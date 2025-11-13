https://sarabic.ae/20251113/رقم-قياسي-في-غينيس-لـ-تحت-الأعماق---حملة-تنظيف-تحت-الماء--1107087256.html
رقم قياسي في غينيس لـ "تحت الأعماق - حملة تنظيف تحت الماء"
رقم قياسي في غينيس لـ "تحت الأعماق - حملة تنظيف تحت الماء"
سبوتنيك عربي
سجلت حملة "تحت الأعماق – حملة تنظيف تحت الماء"، بإشراف مبادرة المستقبل المستدام ومشاركة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أول رقم قياسي في موسوعة غينيس بمشاركة... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T17:05+0000
2025-11-13T17:05+0000
2025-11-13T17:05+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102399/60/1023996003_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_831b299cca3cc194553fa9ed734654f9.jpg
نُفذت الحملة في موقعين هما منطقة الطويلة ومنطقة الزاهية بإمارة أبوظبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).ويُعد الإنجاز محطة بارزة في دعم الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية، ويعكس التزام الجهات المشاركة بترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز دور المجتمع في صون الموارد الطبيعية. وتقدم الجهات المنظمة الشكر للمتطوعين والمشاركين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.
https://sarabic.ae/20251001/الإمارات-تدخل-موسوعة-غينيس-بأغلى-فستان-ذهبي-في-العالم-1105493770.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102399/60/1023996003_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_39abc77e86c659213695d1fa194a9def.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
رقم قياسي في غينيس لـ "تحت الأعماق - حملة تنظيف تحت الماء"
سجلت حملة "تحت الأعماق – حملة تنظيف تحت الماء"، بإشراف مبادرة المستقبل المستدام ومشاركة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أول رقم قياسي في موسوعة غينيس بمشاركة 307 غواصين في أكبر حملة لتنظيف أعماق البحر.
نُفذت الحملة في موقعين هما منطقة الطويلة ومنطقة الزاهية بإمارة أبوظبي
، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
ويُعد الإنجاز محطة بارزة في دعم الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية
، ويعكس التزام الجهات المشاركة بترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز دور المجتمع في صون الموارد الطبيعية.
وتقدم الجهات المنظمة الشكر للمتطوعين والمشاركين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.