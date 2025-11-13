https://sarabic.ae/20251113/الجيش-السوداني-يعلن-إسقاط-مسيرات-الدعم-السريع-شمالي-البلاد-1107062820.html
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرات الدعم السريع شمالي البلاد
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرات الدعم السريع شمالي البلاد
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، أن دفاعاته الجوية "أسقطت جميع المسيرات التي أطلقتها قوات الدعم السريع لاستهداف مقر قيادة الفرقة 19 مشاة ومطار وسد مروي شمالي...
وأكد الجيش السوداني، في بيان له، أن "قيادة الفرقة 19 مشاة مستعدة تماما للتصدي لأي هجمات تستهدف الولاية الشمالية".وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرات الدعم السريع شمالي البلاد
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، أن دفاعاته الجوية "أسقطت جميع المسيرات التي أطلقتها قوات الدعم السريع لاستهداف مقر قيادة الفرقة 19 مشاة ومطار وسد مروي شمالي البلاد".
وأكد الجيش السوداني، في بيان له، أن "قيادة الفرقة 19 مشاة مستعدة تماما للتصدي لأي هجمات تستهدف الولاية الشمالية".
وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
كما أعلنت قوات الدعم السريع
، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.