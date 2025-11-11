https://sarabic.ae/20251111/أردوغان-يعلن-مقتل-عسكريين-أتراك-في-تحطم-طائرة-على-حدود-أذربيجان-وجورجيا-1106977085.html
أردوغان يعلن مقتل عسكريين أتراك في تحطم طائرة على حدود أذربيجان وجورجيا
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مصرع عسكريين أتراك، جراء تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على حدود أذربيجان وجورجيا، لافتًا إلى أن عمليات البحث مستمرة
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
أخبار العالم الآن
وقال أردوغان، في كلمة متلفزة من العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: "رحم الله شهداء الجيش الذين لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة الشحن العسكرية على حدود أذربيجان وجورجيا".وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، مشيرة إلى أن الطائرة المنكوبة كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا.وفي وقت سابق، أفادت قناة "إيميدي" الجورجية بتحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية، على الحدود بين جورجيا وأذربيجان.وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
الأخبار
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مصرع عسكريين أتراك، جراء تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على حدود أذربيجان وجورجيا، لافتًا إلى أن عمليات البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة.
وقال أردوغان، في كلمة متلفزة من العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: "رحم الله شهداء الجيش الذين لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة الشحن العسكرية على حدود أذربيجان وجورجيا".
وأشار إلى أن "أعمال البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة العسكرية التي سقطت على حدود أذربيجان وجورجيا".
وكانت وزارة الدفاع التركية
أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، مشيرة إلى أن الطائرة المنكوبة كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية: "طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130" تابعة لسلاحنا الجوي تحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، أثناء عودتها إلى تركيا من أذربيجان، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات الجورجية والأذربيجانية".
وفي وقت سابق، أفادت قناة "إيميدي" الجورجية بتحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية
، على الحدود بين جورجيا وأذربيجان.
وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.