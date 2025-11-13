https://sarabic.ae/20251113/هبوط-7-طائرات-كويتية-اضطراريا-بمطار-البصرة-العراقي-1107075399.html
هبوط 7 طائرات كويتية اضطراريا بمطار البصرة العراقي
هبوط 7 طائرات كويتية اضطراريا بمطار البصرة العراقي
سبوتنيك عربي
استقبل مطار البصرة الدولي في العراق، اليوم الخميس، سبع طائرات كويتية هبطت اضطراريا نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها دولة الكويت. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T12:15+0000
2025-11-13T12:15+0000
2025-11-13T12:15+0000
العراق
الكويت
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن الهبوط الاضطراري جاء بسبب الضباب الكثيف الذي تسبب بانخفاض مدى الرؤية الأفقية وتعذر هبوط الطائرات هناك.وأكدت إدارة المطارات العراقية أن مطارات البلاد جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطراريا، مضيفة أن ملاكات المطارات العراقية مهيأة للتعامل معها، فضلا عن امتلاكها أجهزة ملاحية ذات مناشئ عالمية.وأفاد الموقع الإلكتروني نقلا عن إدارة المطارات أن "عملية هبوط الطائرات الكويتية التي هبطت اضطراريا جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في مطار الكويت واستنادا إلى الحرية الثانية من حريات الطيران المدني (Technical Stop)، حيث تم استقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية، وبالتزامن مع الرحلات المجدولة، من خلال تنسيق وجهود مشتركة بين الأقسام العاملة في المطار". ويذكر أن مطار البصرة الدولي يواصل أداءه بكفاءة عالية وجاهزية تامة لاستقبال أي حالة طارئة أو هبوط لطائرات اضطراريا، بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية دون انقطاع.ويشار إلى أن المطار العراقي كان قد استقبل قبل أيام 9 طائرات كويتية للأسباب ذاتها، مما يعكس جاهزيته العالية للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة.
https://sarabic.ae/20230930/العراق-ينفي-اقتحام-مطار-البصرة-الدولي-1081549821.html
العراق
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, الكويت, العالم العربي, الأخبار
العراق, الكويت, العالم العربي, الأخبار
هبوط 7 طائرات كويتية اضطراريا بمطار البصرة العراقي
استقبل مطار البصرة الدولي في العراق، اليوم الخميس، سبع طائرات كويتية هبطت اضطراريا نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها دولة الكويت.
وذكر الموقع
الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن الهبوط الاضطراري جاء بسبب الضباب الكثيف الذي تسبب بانخفاض مدى الرؤية الأفقية وتعذر هبوط الطائرات هناك.
30 سبتمبر 2023, 20:56 GMT
وأكدت إدارة المطارات العراقية أن مطارات البلاد جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطراريا، مضيفة أن ملاكات المطارات العراقية مهيأة للتعامل معها، فضلا عن امتلاكها أجهزة ملاحية ذات مناشئ عالمية.
وأفاد الموقع الإلكتروني نقلا عن إدارة المطارات أن "عملية هبوط الطائرات الكويتية التي هبطت اضطراريا جاء بسبب سوء الأحوال الجوية
في مطار الكويت واستنادا إلى الحرية الثانية من حريات الطيران المدني (Technical Stop)، حيث تم استقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية، وبالتزامن مع الرحلات المجدولة، من خلال تنسيق وجهود مشتركة بين الأقسام العاملة في المطار".
ويذكر أن مطار البصرة الدولي
يواصل أداءه بكفاءة عالية وجاهزية تامة لاستقبال أي حالة طارئة أو هبوط لطائرات اضطراريا، بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية دون انقطاع.
ويشار إلى أن المطار العراقي كان قد استقبل قبل أيام 9 طائرات كويتية للأسباب ذاتها، مما يعكس جاهزيته العالية للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة.