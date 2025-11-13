"طيران الإمارات" تصدر قرارا جديدا بشأن رحلاتها إلى دمشق

عربي
أصدرت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الخميس، قرارا جديدا بشأن رحلاتها المنتظمة بين إمارة دبي والعاصمة السورية دمشق.
ونقلت صحيفة "البيان"، اليوم الخميس، عن متحدث باسم طيران الإمارات - لم تذكره - أن رحلات الشركة المنتظمة بين دبي ودمشق (الرحلتان ئي كيه 913/ئي كيه 914) ستعلق اعتبارا من يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى إشعار آخر.
وأوضح أن "هذا القرار يأتي في أعقاب مراجعة تشغيلية دورية تهدف إلى تحسين استخدام الأسطول بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال".
وأضاف المتحدث "ستعيد طيران الإمارات حجز جميع الرحلات المقررة بعد 14 نوفمبر 2025، على رحلات "فلاي دبي". وتعبّر الناقلة عن اعتذارها لعملائها الكرام عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء، وتؤكد تطلعها إلى استئناف الرحلات قريبا".
وأشارت إلى أنه رغم قرار التعليق، سيبقى الربط الجوي بين دبي ودمشق قائما عبر شركة "فلاي دبي" الإماراتية، التي ستواصل تسيير رحلاتها المنتظمة على الخط ذاته.
ولفتت إلى أن هذا الأمر سيتيح للمسافرين متابعة السفر إلى سوريا من خلال رحلاتها، منوهة إلى ضرورة الحجز المسبق نظرا لمحدودية المقاعد المتاحة المتوقعة بعد تحويل التشغيل.
