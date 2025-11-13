https://sarabic.ae/20251113/لتعزيز-الدرع-النووي-فرنسا-تعلن-رسميا-دخول-صاروخ-نووي-جديد-الخدمة-التشغيلية-1107093251.html

لتعزيز الدرع النووي.. فرنسا تعلن رسميا دخول صاروخ نووي جديد الخدمة التشغيلية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، يوم الخميس، أن فرنسا أدخلت إلى الخدمة النسخة المطوّرة من صاروخ "إيه إس إم بي إيه – آر" (ASMPA-R)، وهو صاروخ جو–أرض متوسط المدى... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء الإعلان بعد تنفيذ ثاني تجربة إطلاق لهذا الصاروخ من مقاتلة "رافال" التابعة للبحرية الفرنسية. وقالت الوزارة في بيانها إن الإطلاق "جاء بعد توقيع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى وثيقة إدخال الصاروخ إلى الخدمة التشغيلية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ضمن القوات الجوية–البحرية النووية التابعة للبحرية".وتخطط فرنسا لتطوير صاروخ نووي من الجيل الرابع "إيه إس إن 4 جي" (ASN4G) وصاروخ باليستي جديد "إم 51.4" (M51.4) بحلول عام 2035.وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني، قالت وزارة الدفاع إن قوات الردع النووي البحري الفرنسية تمتلك حاليًا ثلاث نسخ من صاروخ "إم 51"، دخل أولها الخدمة عام 2010. كما وقّعت المديرية العامة للتسلّح في أغسطس/آب اتفاقًا مع شركة "أريان غروب" لتطوير وإنتاج النسخة الرابعة من هذا الصاروخ.وفي سبتمبر/أيلول، أفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية بأن شركة "أريان غروب" ستطوّر نسخة جديدة من الصاروخ الباليستي الإستراتيجي "إم 51". وستتجاوز كتلة النسخة الجديدة 50 طنًا، فيما سيبلغ طولها 12 مترًا.ووفق الشركة، ينتمي الصاروخ إلى فئة "البحر–الأرض"، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يزيد على 2000 كيلومتر، بينما تبلغ سرعته عند دخول الغلاف الجوي 20 ألف كيلومتر في الساعة (20 ماخ).

