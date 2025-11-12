https://sarabic.ae/20251112/نظام-كييف-يعلن-إيقاف-المفاوضات-مع-روسيا-1107046599.html
نظام كييف يعلن تعليق المفاوضات مع روسيا
نظام كييف يعلن تعليق المفاوضات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن كييف علقت رسميا مفاوضات السلام مع موسكو. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T16:30+0000
2025-11-12T16:30+0000
2025-11-12T17:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101240519_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_5d2e6ff2c7721d45cf39bb5dd4605d2f.jpg
وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني، سيرغي كيسليتسيا، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأوكرانية: "بما أن مفاوضات السلام هذا العام انتهت دون إحراز تقدم يذكر، فقد تم تعليقها".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نزال منفتحين على عملية التفاوض، ولا يمكن إجراء عملية التفاوض منفردة في ظل رفض نظام كييف مناقشة أي شيء والإجابة على الأسئلة المطروحة".وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين يظهرون ميلا لتشجيع كييف على مواصلة الحرب، بينما تميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التريث. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع، يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.الكرملين: موسكو ترى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا
https://sarabic.ae/20251112/الكرملين-روسيا-لا-تزال-مستعدة-لمواصلة-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا--1107037029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101240519_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5952f9d4b0bf64bab83a4ebc9141ff01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
نظام كييف يعلن تعليق المفاوضات مع روسيا
16:30 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 17:11 GMT 12.11.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن كييف علقت رسميا مفاوضات السلام مع موسكو.
وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني، سيرغي كيسليتسيا، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأوكرانية: "بما أن مفاوضات السلام هذا العام انتهت دون إحراز تقدم يذكر، فقد تم تعليقها".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نزال منفتحين على عملية التفاوض، ولا يمكن إجراء عملية التفاوض منفردة في ظل رفض نظام كييف مناقشة أي شيء والإجابة على الأسئلة المطروحة".
وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين يظهرون ميلا لتشجيع كييف على مواصلة الحرب، بينما تميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التريث.
وأجرت روسيا وأوكرانيا 3 جولات من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو، وحزيران/يونيو الماضيين، وبعد ذلك، استضافت إسطنبول جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة في 23 تموز/يوليو 2025.
وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع، يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات
وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.