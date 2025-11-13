https://sarabic.ae/20251113/شويغو-بدأ-العمل-فورا-على-تحليل-شامل-لجدوى-إجراء-التجارب-النووية-في-روسيا-1107059627.html
شويغو: بدأ العمل فورا على تحليل شامل لجدوى إجراء التجارب النووية في روسيا
قال أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، إن العمل على تحليل شامل لجدوى بدء التجارب النووية في روسيا قد بدأ على الفور. 13.11.2025
وقال شويغو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" : "تم بدء العمل على الفور".كما أوضح شويغو، أن: "الوكالات المختصة، بالتعاون مع خبراء من جهاز مجلس الأمن الروسي، تقوم بنمذجة الإجراءات الممكنة للتعامل مع التحديات الحالية وكذلك تطورها المحتمل".وأشار شويغو في المقابلة نفسها إلى أن طوكيو، في سعيها لإرضاء واشنطن، تضحي بمصالحها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه تسعى بلا هوادة للحصول على التمويل لزيادة قدراتها العسكرية.وقال: "في محاولة لإرضاء واشنطن، تضحي طوكيو بمصالحها الوطنية، لكنها تسعى بلا هوادة للحصول على أموال لتسريع عملية التسلح".وكان الرئيس الروسي قد أصدر سابقًا تعليمات بإجراء تحليل شامل في إطار مجلس الأمن لتقييم جدوى البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب على الأسلحة النووية.وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق، بأن موقف الولايات المتحدة من احتمال استئناف التجارب النووية لا يزال غامضا، وأن واشنطن لم توضح حتى الآن ما تعنيه بالضبط، مشيرا إلى أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بأهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.وأشار أوليانوف إلى أن الجانب الأمريكي لم يقدم حتى اليوم أي توضيح بشأن ما ينوي فعله بالضبط، مضيفًا: "لذلك، فإننا نعتبر أنه من المهم للغاية مناقشة هذه المسألة هنا والآن، لأنها تتعلق بشكل مباشر بولاية المنظمة".وأعلن الرئيس الامريكي في وقت سابق أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يزعم أن لديها برامج ذات صلة.
