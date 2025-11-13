https://sarabic.ae/20251113/إيطاليا-تفتح-تحقيقا-في-رحلات-سفاري-للقنص-نفذت-في-سراييفو-خلال-حرب-البوسنة-في-التسعينات-1107091725.html

إيطاليا تفتح تحقيقا في "رحلات سفاري للقنص" نفذت في سراييفو خلال حرب البوسنة في التسعينات

أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأن الادعاء العام في مدينة ميلانو الإيطالية فتح تحقيقا في ما يُعرَف "رحلات قنص" أو "سفاري قنص" قام بها مواطنون إيطاليون أثرياء... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وسيلة إعلامية فرنسية، أن "الادعاء العام في ميلانو فتح تحقيقًا في رحلات قنص يُزعم أنها نُفذت في سراييفو خلال حرب البوسنة الوحشية، بين أوائل ومنتصف التسعينيات، وذلك عقب شكوى جنائية رسمية قدّمها الكاتب (الإيطالي) إزيو غافاتزيني".وأضافت أن "الكاتب قرأ عن الوقائع في الصحافة الإيطالية في التسعينيات، وبدأ بجمع الأدلة بعد مشاهدته فيلما وثائقيا عام 2022 (باسم سفاري سراييفو) عن أثرياء إيطاليين وغربيين آخرين يسافرون إلى سراييفو، ويدفعون للجيش الصربي مبالغ طائلة، لمطاردة المدنيين من جميع الأعمار".وأضاف أن "عددا كبيرا جدا من الإيطاليين متورطون.. كان هناك ألمان وفرنسيون وإنجليز... أشخاص من جميع الدول الغربية دفعوا مبالغ طائلة لنقلهم إلى هناك لإطلاق النار على المدنيين".وتابع أنه "لم تكن هناك دوافع سياسية أو دينية. كانوا أثرياء ذهبوا إلى هناك للمتعة وإشباع رغباتهم الشخصية. نحن نتحدث عن أشخاص يعشقون الأسلحة، ربما يذهبون إلى ميادين الرماية أو رحلات السفاري في أفريقيا".وأشار غافاتزيني إلى أنه جرى تحديد هوية بعض الأفراد الإيطاليين الذين يزعم تورطهم، ومن المتوقع أن يتم استجوابهم من قبل ممثلي الادعاء في الأسابيع المقبلة.وبمشاركة المجتمع الدولي، وُقّعت اتفاقية دايتون للسلام، وشُكِّلت حينها ثلاثة كيانات: اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب البوسنة، ومنطقة برتشكو الخاصة.

