دميترييف: خفض إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا أدى إلى تراجع الصناعة لديها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251103/دميترييف-خفض-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-ألمانيا-أدى-إلى-تراجع-الصناعة-فيها-1106674511.html
دميترييف: خفض إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا أدى إلى تراجع الصناعة لديها
دميترييف: خفض إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا أدى إلى تراجع الصناعة لديها
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، معلقًا على نتائج دراسة... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T06:37+0000
2025-11-03T06:38+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673587_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cff9fce53032f5b5088bb1179c79aeab.jpg
وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "يؤكد استطلاع أجراه المعهد الاقتصادي الألماني تراجع الصناعة في ألمانيا 41%، والشركات الصناعية تخطط لخفض الوظائف في عام 2026، بينما تخطط 15% فقط لتوظيف المزيد".وأضاف: "يعد انخفاض إمدادات الغاز الروسي، منخفض التكلفة، العامل الرئيسي وراء تراجع الصناعة".وأكدت روسيا، مرارًا، قدرتها على تحمّل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال في تصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وأعربت الدول الغربية ذاتها، مرات عدة، عن رأيها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا "غير فعّالة". ويعتزم مجلس الاتحاد الأوروبي طرح إجراء لتعليق حظر واردات الغاز الروسي، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2026، بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى الأول من يناير 2028.أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"اليابان تعتزم مواصلة استيراد الغاز الروسي رغم الضغوط الأمريكية
https://sarabic.ae/20251030/المجر-نسعى-لإعفائنا-من-العقوبات-الأمريكية-لنواصل-شراء-النفط-والغاز-الروسيين--1106547355.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673587_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_06ef16c2f39f809d7cdc42adb2230e55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار ألمانيا, اقتصاد
روسيا, أخبار ألمانيا, اقتصاد

دميترييف: خفض إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا أدى إلى تراجع الصناعة لديها

06:37 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 06:38 GMT 03.11.2025)
© Фотохост Конгресса молодых учёных / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Фотохост Конгресса молодых учёных
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، معلقًا على نتائج دراسة أجراها المعهد الألماني للاقتصاد، أن "انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا، أدى إلى تراجع الصناعة فيها".
وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "يؤكد استطلاع أجراه المعهد الاقتصادي الألماني تراجع الصناعة في ألمانيا 41%، والشركات الصناعية تخطط لخفض الوظائف في عام 2026، بينما تخطط 15% فقط لتوظيف المزيد".
وأضاف: "يعد انخفاض إمدادات الغاز الروسي، منخفض التكلفة، العامل الرئيسي وراء تراجع الصناعة".
الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
المجر: نسعى لإعفائنا من العقوبات الأمريكية لنواصل شراء النفط والغاز الروسيين
30 أكتوبر, 08:50 GMT
وأكدت روسيا، مرارًا، قدرتها على تحمّل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال في تصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وأعربت الدول الغربية ذاتها، مرات عدة، عن رأيها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا "غير فعّالة".

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صرّح بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقًا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.

ويعتزم مجلس الاتحاد الأوروبي طرح إجراء لتعليق حظر واردات الغاز الروسي، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2026، بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى الأول من يناير 2028.
أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"
اليابان تعتزم مواصلة استيراد الغاز الروسي رغم الضغوط الأمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала