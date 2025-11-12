https://sarabic.ae/20251112/مقتل-20-جنديا-تركيا-في-تحطم-طائرة-شحن-عسكرية-في-جورجيا---الدفاع-التركية-1106998454.html
مقتل 20 جنديا تركيا في تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا - الدفاع التركية
مقتل 20 جنديا تركيا في تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا - الدفاع التركية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن 20 جنديا لقوا حتفهم في تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا أمس. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" أسماء الجنود القتلى، قائلة: "استشهد عشرون من جنودنا الأبطال في حادث تحطم طائرة النقل العسكري (سي-130) على الحدود الجورجية الأذربيجانية. وباسمي وباسم وزارة الدفاع، أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الشهداء".وأضافت: "بدأ فريق البحث والإنقاذ والتحقيق في الحوادث بفحص حطام طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا الساعة 6:30 صباحًا بالتنسيق مع السلطات الجورجية". وقال أردوغان، في كلمة متلفزة من العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: "رحم الله شهداء الجيش الذين لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة الشحن العسكرية على حدود أذربيجان وجورجيا".وأشار إلى أن "أعمال البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة العسكرية التي سقطت على حدود أذربيجان وجورجيا".
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" أسماء الجنود القتلى، قائلة: "استشهد عشرون من جنودنا الأبطال في حادث تحطم طائرة النقل العسكري (سي-130) على الحدود الجورجية الأذربيجانية. وباسمي وباسم وزارة الدفاع، أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الشهداء".
وأضافت: "بدأ فريق البحث والإنقاذ والتحقيق في الحوادث بفحص حطام طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا الساعة 6:30 صباحًا بالتنسيق مع السلطات الجورجية".
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مصرع عسكريين أتراك، جراء تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على حدود أذربيجان وجورجيا، لافتًا إلى أن عمليات البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة.
وقال أردوغان
، في كلمة متلفزة من العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: "رحم الله شهداء الجيش الذين لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة الشحن العسكرية على حدود أذربيجان وجورجيا".
وأشار إلى أن "أعمال البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة العسكرية التي سقطت على حدود أذربيجان وجورجيا".