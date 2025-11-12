مقتل 20 جنديا تركيا في تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا - الدفاع التركية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251112/مقتل-20-جنديا-تركيا-في-تحطم-طائرة-شحن-عسكرية-في-جورجيا---الدفاع-التركية-1106998454.html
مقتل 20 جنديا تركيا في تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا - الدفاع التركية
مقتل 20 جنديا تركيا في تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا - الدفاع التركية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن 20 جنديا لقوا حتفهم في تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا أمس. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T05:42+0000
2025-11-12T05:42+0000
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106971005_0:109:671:486_1920x0_80_0_0_268425e20bc778cea3c707e060faec91.jpg
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" أسماء الجنود القتلى، قائلة: "استشهد عشرون من جنودنا الأبطال في حادث تحطم طائرة النقل العسكري (سي-130) على الحدود الجورجية الأذربيجانية. وباسمي وباسم وزارة الدفاع، أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الشهداء".وأضافت: "بدأ فريق البحث والإنقاذ والتحقيق في الحوادث بفحص حطام طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا الساعة 6:30 صباحًا بالتنسيق مع السلطات الجورجية". وقال أردوغان، في كلمة متلفزة من العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: "رحم الله شهداء الجيش الذين لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة الشحن العسكرية على حدود أذربيجان وجورجيا".وأشار إلى أن "أعمال البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة العسكرية التي سقطت على حدود أذربيجان وجورجيا".
https://sarabic.ae/20251106/إعلام-تركيا-ترفض-طلب-واشنطن-بالتخلي-عن-منظومة-إس--400-1106800955.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106971005_0:46:671:549_1920x0_80_0_0_d79665afdaf05a3673eba30d0f28bfcd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

مقتل 20 جنديا تركيا في تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا - الدفاع التركية

05:42 GMT 12.11.2025
© Photo / TV"Imedi" Georgiaتحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا
تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Photo / TV"Imedi" Georgia
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن 20 جنديا لقوا حتفهم في تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا أمس.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" أسماء الجنود القتلى، قائلة: "استشهد عشرون من جنودنا الأبطال في حادث تحطم طائرة النقل العسكري (سي-130) على الحدود الجورجية الأذربيجانية. وباسمي وباسم وزارة الدفاع، أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الشهداء".
وأضافت: "بدأ فريق البحث والإنقاذ والتحقيق في الحوادث بفحص حطام طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا الساعة 6:30 صباحًا بالتنسيق مع السلطات الجورجية".
قواذف صواريخ إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
إعلام: تركيا ترفض طلب واشنطن بالتخلي عن منظومة "إس -400"
6 نوفمبر, 12:51 GMT
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مصرع عسكريين أتراك، جراء تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على حدود أذربيجان وجورجيا، لافتًا إلى أن عمليات البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة.
وقال أردوغان، في كلمة متلفزة من العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: "رحم الله شهداء الجيش الذين لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة الشحن العسكرية على حدود أذربيجان وجورجيا".
وأشار إلى أن "أعمال البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة العسكرية التي سقطت على حدود أذربيجان وجورجيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала