقبل.وحول الوضع في غزة، قال فيدان إن "حماس أظهرت إرادة لاتخاذ خطوات إيجابية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدا "وجوب أن تظهر إسرائيل نفس الرغبة".وفي السياق ذاته، قال عبد العاطي: "نظرا للأهمية التي توليها قيادتا البلدين للتعاون، فقد تم تدشين مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة العام الماضي، ونتطلع لعقد النسخة الثانية من هذا المجلس في القاهرة العام المقبل".وفي وقت سابق نت اليوم، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بنظيره التركي هاكان فيدان، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين.
