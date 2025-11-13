https://sarabic.ae/20251113/إسرائيل-تبحث-مع-أمريكا-إبرام-اتفاق-تعاون-عسكري-يمتد-لـ20-عاما-1107085169.html
إسرائيل تبحث مع أمريكا إبرام اتفاق تعاون عسكري يمتد لـ20 عاما
إسرائيل تبحث مع أمريكا إبرام اتفاق تعاون عسكري يمتد لـ20 عاما
كشفت تقارير أمريكية أن إسرائيل وأمريكا تناقشان إبرام اتفاق تعاون عسكري جديد يمتد لـ20 عاما، أي ضعف مدة الاتفاقات السابقة.
وينتهي الاتفاق الحالي، الذي تم توقيعه في عام 2016 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عام 2028، وتسعى تل أبيب لإبرام الاتفاق الجديد خلال العام المقبل 2026، رغم التعقيدات السياسية والفنية المرتبطة بمعارضة بعض التيارات الأمريكية للمساعدات الخارجية والمواقف من حرب غزة.وكانت واشنطن وتل أبيب وقعتا، في وقت سابق، 3 اتفاقات أمنية لعشر سنوات أعوام 1998 و2008 و2016 بقيم تراوحت بين 21 و38 مليار دولار، فيما وافق الكونغرس عام 2024 على حزمة مساعدات إضافية بمليارات الدولارات خلال حرب غزة.ويأمل المسؤولون الإسرائيليون في زيادة المساعدات ضمن الاتفاق الجديد، رغم خفض إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب للمساعدات الخارجية.وتأخرت مفاوضات مذكرة التفاهم الأمنية الجديدة بسبب حرب غزة، لكنها استؤنفت مؤخرا، إذ قدمت إسرائيل مقترحين: تمديد مدة الاتفاق إلى 20 عاما، وتخصيص جزء من الأموال للبحث المشترك في مجالات التكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي ومنظومة "القبة الذهبية".وأوضح مسؤول إسرائيلي للتقارير الأمريكية، أن هذه الصيغة تهدف لإقناع إدارة ترامب، عبر جعل التعاون ذا فائدة مباشرة للجيش الأمريكي.وقال في هذا الصدد: "هذا تفكير خارج الصندوق، نريد التركيز أكثر على التعاون الثنائي، والأمريكيون معجبون بهذه الفكرة".
