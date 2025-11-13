إسرائيل تبحث مع أمريكا إبرام اتفاق تعاون عسكري يمتد لـ20 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل تبحث مع أمريكا إبرام اتفاق تعاون عسكري يمتد لـ20 عاما
وينتهي الاتفاق الحالي، الذي تم توقيعه في عام 2016 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عام 2028، وتسعى تل أبيب لإبرام الاتفاق الجديد خلال العام المقبل 2026، رغم التعقيدات السياسية والفنية المرتبطة بمعارضة بعض التيارات الأمريكية للمساعدات الخارجية والمواقف من حرب غزة.وكانت واشنطن وتل أبيب وقعتا، في وقت سابق، 3 اتفاقات أمنية لعشر سنوات أعوام 1998 و2008 و2016 بقيم تراوحت بين 21 و38 مليار دولار، فيما وافق الكونغرس عام 2024 على حزمة مساعدات إضافية بمليارات الدولارات خلال حرب غزة.ويأمل المسؤولون الإسرائيليون في زيادة المساعدات ضمن الاتفاق الجديد، رغم خفض إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب للمساعدات الخارجية.وتأخرت مفاوضات مذكرة التفاهم الأمنية الجديدة بسبب حرب غزة، لكنها استؤنفت مؤخرا، إذ قدمت إسرائيل مقترحين: تمديد مدة الاتفاق إلى 20 عاما، وتخصيص جزء من الأموال للبحث المشترك في مجالات التكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي ومنظومة "القبة الذهبية".وأوضح مسؤول إسرائيلي للتقارير الأمريكية، أن هذه الصيغة تهدف لإقناع إدارة ترامب، عبر جعل التعاون ذا فائدة مباشرة للجيش الأمريكي.وقال في هذا الصدد: "هذا تفكير خارج الصندوق، نريد التركيز أكثر على التعاون الثنائي، والأمريكيون معجبون بهذه الفكرة".
كشفت تقارير أمريكية أن إسرائيل وأمريكا تناقشان إبرام اتفاق تعاون عسكري جديد يمتد لـ20 عاما، أي ضعف مدة الاتفاقات السابقة.
وينتهي الاتفاق الحالي، الذي تم توقيعه في عام 2016 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عام 2028، وتسعى تل أبيب لإبرام الاتفاق الجديد خلال العام المقبل 2026، رغم التعقيدات السياسية والفنية المرتبطة بمعارضة بعض التيارات الأمريكية للمساعدات الخارجية والمواقف من حرب غزة.
وكانت واشنطن وتل أبيب وقعتا، في وقت سابق، 3 اتفاقات أمنية لعشر سنوات أعوام 1998 و2008 و2016 بقيم تراوحت بين 21 و38 مليار دولار، فيما وافق الكونغرس عام 2024 على حزمة مساعدات إضافية بمليارات الدولارات خلال حرب غزة.
ويأمل المسؤولون الإسرائيليون في زيادة المساعدات ضمن الاتفاق الجديد، رغم خفض إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب للمساعدات الخارجية.
وتأخرت مفاوضات مذكرة التفاهم الأمنية الجديدة بسبب حرب غزة، لكنها استؤنفت مؤخرا، إذ قدمت إسرائيل مقترحين: تمديد مدة الاتفاق إلى 20 عاما، وتخصيص جزء من الأموال للبحث المشترك في مجالات التكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي ومنظومة "القبة الذهبية".
وأوضح مسؤول إسرائيلي للتقارير الأمريكية، أن هذه الصيغة تهدف لإقناع إدارة ترامب، عبر جعل التعاون ذا فائدة مباشرة للجيش الأمريكي.
وقال في هذا الصدد: "هذا تفكير خارج الصندوق، نريد التركيز أكثر على التعاون الثنائي، والأمريكيون معجبون بهذه الفكرة".
