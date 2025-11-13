https://sarabic.ae/20251113/روبيو-واشنطن-لم-تعد-تملك-أهدافا-جديدة-للعقوبات-ضد-روسيا-1107063694.html

روبيو: واشنطن لم تعد تملك أهدافا جديدة للعقوبات ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تملك أهدافًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا. 13.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال للصحفيين في حديثه عن ضغوط العقوبات على روسيا: "لا أعرف ما الذي يتعين علينا فعله. لقد نفدت لدينا الأشياء التي يمكننا فرض عقوبات عليها".ووفقا له، فإن واشنطن تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد فرضت عقوبات على شركات النفط الروسية "لوك أويل" و"روسنفت"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات طُلبت من قبل الجميع، لكنها لا تزال بحاجة لدخول حيز التنفيذ.وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نبدأ في الشعور بتأثيرها".صرح الرئيس فلاديمير بوتين سابقا أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى لخصومها، وقد أثرت القيود على الاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ.وأكدت روسيا، مرارًا، قدرتها على تحمّل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال في تصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وأعربت الدول الغربية ذاتها، مرات عدة، عن رأيها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا "غير فعّالة".أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"اليابان تعتزم مواصلة استيراد الغاز الروسي رغم الضغوط الأمريكية

