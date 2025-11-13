https://sarabic.ae/20251113/إعلام-واشنطن-تحذف-سجلات-تتعلق-بخطر-اندلاع-حرب-نووية-مع-الاتحاد-السوفيتي-عام-1983-1107084631.html

إعلام: واشنطن تحذف سجلات تتعلق بخطر اندلاع حرب نووية مع الاتحاد السوفيتي عام 1983

ذكرت صحيفة أمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية حذفت، دون إبداء أي تفسير، منشورات إلكترونية حول خطر نشوب حرب نووية عرضية مع الاتحاد السوفيتي خلال مناورات "إيبل... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

العالم

ووفقًا للصحيفة، فإن الوزارة مُلزمة قانونا منذ عام 1991 بنشر تاريخ "كامل ودقيق وموثوق" للسياسة الخارجية الأمريكية على مدى الثلاثين عامًا الماضية، وهو ما يُنشر في سلسلة "العلاقات الخارجية للولايات المتحدة".وأضافت الصحيفة، أن "وزارة الخارجية حذفت السجلات التاريخية دون أي تفسير... حذف السجلات الرقمية أسهل من إتلاف الكتب. في يناير/كانون الثاني من هذا العام، فعلت وزارة الخارجية ذلك تمامًا عندما أعادت نشر مجلد عن إدارة ريغان على موقعها الإلكتروني، محذوفًا منه 15 صفحة حول خطر اندلاع حرب نووية عرضية ناجمة عن مناورات حلف شمال الأطلسي عام 1983".ووفقا للمنشور، فإنه "أدرجت معلومات حول حادثة عام 1983 في الأصل ضمن مجلد يتناول سياسة إدارة ريغان تجاه الاتحاد السوفيتي من عام 1983 إلى عام 1985".وتضمنت هذه الصفحات، المنشورة في فبراير/ شباط 2021، وثائق مثل تحذير من مدير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية بأن مناورات "إيبل آرتشر 83" قربت الولايات المتحدة من حرب نووية أكثر مما كان يعتقد الكثيرون.وتشير الصحيفة إلى أنه في عام 2022، اختفى المجلد بأكمله في ظروف غامضة من موقع وزارة الخارجية الإلكتروني دون تفسير، وعندما ظهر مجددًا في يناير/ كانوا الثاني 2025، كانت صفحات رئيسية متعلقة بالمناورات مفقودة، وحل محلها إشعار موجز يفيد بحذف 15 صفحة.باستخدام الأرشيفات الإلكترونية، لم يعثر صحفيو الصحيفة على أي حذف مماثل في مجلدات أخرى من السلسلة.ووفقا للوثائق، أعلن الجيش الـ16 التابع لسلاح الجو السوفيتي الذي كان منتشرا في ألمانيا، في الثاني من نوفمبر 1983 قواته (بما فيها طائرات حربية مزودة بقنابل نووية) في حالة التأهب القصوى، ردا على إطلاق حلف الناتو مناورات "إبيل آرتشير" واسعة النطاق في أوروبا.

