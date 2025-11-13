https://sarabic.ae/20251113/شويغو-بدأ-العمل-فورا-على-تحليل-شامل-لجدوى-إجراء-التجارب-النووية-في-روسيا-1107059627.html

شويغو: بدأ العمل فورا على تحليل شامل لجدوى إجراء التجارب النووية في روسيا

شويغو: بدأ العمل فورا على تحليل شامل لجدوى إجراء التجارب النووية في روسيا

سبوتنيك عربي

قال أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، إن العمل على تحليل شامل لجدوى بدء التجارب النووية في روسيا قد بدأ على الفور. 13.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-13T00:45+0000

2025-11-13T00:45+0000

2025-11-13T00:45+0000

روسيا

أخبار روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101044062_0:198:3021:1897_1920x0_80_0_0_b6243aba08701cd833f452ed7177b9e0.jpg

وقال شويغو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" : "تم بدء العمل على الفور".كما أوضح شويغو، أن: "الوكالات المختصة، بالتعاون مع خبراء من جهاز مجلس الأمن الروسي، تقوم بنمذجة الإجراءات الممكنة للتعامل مع التحديات الحالية وكذلك تطورها المحتمل".وأشار شويغو في المقابلة نفسها إلى أن طوكيو، في سعيها لإرضاء واشنطن، تضحي بمصالحها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه تسعى بلا هوادة للحصول على التمويل لزيادة قدراتها العسكرية.وقال: "في محاولة لإرضاء واشنطن، تضحي طوكيو بمصالحها الوطنية، لكنها تسعى بلا هوادة للحصول على أموال لتسريع عملية التسلح".وكان الرئيس الروسي قد أصدر سابقًا تعليمات بإجراء تحليل شامل في إطار مجلس الأمن لتقييم جدوى البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب على الأسلحة النووية.وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق، بأن موقف الولايات المتحدة من احتمال استئناف التجارب النووية لا يزال غامضا، وأن واشنطن لم توضح حتى الآن ما تعنيه بالضبط، مشيرا إلى أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بأهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.وأشار أوليانوف إلى أن الجانب الأمريكي لم يقدم حتى اليوم أي توضيح بشأن ما ينوي فعله بالضبط، مضيفًا: "لذلك، فإننا نعتبر أنه من المهم للغاية مناقشة هذه المسألة هنا والآن، لأنها تتعلق بشكل مباشر بولاية المنظمة".وأعلن الرئيس الامريكي في وقت سابق أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يزعم أن لديها برامج ذات صلة.

https://sarabic.ae/20251111/الكرملين-لم-نتلق-حتى-الآن-أي-تفسير-من-الجانب-الأمريكي-بشأن-التجارب-النووية-1106966095.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية