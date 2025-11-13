https://sarabic.ae/20251113/روبيو-واشنطن-لم-تعد-تملك-أهدافا-جديدة-للعقوبات-ضد-روسيا-1107063694.html
روبيو: واشنطن لم تعد تملك أهدافا جديدة للعقوبات ضد روسيا
روبيو: واشنطن لم تعد تملك أهدافا جديدة للعقوبات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تملك أهدافًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T07:27+0000
2025-11-13T07:27+0000
2025-11-13T07:31+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وقال للصحفيين في حديثه عن ضغوط العقوبات على روسيا: "لا أعرف ما الذي يتعين علينا فعله. لقد نفدت لدينا الأشياء التي يمكننا فرض عقوبات عليها".ووفقا له، فإن واشنطن تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد فرضت عقوبات على شركات النفط الروسية "لوك أويل" و"روسنفت"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات طُلبت من قبل الجميع، لكنها لا تزال بحاجة لدخول حيز التنفيذ.وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نبدأ في الشعور بتأثيرها".صرح الرئيس فلاديمير بوتين سابقا أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى لخصومها، وقد أثرت القيود على الاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ.وأكدت روسيا، مرارًا، قدرتها على تحمّل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال في تصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وأعربت الدول الغربية ذاتها، مرات عدة، عن رأيها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا "غير فعّالة".أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"اليابان تعتزم مواصلة استيراد الغاز الروسي رغم الضغوط الأمريكية
https://sarabic.ae/20251103/دميترييف-خفض-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-ألمانيا-أدى-إلى-تراجع-الصناعة-فيها-1106674511.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روبيو: واشنطن لم تعد تملك أهدافا جديدة للعقوبات ضد روسيا
07:27 GMT 13.11.2025 (تم التحديث: 07:31 GMT 13.11.2025)
أقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تملك أهدافًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وقال للصحفيين في حديثه عن ضغوط العقوبات على روسيا: "لا أعرف ما الذي يتعين علينا فعله. لقد نفدت لدينا الأشياء التي يمكننا فرض عقوبات عليها".
وأضاف أن واشنطن، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، فرضت بالفعل عقوبات على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت.
ووفقا له، فإن واشنطن تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد فرضت عقوبات على شركات النفط الروسية "لوك أويل" و"روسنفت"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات طُلبت من قبل الجميع، لكنها لا تزال بحاجة لدخول حيز التنفيذ.
وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نبدأ في الشعور بتأثيرها".
صرح الرئيس فلاديمير بوتين سابقا أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى لخصومها، وقد أثرت القيود على الاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ.
وأكدت روسيا، مرارًا، قدرتها على تحمّل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال في تصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وأعربت الدول الغربية ذاتها، مرات عدة، عن رأيها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا "غير فعّالة".