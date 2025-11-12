نظام كييف يعلن تعليق المفاوضات مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251112/نظام-كييف-يعلن-إيقاف-المفاوضات-مع-روسيا-1107046599.html
نظام كييف يعلن تعليق المفاوضات مع روسيا
نظام كييف يعلن تعليق المفاوضات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن كييف علقت رسميا مفاوضات السلام مع موسكو. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T16:30+0000
2025-11-12T17:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101240519_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_5d2e6ff2c7721d45cf39bb5dd4605d2f.jpg
وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني، سيرغي كيسليتسيا، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأوكرانية: "بما أن مفاوضات السلام هذا العام انتهت دون إحراز تقدم يذكر، فقد تم تعليقها".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نزال منفتحين على عملية التفاوض، ولا يمكن إجراء عملية التفاوض منفردة في ظل رفض نظام كييف مناقشة أي شيء والإجابة على الأسئلة المطروحة".وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين يظهرون ميلا لتشجيع كييف على مواصلة الحرب، بينما تميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التريث. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع، يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.الكرملين: موسكو ترى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا
https://sarabic.ae/20251112/الكرملين-روسيا-لا-تزال-مستعدة-لمواصلة-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا--1107037029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101240519_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5952f9d4b0bf64bab83a4ebc9141ff01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

نظام كييف يعلن تعليق المفاوضات مع روسيا

16:30 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 17:11 GMT 12.11.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول
الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن كييف علقت رسميا مفاوضات السلام مع موسكو.
وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني، سيرغي كيسليتسيا، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأوكرانية: "بما أن مفاوضات السلام هذا العام انتهت دون إحراز تقدم يذكر، فقد تم تعليقها".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
14:10 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نزال منفتحين على عملية التفاوض، ولا يمكن إجراء عملية التفاوض منفردة في ظل رفض نظام كييف مناقشة أي شيء والإجابة على الأسئلة المطروحة".
وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين يظهرون ميلا لتشجيع كييف على مواصلة الحرب، بينما تميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التريث.

وأجرت روسيا وأوكرانيا 3 جولات من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو، وحزيران/يونيو الماضيين، وبعد ذلك، استضافت إسطنبول جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة في 23 تموز/يوليو 2025.

وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع، يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.
الكرملين: موسكو ترى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала