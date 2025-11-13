عربي
خبير في العلاقات الدولية: كييف ستعود عاجلا أم آجلا إلى طاولة المفاوضات
خبير في العلاقات الدولية: كييف ستعود عاجلا أم آجلا إلى طاولة المفاوضات
خبير في العلاقات الدولية: كييف ستعود عاجلا أم آجلا إلى طاولة المفاوضات
سبوتنيك عربي
علق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من عمان، الدكتور حسن الدعجة، على إعلان نظام كييف تعليق المفاوضات الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال الدعجة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "كييف ستجد نفسها مضطرة عاجلا أم آجلا للعودة إلى المفاوضات، سواء طواعية أو تحت ضغط تراجع الدعم الأمريكي لها، ولاحقا الأوروبي"، لافتا إلى أن "موقف كييف لا يعبر عن إرادة وطنية أوكرانية مستقلة، بل يعكس رغبة الدول الغربية في تحقيق حسم عسكري ضد روسيا، وهو أمر مستبعد". وشدد الدعجة على أن "الولايات المتحدة تتحكم بالقرار الأوروبي وبالتوجهات السياسية والعسكرية والاقتصادية الأوروبية، وقد بدأت بالتراجع عن دعم أوكرانيا، وتمتلك الإدراك الأعمق والرؤية الشمولية لما يجري في العالم، الأمر الذي سيجبر الأوروبيين وزيلينسكي في نهاية المطاف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لأنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة". وختم الدعجة: "توقف مسار المفاوضات ستكون له تداعيات مباشرة على أوروبا، من ارتفاع الإنفاق العسكري وخفض المساعدات الاجتماعية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة، حيث بلغ التضخم في فرنسا نحو 17%، في حين سجل النمو في روسيا 4،1 % خلال عام 2024، متقدما على معظم الدول الأوروبية".
خبير في العلاقات الدولية: كييف ستعود عاجلا أم آجلا إلى طاولة المفاوضات

© Photo / Turkish Foreign Ministryانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
© Photo / Turkish Foreign Ministry
تابعنا عبر
حصري
علق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من عمان، الدكتور حسن الدعجة، على إعلان نظام كييف تعليق المفاوضات الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن "كييف لا تتعامل بعقلانية أو منطق سياسي واقعي، ولم تستشرف التطورات الحالية أو المستقبلية، وتتجاهل خريطة التجاذبات الدولية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المتمثل بحلف شمال الأطلسي".
وقال الدعجة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "كييف ستجد نفسها مضطرة عاجلا أم آجلا للعودة إلى المفاوضات، سواء طواعية أو تحت ضغط تراجع الدعم الأمريكي لها، ولاحقا الأوروبي"، لافتا إلى أن "موقف كييف لا يعبر عن إرادة وطنية أوكرانية مستقلة، بل يعكس رغبة الدول الغربية في تحقيق حسم عسكري ضد روسيا، وهو أمر مستبعد".
وأضاف: "التشدد والتهديد باستخدام القوة موجهان للرأي العام الداخلي في أوروبا"، مشيرا إلى أن "انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام سيؤدي إلى ارتداد الأزمة على صانعيها وتبدل المزاج العام في الانتخابات المقبلة".
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
الكرملين: كييف ستضطر للتفاوض من موقف أسوأ إذا رفضت الحوار
10:08 GMT
وشدد الدعجة على أن "الولايات المتحدة تتحكم بالقرار الأوروبي وبالتوجهات السياسية والعسكرية والاقتصادية الأوروبية، وقد بدأت بالتراجع عن دعم أوكرانيا، وتمتلك الإدراك الأعمق والرؤية الشمولية لما يجري في العالم، الأمر الذي سيجبر الأوروبيين وزيلينسكي في نهاية المطاف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لأنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة".
وختم الدعجة: "توقف مسار المفاوضات ستكون له تداعيات مباشرة على أوروبا، من ارتفاع الإنفاق العسكري وخفض المساعدات الاجتماعية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة، حيث بلغ التضخم في فرنسا نحو 17%، في حين سجل النمو في روسيا 4،1 % خلال عام 2024، متقدما على معظم الدول الأوروبية".
