الكرملين: كييف ستضطر للتفاوض من موقف أسوأ إذا رفضت الحوار
إيطاليا تخصص 60 مليون يورو لإعادة إعمار غزة
إيطاليا تخصص 60 مليون يورو لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده قررت استثمار 60 مليون يورو في إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى إرسال 5 ملايين يورو قبل خمسة أشهر. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال تاياني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، إن إيطاليا تتشاور مع جميع الأطراف المعنية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات والإمدادات الغذائية إلى السكان.وفي شأن الأزمة السودانية، أعرب تاياني عن أمله في وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع، مؤكداً تنظيم روما مساعدات كبيرة، مع وصول طائرة وسفينة محملة بمؤن للأطفال إلى بورتسودان قبل نهاية هذا العام.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبرالماضي. وتعيد حماس حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر.وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حماس وإسرائيل بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
إيطاليا تخصص 60 مليون يورو لإعادة إعمار غزة

نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده قررت استثمار 60 مليون يورو في إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى إرسال 5 ملايين يورو قبل خمسة أشهر.

وقال تاياني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، إن إيطاليا تتشاور مع جميع الأطراف المعنية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات والإمدادات الغذائية إلى السكان.

وأضاف: "زار مبعوثنا الأردن ورام الله ومصر وإسرائيل، وسيسافر قريباً إلى الولايات المتحدة لضمان قيام إيطاليا بدور رائد في إعادة إعمار غزة ومرحلة السلام التالية".
وفي شأن الأزمة السودانية، أعرب تاياني عن أمله في وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع، مؤكداً تنظيم روما مساعدات كبيرة، مع وصول طائرة وسفينة محملة بمؤن للأطفال إلى بورتسودان قبل نهاية هذا العام.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبرالماضي.
وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وتعيد حماس حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر.
وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حماس وإسرائيل بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
