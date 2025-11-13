لتعزيز الدرع النووي.. فرنسا تعلن رسميا دخول صاروخ نووي جديد الخدمة التشغيلية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
لتعزيز الدرع النووي.. فرنسا تعلن رسميا دخول صاروخ نووي جديد الخدمة التشغيلية
لتعزيز الدرع النووي.. فرنسا تعلن رسميا دخول صاروخ نووي جديد الخدمة التشغيلية
لتعزيز الدرع النووي.. فرنسا تعلن رسميا دخول صاروخ نووي جديد الخدمة التشغيلية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، يوم الخميس، أن فرنسا أدخلت إلى الخدمة النسخة المطوّرة من صاروخ "إيه إس إم بي إيه – آر" (ASMPA-R)، وهو صاروخ جو–أرض متوسط المدى... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
أخبار فرنسا
هجوم نووي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104281/93/1042819394_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_fd7005ba2ece099513ed6426d41fc4d4.jpg
وجاء الإعلان بعد تنفيذ ثاني تجربة إطلاق لهذا الصاروخ من مقاتلة "رافال" التابعة للبحرية الفرنسية. وقالت الوزارة في بيانها إن الإطلاق "جاء بعد توقيع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى وثيقة إدخال الصاروخ إلى الخدمة التشغيلية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ضمن القوات الجوية–البحرية النووية التابعة للبحرية".وتخطط فرنسا لتطوير صاروخ نووي من الجيل الرابع "إيه إس إن 4 جي" (ASN4G) وصاروخ باليستي جديد "إم 51.4" (M51.4) بحلول عام 2035.وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني، قالت وزارة الدفاع إن قوات الردع النووي البحري الفرنسية تمتلك حاليًا ثلاث نسخ من صاروخ "إم 51"، دخل أولها الخدمة عام 2010. كما وقّعت المديرية العامة للتسلّح في أغسطس/آب اتفاقًا مع شركة "أريان غروب" لتطوير وإنتاج النسخة الرابعة من هذا الصاروخ.وفي سبتمبر/أيلول، أفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية بأن شركة "أريان غروب" ستطوّر نسخة جديدة من الصاروخ الباليستي الإستراتيجي "إم 51". وستتجاوز كتلة النسخة الجديدة 50 طنًا، فيما سيبلغ طولها 12 مترًا.ووفق الشركة، ينتمي الصاروخ إلى فئة "البحر–الأرض"، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يزيد على 2000 كيلومتر، بينما تبلغ سرعته عند دخول الغلاف الجوي 20 ألف كيلومتر في الساعة (20 ماخ).
لتعزيز الدرع النووي.. فرنسا تعلن رسميا دخول صاروخ نووي جديد الخدمة التشغيلية

22:17 GMT 13.11.2025
صاروخ نووي من طراز ترايدنت
صاروخ نووي من طراز ترايدنت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
CC0 / National Museum of the U.S. Navy / 160831-N-SS202-003
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، يوم الخميس، أن فرنسا أدخلت إلى الخدمة النسخة المطوّرة من صاروخ "إيه إس إم بي إيه – آر" (ASMPA-R)، وهو صاروخ جو–أرض متوسط المدى قادر على حمل رأس نووي، ضمن مكوّن الردع النووي البحري.
وجاء الإعلان بعد تنفيذ ثاني تجربة إطلاق لهذا الصاروخ من مقاتلة "رافال" التابعة للبحرية الفرنسية. وقالت الوزارة في بيانها إن الإطلاق "جاء بعد توقيع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى وثيقة إدخال الصاروخ إلى الخدمة التشغيلية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ضمن القوات الجوية–البحرية النووية التابعة للبحرية".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
الخارجية الروسية: على فرنسا ألا تنسى أن روسيا تمتلك قوة الردع النووية
24 يوليو, 09:27 GMT
وتخطط فرنسا لتطوير صاروخ نووي من الجيل الرابع "إيه إس إن 4 جي" (ASN4G) وصاروخ باليستي جديد "إم 51.4" (M51.4) بحلول عام 2035.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني، قالت وزارة الدفاع إن قوات الردع النووي البحري الفرنسية تمتلك حاليًا ثلاث نسخ من صاروخ "إم 51"، دخل أولها الخدمة عام 2010. كما وقّعت المديرية العامة للتسلّح في أغسطس/آب اتفاقًا مع شركة "أريان غروب" لتطوير وإنتاج النسخة الرابعة من هذا الصاروخ.
وفي سبتمبر/أيلول، أفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية بأن شركة "أريان غروب" ستطوّر نسخة جديدة من الصاروخ الباليستي الإستراتيجي "إم 51". وستتجاوز كتلة النسخة الجديدة 50 طنًا، فيما سيبلغ طولها 12 مترًا.
ووفق الشركة، ينتمي الصاروخ إلى فئة "البحر–الأرض"، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يزيد على 2000 كيلومتر، بينما تبلغ سرعته عند دخول الغلاف الجوي 20 ألف كيلومتر في الساعة (20 ماخ).
