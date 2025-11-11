عربي
نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المتاحة
أردوغان يعلن مقتل عسكريين أتراك في تحطم طائرة على حدود أذربيجان وجورجيا
أردوغان يعلن مقتل عسكريين أتراك في تحطم طائرة على حدود أذربيجان وجورجيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مصرع عسكريين أتراك، جراء تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على حدود أذربيجان وجورجيا، لافتًا إلى أن عمليات البحث مستمرة... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال أردوغان، في كلمة متلفزة من العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: "رحم الله شهداء الجيش الذين لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة الشحن العسكرية على حدود أذربيجان وجورجيا".وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، مشيرة إلى أن الطائرة المنكوبة كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا.وفي وقت سابق، أفادت قناة "إيميدي" الجورجية بتحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية، على الحدود بين جورجيا وأذربيجان.وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
https://sarabic.ae/20251111/تحطم-طائرة-عسكرية-تركية-في-جورجيا-فيديو-1106971164.html
https://sarabic.ae/20251105/أردوغان-تركيا-لا-تطمع-بأراضي-الدول-وتحترم-سيادة-جيرانها-1106774298.html
أردوغان يعلن مقتل عسكريين أتراك في تحطم طائرة على حدود أذربيجان وجورجيا

14:20 GMT 11.11.2025
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Francisco Seco
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مصرع عسكريين أتراك، جراء تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على حدود أذربيجان وجورجيا، لافتًا إلى أن عمليات البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة.
وقال أردوغان، في كلمة متلفزة من العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: "رحم الله شهداء الجيش الذين لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة الشحن العسكرية على حدود أذربيجان وجورجيا".
وأشار إلى أن "أعمال البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة العسكرية التي سقطت على حدود أذربيجان وجورجيا".
تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا... فيديو
13:01 GMT
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، مشيرة إلى أن الطائرة المنكوبة كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية: "طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130" تابعة لسلاحنا الجوي تحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، أثناء عودتها إلى تركيا من أذربيجان، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات الجورجية والأذربيجانية".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
أردوغان: تركيا لا تطمع بأراضي الدول وتحترم سيادة جيرانها
5 نوفمبر, 18:03 GMT
وفي وقت سابق، أفادت قناة "إيميدي" الجورجية بتحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية، على الحدود بين جورجيا وأذربيجان.
وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
© 2025 Sputnik
